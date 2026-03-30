NNGG Málaga critica "desidia" del Gobierno ante corte de AVE directo: "Castiga a jóvenes que estudian o trabajan fuera"

Archivo - La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga y presidenta de NNGG en la provincia, Jéssica Trujillo, en una foto de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Nuevas Generaciones en Málaga, Jéssica Trujillo, ha criticado este lunes que "la desidia del Gobierno de España con el corte de AVE castiga a miles de jóvenes malagueños", que estudian o trabajan fuera de la provincia y que deben desplazarse habitualmente a puntos como Córdoba, Sevilla o Madrid.

A través de una nota, ha advertido de "la lentitud y las molestias" que supone el trasbordo en autobús hasta Antequera (Málaga) y ha lamentado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Óscar Puente "imponga un tiempo de viaje de cuatro horas y media hasta Madrid frente a las dos horas y media en las que debería realizarse este trayecto". "Esto no es alta velocidad", ha dicho.

Trujillo ha criticado "el agravio" del Ministerio de Transportes a los jóvenes malagueños y ha lamentado que "descarte las medidas propuestas por el PP para agilizar el trayecto y evitar el trasbordo en autobús, como el uso de trenes de ancho variable que permitan conectar directamente con la capital malagueña o de la línea convencional de Cercanías hasta Antequera, agilizando los tiempo de viaje".

La presidenta de NNGG de Málaga ha reprochado al ministro Óscar Puente que considere "vergonzoso" llevar esta problemática hasta el Congreso de los Diputados y ha asegurado al responsable de Transportes y Movilidad Sostenible que los jóvenes no van a conformarse con "este claro retroceso en la calidad de nuestra red ferroviaria, que ahora incluye una hora de desplazamiento por carretera y esperas añadidas del autobús y del posterior tren".

Así, ha destacado que, "al impacto económico y en el empleo que supone para Málaga la desconexión de la alta velocidad desde hace dos meses y medio, se suma el perjuicio generado a miles de jóvenes de la provincia que se desplazan habitualmente en tren hasta Madrid, Córdoba o Sevilla por motivos laborales o de estudio".

En este punto, ha exigido al Gobierno que "abandone el cinismo de decir que el tren vive su mejor momento y se ponga a trabajar para ofrecer una solución a los usuarios habituales del AVE". Además, ha censurado que "la administración con mayor capacidad inversora, que es el Gobierno de España, niegue acciones de mejora y castigue a malagueños y visitantes a este retroceso desde hace diez semanas".

"La realidad es que a muchos jóvenes no les merece la pena desplazarse en coche desde Madrid para pocos días de descanso ni el gasto añadido que supone coger un avión, por lo que el resultado es que muchas familias llevan semanas sin verse esperando a una solución del Ministerio, que no llega", ha explicado Trujillo.

Por último, ha recordado que "la mala gestión de este Gobierno ya había posicionado a la línea de AVE Málaga-Madrid como la que más retrasos sufre de toda España" y ha contrapuesto este "abandono" de la red ferroviaria de la provincia "con la lluvia de millones a los trenes de Cataluña".

Según ha señalado, el Ejecutivo de Sánchez y Puente "plantean llevar el AVE a Barcelona a 350 kilómetros por hora, mientras que aquí quieren que nos conformemos y nos callemos cuando tenemos que hacer una hora de autobús, un trasbordo y un viaje que prácticamente duplica su tiempo de viaje habitual".