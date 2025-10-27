Navarro pide al Gobierno aplicar en la AP-7 Costa del Sol las bonificaciones para usuarios de la AP-9 en Galicia

Navarro (PP Málaga) reclama a Pedro Sánchez y María Jesús Montero que apliquen el plan de bonificaciones para usuarios habituales de la AP-9 en Galicia a la AP-7 de la Costa del Sol - PP MÁLAGA

Señala a María Jesús Montero como "denominador común de años de mayor abandono de la Junta socialista a Málaga"

MARBELLA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha anunciado que la formación pedirá el apoyo ciudadano a través de una recogida de firmas para que Sánchez y Montero apliquen al peaje de la Costa del Sol el plan de bonificaciones para usuarios habituales de la AP-9 gallega.

Así lo ha expuesto durante el Foro de Movilidad organizado por la formación junto a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, marco en el que ha criticado que el Gobierno de España niega a la provincia actuaciones para mejorar la movilidad pese a que han elevado la recaudación un 30% en los últimos cuatro años, alegando que "nunca se ha invertido menos recaudando como se está haciendo".

La presidenta provincial del PP ha reclamado al Ejecutivo central la bonificación de la AP-7 en la Costa del Sol al nivel de otras autopistas, y ha señalado las medidas aplicadas en la AP-9 gallega, como la vuelta gratis en 24 horas y un 50% adicional para aquellos usuarios que realicen más de 20 viajes al mes y utilicen el telepeaje.

"¿Por qué Galicia sí y Málaga no tiene acceso a estas ayudas para los usuarios del peaje más caro de España?", ha preguntado, a la vez que ha advertido de que la razón es el documento firmado por el BNG para apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, "pero los malagueños no somos menos y exigimos esas mismas bonificaciones", ha subrayado.

Al respecto, ha recordado que Málaga es la única provincia andaluza con peaje y, además, ha apuntado que la autopista de la Costa del Sol incrementa su precio un 62% en Semana Santa y durante la temporada alta estival, comprendida de junio a septiembre.

"¿Qué bolsillo puede soportar un gasto de 500 euros al mes, que es lo que cuesta el uso diario del peaje si se realiza ida y vuelta desde Málaga hasta Estepona?", ha incidido, marco en el que ha subrayado la necesidad de que el Gobierno aplique soluciones inmediatas para aliviar el tráfico y mejorar la seguridad de los conductores.

En este sentido, Navarro ha especificado que la recogida de firmas "también va dirigida a la señora Montero, quien ya se opuso a la bonificación del peaje de la Costa del Sol", argumentando que la iniciativa "es un referéndum contra la estrategia de abandono y desprecio del Gobierno de Sánchez y Montero a esta provincia".

En este punto, la dirigente popular ha advertido de que "el nivel de calidad de vida nos define y nos caracteriza, frente a un colapso de la movilidad que puede hacer que esta provincia pierda oportunidades de futuro" y ha valorado la iniciativa de los ayuntamientos, la Diputación y la Junta de Andalucía para mejorar la movilidad dentro de sus competencias.

Sin embargo, ha añadido, "en esta ecuación siempre falta la misma pieza, que es el Gobierno de España, de quien depende la red de carreteras nacionales, las autopistas y la red ferroviaria".

La dirigente 'popular' ha aseverado que "no hay excusas para el abandono inversor de la provincia por parte del Ejecutivo central", si bien ha abundado en que "tampoco olvidamos que a esta tierra le faltaron muchas infraestructuras durante los años de gestión socialista en la Junta de Andalucía; un desdén y un desprecio que sufrió especialmente Marbella", ha explicado, señalando incumplimientos flagrantes como la ampliación del hospital Costa del Sol.

"El denominador común de ambos gobiernos es María Jesús Montero", ha resaltado, apuntando que la ahora ministra y entonces consejera "estaba en los años de mayor abandono de la Junta socialista a Málaga y ahora está en los años de mayor inacción y castigo inversor por parte del Gobierno de España a esta provincia".

Durante su intervención en la clausura del foro, Navarro ha incidido en el colapso de la movilidad en el eje mediterráneo andaluz, afirmando que, ante la falta de respuesta del Gobierno central, "no tiramos la toalla porque el PP no ha dejado de ser una formación humanista que siempre ha tenido a las personas en el centro".

"Nos lanzamos a la batalla de exigir el impulso del tren litoral, la bonificación del peaje y mejoras en la movilidad pensando en el conjunto de los ciudadanos, en los que nos votan y en los que no; porque la gran suerte de Málaga, de Andalucía y de España es su gran capital humano, el mismo que han situado a esta provincia y a la Costa del Sol como un gran referente internacional", ha explicado.

Por su parte, Ángeles Muñoz ha denunciado que Marbella sigue siendo la única ciudad española con más 100.000 habitantes sin conexión ferroviaria y que, además, "sufre el peaje más caro de España y las mentiras y el abandono del Gobierno en materia de movilidad".

Por último, la regidora 'popular' ha reivindicado que Marbella puso en marcha hace seis años una "iniciativa pionera" para que el transporte publico sea 100% gratuito para todos los empadronados en la ciudad, lo que supone un coste de nueve millones de euros al Consistorio y se traduce en más de 80.000 tarjetas de transporte público.