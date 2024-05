Navarro (PP) a Espadas (PSOE): "Málaga no necesita mediadores, sino que cese la guerra de Sánchez contra la provincia"

MIJAS (MÁLAGA), 28 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha destacado este martes que los problemas de movilidad que sufre la provincia no se solucionan como dice el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, con un mediador y ha asegurado que "Málaga no necesita mediadores, sino que cese la guerra de Pedro Sánchez contra esta provincia".

Así lo ha expuesto durante un acto de campaña junto a la candidata número uno del PP al Parlamento europeo, Dolors Montserrat, y la alcaldesa de Mijas (Málaga), Ana Mata, donde ha criticado que "el señor Espadas quiere mediar el conflicto que supone que nunca haya habido un Gobierno más 'antimalagueño' que el de Pedro Sánchez".

Navarro ha pedido a Montserrat que "sea embajadora de los intereses de los malagueños y del tren de la Costa del Sol en Europa", alegando que "competimos en la liga de las grandes ciudades".

Por su parte, la candidata 'popular' ha mostrado su compromiso "para defender esa movilidad tan necesaria en la Costa del Sol con ese tren desde Málaga hasta Algeciras, para que no se quede en Fuengirola", ha dicho.

Además, Montserrat ha afirmado que "tenemos que tener buena movilidad, buena seguridad y buenas playas", trasladando igualmente su compromiso con el tan necesario plan de regeneración del litoral malagueño.

En esta línea, la presidenta provincial ha incidido en la apuesta del PP para que Mijas sea "el kilómetro cero de ese tren litoral que tenemos que ver cuanto antes, para que nos lleve a Marbella, Estepona y Algeciras" y ha insistido en que es un medio de transporte "más sostenible y necesario para dar respuesta a esa gran cantidad de personas que no tienen alternativa al vehículo privado para desplazarse cada día a la capital por motivos laborales o de estudios".

Así, ha criticado que esta situación supone "una doble discriminación" para los vecinos y visitantes de la mitad de la Costa del Sol que no tiene tren y que deben pagar el peaje para evitar los atascos, "por lo que pedimos al Gobierno central la suspensión o bonificación de la autopista de la Costa del Sol, como ha anunciado en Galicia y en Alicante".

"Los malagueños podemos dar un máster en problemas de tráfico a Óscar Puente", ha manifestado la dirigente popular, quien ha reprochado al ministro socialista que "no entendemos por qué no estudian la suspensión o bonificación del peaje de la Costa del Sol", advirtiendo de que "aquí no somos menos que Alicante ni que ninguna ciudad de Galicia; necesitamos que también atiendan nuestras demandas".

Por último, la presidenta provincial ha reivindicado el compromiso del PP de Málaga para lograr la victoria de la formación en esta campaña electoral: "Nos vamos a dejar la piel estas elecciones para que tengas un Grupo Popular fuerte, unido y nutrido que defienda nuestros intereses en el Parlamento europeo, que es también el Parlamento andaluz, porque allí se debaten muchos temas importantes para esta provincia y esta comunidad autónoma", ha concluido.