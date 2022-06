Nieto critica la "pobre hoja de servicios" de Moreno y le pide "alegrarse" por el plan de empleo del Gobierno

MÁLAGA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la Presidencia de la Junta de la coalición 'Por Andalucía' en las elecciones del 19 de junio, Inmaculada Nieto, ha criticado los "recortes" del Ejecutivo de Juanma Moreno y su "pobre hoja de servicios" en materia de empleo, por lo que le ha pedido "alegrarse" por el plan de 50 millones de euros que ha aprobado el Gobierno de España para Andalucía.

"Más que sorpresa debería tener alegría de que el Gobierno central atienda al problema que más preocupa a la ciudadanía, que es la falta de empleo y la precariedad del mismo", ha señalado este miércoles en una atención a medios en Málaga capital. Desde allí, ha hecho un repaso a las actuaciones de la Junta de Andalucía en materia de empleo, caracterizadas por "una tijera gigante", en contraposición a un Gobierno de España "que sí está centrado en la gente".

De este modo, ha recordado que las competencias en empleo las tiene en exclusiva la Junta de Andalucía. Sin embargo, ha apuntando que en los casi cuatro años de gobierno de PP y Cs en Andalucía, "solo se ha creado un plan de empleo al que le quitó 113 millones de euros con respecto al último que ha habido", y al que "ciudades como Málaga rechazaron porque al final no le salían las cuentas y no podía afrontar los costes que generaba". De este plan, también ha criticado que "no puso el sobrante a disposición de los ayuntamientos para incrementar las oportunidades de empleabilidad de los que sí se hubieran adherido, o para corregir los errores de los que no podían".

Sin embargo, ha añadido, "sí ha despedido a cientos de orientadores laborales que son quienes tienen que ayudar a los desempleados a reciclarse". Con esta "pobre hoja de servicios" Nieto ha considerado que a Moreno "le debiera haber dado alegría y un poco de vergüenza que tengan que venir del Gobierno central a hacer un plan de empleo" y asumir competencias autonómicas.

Con esto, ha afeado al presidente de la Junta que, "por ley, es quien debiera haber estado ocupado con mucha intensidad y movilizando recursos que tiene guardados" para crear planes de empleo para jóvenes, mujeres o parados de larga temporada, vinculados a los ayuntamientos, "y no con una tijera gigante".

A su juicio, esto evidencia que, "a parte de los titulares y del milagro del que siempre habla, cuando rascamos sale esto, que tiene que venir el Gobierno central a atender nuestros problemas porque la Junta de Andalucía no ha funcionado", ha sentenciado.