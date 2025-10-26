Nace la Asociación Málaga Abraza para crear una red de apoyo de cuidados paliativos y acompañamiento

Archivo - Imagen de archivo de una pareja caminando por la calle con un carro de compra. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Málaga Abraza se presenta oficialmente la próxima semana como una organización ciudadana que nace para cambiar la forma de acompañamiento en el final de la vida y con el objetivo de tejer una red de apoyo que abarque en primera persona a personas en situación de enfermedad avanzada, seres queridos, cuidadores, profesionales, vecindario e instituciones, entre otras.

Asimismo, se pretende concienciar sobre la importancia de los cuidados paliativos, el acompañamiento emocional, médico y espiritual a personas en situación de enfermedad avanzada; sobre muerte, pérdida y duelo, han informado desde la asociación en una nota, en la que han señalado que la presentación será el 29 de octubre a las 18.00 horas en el Centro Cultural MVA de Málaga.

Con el lema 'Es ahora. Es el momento de acompañar', la asociación cuenta con la Fundación Dignia y la Hermandad de la Salutación de Málaga como socios institucionales.

En el acto también se presentará el proyecto 'Málaga Ciudad Compasiva', una iniciativa que busca activar a la población a través de barrios y comarcas para detectar y acompañar a personas con necesidades paliativas, incluso aquellas que viven en situación de soledad no deseada y permanecen desconectadas del sistema sanitario.

Según han indicado, "en este enfoque, no solo cuidan los médicos, también los vecinos, los comercios, las farmacias, los cuerpos de seguridad, las parroquias y todos los agentes que conforman un ecosistema de cuidados, porque no es un problema solamente sanitario, sino social y comunitario".

'Málaga Ciudad Compasiva', han indicado, está inspirada en el modelo de comunidades compasivas (Kellehear 2005) y cuenta con una experiencia piloto desarrollada en Zaragoza y Fraga de la mano de la Fundación Dignia y la cátedra de cuidados paliativos de la Universidad de Zaragoza.