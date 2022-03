Moreno vuelve a pedir un "trato justo" para Andalucía y reclama la constitución de la comisión bilateral con el Estado

ANTEQUERA (MÁLAGA), 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado este viernes que se seguirá reclamando "un trato justo" para Andalucía y también la constitución de la comisión bilateral con el Estado.

En Antequera (Málaga), donde ha clausurado la jornada 'Los corredores ferroviarios europeos, claves para el desarrollo de Andalucía', ha lamentado que "siempre que hay un reparto, no sé cómo lo hacen, ya sea fondos COVID o fondos, Andalucía sale malparada". "No queremos ser más que nadie pero no permitimos ser menos que nadie", ha dicho.

Así, ha criticado que la región haya salido perjudicada en relación con otros territorios en los Presupuestos Generales del Estado para este año, porque "recibirá un 16% menos de inversión por habitante que Cataluña".

"¿Alguien piensa que a España le va a ir bien si a Andalucía le va mal? Andalucía es la tercera economía de España y tiene el 20% de la población", ha recordado, por lo que, ha dicho, "el Gobierno de España debe mimarla para que este tire del carro y haga que España vaya a mejor".

Por ello, ha insistido en que seguirá reclamando "un trato justo" para Andalucía "en condiciones de igualdad" y que "se constituya la

comisión bilateral con el Estado para tratar los asuntos que conciernen a esta comunidad".

ANDALUCÍA "GRAN POTENCIA ECONÓMICA" QUE "FUNCIONA"

Por otro lado, durante su intervención Moreno ha defendido, de igual modo, que Andalucía es "una de las grandes potencias económicas en España y Europa", por lo que "tenemos que dejar atrás esos tiempos en los que teníamos que mirar de abajo arriba a otras comunidades o regiones de Europa, porque no estamos dispuestos hacerlo; no solo por orgullo y autoestima, sino porque los datos también nos avalan".

Ha dicho que hablar de Andalucía es hablar de la tercera economía de España y, por tanto, "de una de las locomotoras económicas del país y de Europa", ha subrayado, poniendo en valor el liderazgo de la región en "muchas cuestiones económicas que demuestran que somos una potencia".

"Desde el Gobierno andaluz tenemos un empeño y es de consolidar a Andalucía como la primera economía de España", ha indicado Moreno, al tiempo que ha agregado que el Ejecutivo andaluz tiene "mucha ambición y una fe ciega en los andaluces y Andalucía, y está haciendo reformas de calado que dan resultado".

Al respecto, se ha referido a la bajada de impuestos. "Hemos conseguido pasar de estar entre las tres o cuatro comunidades con más presión fiscal al 'top 5' de menos presión fiscal del país" lo que "ha supuesto 280.000 nuevos contribuyentes en 2021".

"Esto significa que hemos ingresado 920 millones de euros, lo que permite poder invertir más en "las políticas activas, infraestructuras, en derechos, en servicios públicos, en definitiva, en mejorar Andalucía", ha concluido.