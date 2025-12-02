'Mujeres diosas en la obra de Ricard Terré' reúne en MUCAC La Coracha de Málaga las series más significativas del autor

'Mujeres Diosas En La Obra De Ricard Terré' Réune En MUCAC La Coracha Las Series Más Significativas Del Autor - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La muestra 'Mujeres diosas en la obra de Ricard Terré' en el MUCAC La Coracha de la ciudad de Málaga reúne las series más significativas del autor a lo largo de su trayectoria. La exposición se puede ver en el Espacio Tres desde este martes y hasta el 26 de abril de 2026. La muestra ha sido concebida específicamente para el museo malagueño y está comisariada por Laura Terré, hija del autor y especialista en su obra.

A través de más de cincuenta fotografías en blanco y negro, la mayoría de ellas años 50 y 60 del siglo XX, la exposición ofrece una lectura transversal de la obra del maestro catalán, uno de los grandes nombres de la renovación fotográfica española del siglo XX y miembro destacado del grupo Afal.

En la muestra se revela cómo las mujeres se convierten en eje narrativo, simbólico y emocional de la trayectoria de Terré. En estas imágenes, las figuras femeninas no aparecen como iconos idealizados, sino como "presencias reales, intensas y cargadas de dignidad", tal como se expone en el dossier de la exposición.

UNA MIRADA HUMANISTA, POÉTICA Y MODERNA

La exposición sitúa a Ricard Terré como una figura clave en el desarrollo de la modernidad fotográfica en España. Su uso expresivo del claroscuro y los fuertes contrastes, especialmente los negros densos, construyen atmósferas de misterio, tensión y lirismo que definen su estilo singular.

El recorrido se articula en agrupaciones temáticas, cada una de ellas acompañada de un poema de célebres poetisas, entre las que figura la malagueña María Victoria Atencia, que reflejan la amplitud de la representación femenina en la obra de Terré: Carnaval, donde las mujeres encarnan libertad, ironía y desinhibición.

También Las niñas, captadas más allá del tópico de la inocencia para mostrar personalidades complejas; Semana Santa, uno de los cuerpos de obra más relevantes, con imágenes en Barcelona y Braga, donde niñas y mujeres se convierten en figuras casi renacentistas; Los ritos y la muerte, con escenas en Galicia donde duelo y transcendencia toman protagonismo; Las viudas del mar, retratos cargados de simbolismo sobre resistencia y sororidad de las mujeres de Nazaré; y Trabajadoras y cuidadoras, homenaje a la dignidad del trabajo femenino y al vínculo humano en contextos cotidianos.

Estas series, presentadas juntas por primera vez bajo este enfoque en Málaga, revelan conexiones inéditas que permiten comprender mejor la esencia humanista del fotógrafo.

El MUCAC La Coracha ha programado diversas actividades vinculadas a la muestra, entre ellas la conferencia 'Afal, la renovación de la fotografía española en los años 50', impartida por Laura Terré el 3 de diciembre de 2025 a las 19 horas, con entrada gratuita.

Asimismo, se organizarán visitas guiadas semanales por el equipo de mediación del museo: los martes y jueves entre las 19 y las 20 horas, y los domingos de 13 a 14 horas.