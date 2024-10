Movilidad, Tívoli y la situación de la aceituna aloreña, entre los asuntos a debatir en el pleno de Diputación de Málaga

La institución dará luz verde a un Plan de Asistencia Municipal por valor de 17 millones de euros

MÁLAGA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La situación de la movilidad en la provincia de Málaga y las propuestas que al respecto se hagan al Gobierno de España; la petición a la Junta del desdoblamiento de la carretera A-358; las ayudas a los productores de la aceituna aloreña; o el posicionamiento de la institución provincial sobre el futuro del parque de atracciones Tívoli son algunos de los temas que tiene previsto abordar este próximo miércoles el pleno de la Diputación de Málaga.

Así lo han dado a conocer en rueda de prensa los portavoces y diputados de los distintos grupos con representación en la Corporación provincial que han explicado el contenido de sus propuestas ordinarias y urgentes.

Así, por parte del Partido Popular, que ostenta la mayoría de la representación en la Corporación, el vicepresidente segundo y diputado del Área de Gestión Económica Administrativa, Manuel Marmolejo, ha anunciado que el Pleno va a aprobar una inyección económica a los pueblos malagueños con la aprobación del cuarto Plan de Asistencia Económica Municipal (PAEM) por valor de 17 millones de euros.

Así, ha puesto en valor que en lo que va de mandato la Diputación ya inyectado 46.887.201 euros a los municipios. Y en concreto, de este PAEM ha destacado que van a ser fondos incondicionados pero los ayuntamientos al adherirse al plan tienen que identificar a qué van a destinar los importes.

"Queremos evitar que estos importes les computen en su techo de gasto a los ayuntamientos", ha explicado Marmolejo, que ha detallado que la partida de 17 millones se va repartir por tramos en función del número de habitantes.

Por otra parte, el diputado 'popular' Luis Rodríguez ha anunciado una moción urgente de su grupo para instar al Gobierno de España que elabore un plan director con medidas urgentes para dar fluidez al tráfico en la provincia tanto a medio como a corto plazo.

"En nuestra moción insistimos al Gobierno de España que debe de agilizar las reuniones y los trámites necesarios que permitan sentar las bases del tren de la Costa del Sol. Nuestra formación ha vuelto a reivindicar que se suspenda o se bonifique el peaje de la Costa del Sol; ha exigido que el Gobierno plantee estas medidas en dichas reuniones, de las que los malagueños no esperamos otra cosa que soluciones reales y concretas", ha subrayado Rodríguez.

En la exposición de motivos la moción 'popular' critica que los malagueños "son víctimas de un Gobierno ausente" y pide explicaciones al titular de Transportes, Óscar Puente, y al PSOE de Málaga de "por qué Málaga está condenada a ser los últimos de la cola en esas inversiones --en materia de infraestructuras y movilidad--".

Además, el diputado del PP ha explicado que su grupo va a llevar una moción ordinaria para que el Gobierno "no dé por zanjada la crisis inflacionista que sufrimos los malagueños y que deje sin efecto la subida del IVA para los productos básicos".

Así ha acusado al Ejecutivo de "no querer o no saber poner remedio a esta subida desmesurada de los precios"; por lo que la moción del PP propone que el Gobierno reconsidere sus decisiones respecto a los alimentos básicos, y "que no haga lo mismo con la carne, el pescado o las conservas", y además "que recupere las ayudas de 200 euros para las familias más vulnerables, a la vez que se reduzca la aportación fiscal en el tramo estatal del IRPF para las rentas más bajas".

Por otra parte, el grupo provincial del PSOE ha anunciado que presentará una moción para solicitar el desdoblamiento A-384 entre Antequera y Arcos de la Frontera a su paso por Campillos y Almargen para convertirla en una autovía. Los socialistas aseguran que se trata de un proyecto "aplazado" por el Gobierno andaluz y que beneficiaría a las zonas de Antequera y Guadalteba.

El diputado Manuel Lara ha dicho que "este es uno de los grandes incumplimientos" de la Junta en materia de infraestructuras en la provincia. Y al respecto ha señalado que "lo único que ha hecho la Junta fue que en julio de 2023 anunció la licitación para la actualización de la redacción de un anteproyecto para la conversión en autovía de la A-384 en el tramo de acceso desde la A-92 al Puerto Seco de Antequera, un tramo de apenas 13 kilómetros de una carretera que cuenta con 130 kilómetros de longitud", ha criticado.

Además, PSOE y Con Málaga llevan una moción urgente para atender a la situación por la que pasan los productores de aceituna en los municipios del interior de la provincia, especialmente los que se dedican a la aceituna aloreña. Así, las formaciones de izquierda piden medidas concretas para paliar la situación económica de los agricultores, toda vez que recuerdan que la producción de aceituna aloreña ha pasado de cinco millones de kilos a apenas 300.000.

Así los dos partidos de izquierdas piden tanto mejoras en las infraestructuras hídricas en las zonas afectadas por la merma en la producción, así como medidas económicas para cubrir al menos el 50% de los gastos de producción que tienen los productores de Alozaina y otros municipios de la comarca del Valle del Guadlahorce.

Por otro lado, el grupo provincial de Vox ha anunciado su propuesta para que la Diputación haga un reconocimiento de méritos en los procesos selectivos de acceso a la institución determinados miembros de las fuerzas armadas, en concreto a la escala de tropas y marinería, compuesta por 78.000 personas "en la escala más vulnerable de las fuerzas armadas", toda vez que tienen un compromiso de permanencia de larga duración que finaliza al cumplir 45 años y pasar a la reserva, en la que actualmente están 7.742 personas.

El portavoz de la formación, Antonio Luna, ha detallado que Vox considera que a los y las reservistas "no se les da el valor que merecen estos veteranos", y por ello la moción de su grupo pedirá que la Diputación establezca una baremación de méritos o reserva de plazas en procesos selectivos para ingresar a la función pública en la Diputación y que se suscriba un protocolo de colaboración con el Ministerio de Defensa para ello.

Por último, el portavoz del grupo Con Málaga, Juan Márquez, que ha comparecido junto al representante de IU en el Ayuntamiento de Benalmádena, Enrique Pablo Centella, ha anunciado una moción para que la Diputación provincial muestre su solidaridad con los trabajadores del parque de atracciones Tívoli World tras el cierre en 2020 de sus instalaciones y, además, para que la institución se comprometa a trabajar en el objetivo de que el parque abra sus puertas lo antes posible. Además, se pide que la Diputación inste a la Junta de Andalucía a convocar lo antes posible una mesa de reapertura de Tívoli.