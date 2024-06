Navarro (PP): "España nunca ha recibido tantos fondos de la UE como ahora y nunca se ha ninguneado tanto a Málaga"

MÁLAGA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta provincial del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha subrayado que España nunca ha recibido tantos fondos europeos como ahora y, a pesar de ello, "nunca se ha ninguneado tanto a Málaga". Así, ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez no apueste por la provincia pese a las "ingentes cantidades de fondos que se han recibido por parte de la Unión Europea".

En este sentido se ha pronunciado la líder 'popular' durante la reunión mantenida este lunes en la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) con representantes de empresas y colectivos empresariales y económicos en el marco de las elecciones europeas del domingo 9 de junio, Navarro ha trasladado su preocupación por el escaso impacto en la provincia que han tenido los fondos europeos movilizados en los últimos años pese a que España ha recibido "más que nunca".

Junto a la presidenta del Comité Electoral del PP de Málaga, Carolina España, la presidenta provincial ha hecho hincapié en que en la provincia no está recibiendo fondos europeos "para todos los proyectos que ahora mismo necesita" para hacer frente a los crecimientos poblacionales previstos y tampoco para satisfacer las expectativas de progreso.

"No estamos recibiendo lo que estamos aportando. No sólo estamos sufriendo y padeciendo el que no vengan esos fondos europeos, sino también la enorme presión fiscal, siendo España el tercer país con mayor presión fiscal de la Unión Europea", ha expuesto, al tiempo que ha aludido a los 4.600 millones recaudados por el Gobierno de Sánchez en Málaga en el último año.

A su juicio, son datos para que "no hubiera duda de que tiene que venir el tren litoral, de que tienen que venir inversiones para agua, pese a los 2.000 millones de euros que el Gobierno de Sánchez tiene pendiente de ejecutar en la provincia; para obras de interés general o a corto plazo como el tercer carril en la A7, desde Rincón de la Victoria a la barriada malagueña de El Palo o el tramo entre San Pedro y Puerto Banús, que también lo está necesitando".

Navarro ha incidido en que hay infraestructuras y servicios que no están llegando a la provincia por la 'desidia' del Gobierno de Sánchez: "No llegan, y no es por la falta de fondos europeos, ni tampoco de fondos propios que recaban del bolsillo de todos los españoles y también de todos los malagueños".

En este sentido, ha pedido el voto para que en el Parlamento Europeo haya "un grupo "fuerte que fiscalice dónde van y cómo se reparten esos fondos europeos porque Andalucía no puede ser la quinceava comunidad autónoma en el reparto de fondos, siendo la más poblada, y la más infrafinanciada, también hay que decirlo".

Por su parte, Carolina España ha defendido que Andalucía lidera muchos parámetros por encima de la media gracias a que ofrece estabilidad, confianza y seguridad jurídica para la inversión: "Se consigue porque hemos hecho una auténtica revolución fiscal y hemos bajado seis veces los impuestos y ahora somos la segunda comunidad donde menos impuestos se pagan".

"Lo hemos conseguido controlando nuestras cuentas públicas, no gastando más de lo que se tiene, controlando la deuda, lo hemos conseguido agilizando trámites para que venga la inversión, etcétera", ha añadido.

En este sentido, España ha recalcado que los fondos europeos tienen que ayudar al sector empresarial, para incrementar su competitividad y ha destacado de que la Junta de Andalucía pondrá en marcha paquetes de incentivos y ayudas mediante varias líneas, algunas para pymes y autónomos y también para grandes empresas.

ACTO CON EMPRESARIOS EN NERJA

De otra parte, Patricia Navarro, junto al presidente de la Diputación, Francisco Salado, y el alcalde de Nerja, senador y presidente del PP local, José Alberto Armijo, ha mantenido un encuentro con empresarios en Nerja, donde ha destacado que Europa está "muy cerca en nuestro día a día" gracias a los fondos que permiten la construcción de infraestructuras y ha puesta en marcha de programas de formación, de climatización de los centros educativos, etcétera.

Tras resaltar la importancia del tejido empresarial provincial y local para seguir avanzando, ha manifestado que "Málaga en su conjunto es la gran locomotora económica de Andalucía y está siendo uno de los motores de propulsión de este país; también en cuanto a población". Un hecho que requiere también dar respuestas en forma de inversiones para ofrecer buenos servicios a todos los residentes.

Navarro ha incidido en el "esfuerzo" de los gobiernos populares de los ayuntamientos, la Junta de Andalucía o la Diputación en ese sentido, que no se ve acompañado por el Gobierno de España, al que ha exigido planificación en todos los ámbitos, fundamentalmente en agua, movilidad, seguridad, estabilización de las playas, etcétera.

"El Gobierno de Sánchez se ha limitado a anuncios electorales como la desaladora de la Axarquía, que anunciaron antes del inicio de la campaña de las elecciones municipales, hace un año, y todavía estamos esperando que avance algo", ha enfatizado.

También ha defendido la importancia de la movilidad para el crecimiento de la provincia, y ha demandado la ejecución de un tercer carril en la A7 a su paso por Rincón de la Victoria y hasta la barriada malagueña de El Palo: "No sólo podemos hablar de proyectos a 10 o 15 años sino de medidas paliativas ahora para evitar que el colapso siga aumentando cada día".

"Ese tercer carril tendrá que servir para absorber la demanda de vehículos que tenemos cada vez más en la A7, pero también, a medio plazo, tendrá que servir para que podamos estudiar si es posible reservar ese tercer carril como plataforma para un medio de transporte público de alta capacidad que permita descongestionar las carreteras, contribuir a reducir las emisiones de CO2", ha expuesto Patricia Navarro a los empresarios de la Axarquía, al tiempo que ha incidido en que todas las infraestructuras se tienen pintar, ordenar en el planeamiento urbanístico para hacer reservas de suelo e ir estudiándolas.

También ha subrayado que el Mediterráneo andaluz "debería haber estado conectado por tren desde Almería hasta Algeciras y enganchar con ese tren litoral del que estamos hablando y que ustedes nos escuchan seguramente casi todos los días reclamárselo al Gobierno de España. Todo eso hay que rescatarlo, hay que ponerlo encima de la mesa y hay que planificar".

Por todo ello, Navarro ha pedido el voto en las elecciones europeas del próximo domingo: "Son muy importantes porque nos estamos jugando que las infraestructuras y servicios vengan. Pero, sobre todo, que recibamos lo que es justo, lo que nos merecemos los andaluces y los malagueños".