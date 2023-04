La muestra 'We are here', dedicada a la creación artística actual en Málaga, alcanza su tercera edición

MÁLAGA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alberto Cajigal, Natalia Cardoso, Patricia Collado, María Fernández Ortiz, Alejandro González Castillo, Carla Hayes, Nuria Luque y Andrés Richarte componen el elenco artístico de la exposición titulada 'We are here', que da continuidad a las dos primeras ediciones celebradas en 2019 y 2022 con el mismo título genérico de la frase 'Aquí estamos nosotros' traducida al inglés.

Impulsada por el Área de Cultura y la Sociedad Económica de Amigos de El País, se desarrolla en las salas de este último espacio. La exposición, que puede visitarse hasta el 27 de abril, ha sido presentada este martes por el presidente de la Sociedad Económica de Amigos de El País, José María Ruiz Povedano, y el comisario, Luis Reyes, también joven gestor del tejido cultural local. Al acto ha asistido la concejala delegada de Cultura, Noelia Losada.

'We are here 3', tal y como señala el comisario, "es una oda a lo objetual, a los llamados proyectos site-specific, a las instalaciones, que son concebidas más allá de la exhibición tradicional, que necesitan de un espacio, una pared con la que interactuar, una situación o un contexto determinado, que desprende una interrelación única con el espacio".

"Es lo que muestran los presentes artistas en esta exposición, obras visuales, sonoras, interactivas... que pretenden que el espectador no sea un mero espectador, despertar su curiosidad y darle una nueva vida a sus obras", señala.

El programa 'We are here' nació con la premisa de reivindicación, una llamada a la atención, poner el foco en los artistas malagueños o residentes en Málaga, en la creación más inmediata y actual, reclamando su espacio, el derecho a "estar presentes".

Tras dos ediciones multidisciplinares, esta tercera edición pretende dar "una vuelta de tuerca más" al proyecto, centrándose en esta ocasión en las instalaciones.

El comisario de la muestra, Luis Reyes Hurtado (Málaga, 1988), es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Málaga (UMA) (2012) y Máster en Gestión Cultural por la Universitat Internacional de Catalunya (2013). Desde 2014 trabaja en el Centro de Arte Contemporáneo de Vélez-Málaga, donde ha desarrollado dos proyectos de comisariado, ambas centradas en jóvenes creadores de Andalucía.

Desde 2017 dirige Matraca, un espacio dedicado al arte emergente, ubicado en la incubadora de Promálaga La Brecha. Ha participado en varias ferias de arte como Art&Breakfast en Málaga (siendo elegido Premio al Mejor Espacio en 2017) y We Are Fair en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid. En 2019 comisarió la muestra 'We are here' en su primera versión y también lo hizo en 2022.

En cuanto a los artistas participantes, Alberto Cajigal (Málaga, 1997) es graduado en Bellas Artes por la UMA (2020), donde cursa actualmente el Máster en Producción Artística Interdisciplinar. Ha realizado un taller de videocreación con la artista María Cañas (2018) y participado en varias exposiciones, además de haber proyectado su obra audiovisual en eventos como Encuentros con directores del Cine Español en el Cine Albéniz (Málaga, 2020).

Natalia Cardoso (Málaga, 1992) es graduada en Bellas Artes por la UMA (2020), donde también realizó el Máster de Producción Interdisciplinar (2021). En la Escuela de Arte San Telmo cursó el Grado Superior de Fotografía Artística. Se encuentra realizando el Máster de Desarrollos Sociales de la Cultura Artística en la UMA.

Recientemente le ha sido concedida la Beca de Artista Residente de Posgrado en la Facultad de Bellas Artes de Málaga (2022). Ha recibido un Premio de Adquisición en los Premios Alonso Cano de Artes Visuales de la Universidad de Granada (2021) y el Primer Premio en el MálagaCrea de Artes Visuales (2020). Asimismo, ha participado en varias exposiciones colectivas.

Patricia Collado (Málaga, 1997) es graduada en Bellas Artes por la UMA (2020), donde también realizó el Máster en Producción Artística Interdisciplinar (2021). Ha participado en varis exposiciones colectivas. Recientemente ha recibido el Segundo Premio en la convocatoria Málaga Crea 2021 de Artes Visuales (2021).

María Fernández (Coín, 1997) es graduada en Bellas Artes y Máster en Producción Artística Interdisciplinar por la UMA. También realizó el CFGS de Modelado de Indumentaria, en la Escuela de Arte San Telmo. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas, y, en su faceta como diseñadora de moda, ha realizado varios desfiles.

Alejandro González Castillo (Málaga, 1993) es graduado en Bellas Artes (2017) por UMA. Actualmente cursa el Máster en Producción Artística Interdisciplinar en la Facultad de Bellas Artes de Málaga (2018-2019). Ha obtenido la Beca de Paisaje de la Academia de San Quirce de Segovia (Alhóndiga de Segovia, 2016), y participado en otras exposiciones colectivas.

Carla Hayes (Málaga, 1997) es graduada en Bellas Artes (2019) y Máster en Producción Artística Interdisciplinar (2020) por la UMA. Ha presentado su trabajo en varias exposiciones. Actualmente realiza tareas de investigación en la UMA y cursa estudios de Doctorado mediante una Beca de Formación de Profesorado Universitario del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Además, forma parte del Insituto Universitario de Investigación de Género e Igualdad. Destaca su exposición individual 'Memorias mestizas' (2022) en el Museo Nacional Thyssen-Bornemizsa de Madrid.

Nuria Luque (Málaga, 1998) es una artista interdisciplinar, actualmente interesada en expandir las posibilidades lingüísticas del cómic tras su paso por la Facultad de Bellas Artes de Málaga, donde ha finalizado el Grado en Bellas Artes y el Máster en Producción Artística Interdisciplinar. Recientemente ha participado en varias muestras colectivas.

Por último, toma parte en 'We are here', Andrés Richarte (Dusseldörf, Alemania, 1990), graduado en Bellas Artes (2020) por la UMA. Cursó el Máster en Profesorado (UMA) durante el curso 2020/2021. Desde el 1 de diciembre de 2021 es contratado predoctoral con Ayuda para la Formación de Personal Universitario (FPU). Mención Especial en MálagaCrea 2021, ha participado en varias exposiciones.