Nieto se compromete a reducir los tiempos de valoración del grado de discapacidad a 60 días y de dependencia a 90

MÁLAGA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata de la coalición 'Por Andalucía' a la presidencia de la Junta, Inmaculada Nieto, ha manifestado su compromiso de "reducir los tiempos para la realización de las valoraciones sobre el grado de discapacidad a 60 días y los relativos a la ley de dependencia a un máximo de 90 días"; iniciativa con la que pretende "acabar con el tapón" de la valoraciones y que las personas que lo requieran puedan tener su grado de valoración y acceder a recursos "útiles, en lugar de seguir engrosando las listas de espera que se deben a una falta de personal y de equipos de valoración".

Así lo ha señalado Nieto en una atención a medios este miércoles en Málaga capital, donde ha indicado que hay dificultades a las que se enfrentan las personas con algún tipo de discapacidad "que son fáciles de resolver", pero que la Junta de Andalucía "no ha sido sensible" y no ha resuelto las "trabas" con las que siguen luchando. De hecho, advierte de que se ha creado "un cuello de botella" que se traduce en "dificultades añadidas".

Por tanto, desde 'Por Andalucía' apuestan por "un abordaje global", que incluya la movilidad, el urbanismo, la accesibilidad a los equipamientos y lugares públicos y contar con el personal de apoyo necesario. Y para conseguirlo ha hecho hincapié en que se precisa "una inversión adecuada que será muy rentable, ya que generará una gran riqueza y calidad de vida que no se puede cuantificar, solo en términos positivos".

En este sentido, Nieto ha indicado que las personas con discapacidad "tienen mayor incidencia de la vulnerabilidad porque tienen más obstáculos para la inserción laboral". Así, ha demandado "un aumento del complemento autonómico a las pensiones no contributivas, que en Andalucía perciben 98.000 personas, la inmensa mayoría --un total de 66.000--mujeres", ha detallado, al tiempo que ha alertado también de que las personas más vulnerables son las que se están viendo "más afectadas por el aumento de la inflación".

Así, ha pedido a la Junta de Andalucía "un esfuerzo muy pequeño", un aporte de 14 millones de euros para complementar el tramo autonómico a las personas que tienen como ingreso una pensión no contributiva; lo que sería "una forma de corregir el elevado coste de la vida en gastos esenciales derivado de las consecuencias de la guerra".

A la vez, la candidata por esta coalición ha señalado que la renta mínima de inserción "tiene que ser compatible con el ingreso mínimo vital" y "es preciso simplificar su tramitación". En este punto, ha criticado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por su gestión de simplificación administrativa.

"No es decente que Moreno presuma de la simplificación administrativa cuando solo es efectiva para instalar hormigoneras, pero que no piense en las trabas burocráticas para quienes que están esperando una valoración de la discapacidad, la dependencia, el acceso a la vivienda o la renta mínima de inserción", ha dicho Nieto, que ha recalcado que esta renta "es compatible con el ingreso mínimo vital del Gobierno".

La también cabeza de lista al Parlamento andaluz por Málaga, ha estado acompañada esta jornada por el coordinador de Málaga Accesible, Alfredo de Pablos, ha manifestado "la preocupación del colectivo en cuanto a la atención primaria y la continuidad de los cuidados y la prestación de los servicios públicos básicos para las personas con patologías crónicas y personas con discapacidad. Tenemos unas magníficas leyes, pero su aplicación deja mucho que desear", ha lamentado.

Por contra, ha agradecido "la preocupación de la candidata de 'Por Andalucía, Inmaculada Nieto" y ha asegurado que "las elecciones son una oportunidad para corregir situaciones y carencias que llevamos arrastrando durante muchos años en Andalucía, especialmente en favor de personas con enfermedades crónicas, discapacidad y la infancia".