Nora Cantero y Factoría Echegaray buscan en Málaga tres actrices para una obra que reflexiona sobre la opresión estética

MÁLAGA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Nora Cantero y Factoría Echegaray están buscando esta semana en Málaga a las tres actrices que protagonizarán Beauty and violence, una obra que quiere reflejar las presiones que recibe cualquier mujer en cualquier ámbito de su vida en relación con su cuerpo.

La esencia de Beauty and violence se podría resumir según Cantero, su autora y directora, como "la historia de no ser nunca suficiente". La obra plasmará en escena las dificultades a las que se tienen que enfrentar las mujeres en su día a día y en cualquier ámbito de nuestra sociedad capitalista, ya que, recalca la joven directora malagueña, "el capitalismo tiene muchísimo que ver con la industria de la belleza y con los estereotipos".

Cuarenta candidatas se han presentado a las audiciones que se están desarrollando durante esta semana en el salón Rossini del Teatro Cervantes para escoger el reparto de una obra con muchas aristas y un contenido más que comprometido con la realidad social de la mujer, un trabajo que cerrará en junio de 2025 la novena temporada de la productora municipal.

Factoría Echegaray ha convocado un casting lo más abierto posible, en el que se buscaban tanto mujeres de más de 50 años como mujeres 'plus size', mujeres no caucásicas o racializadas y mujeres con rasgos 'normativos', porque, como asegura Nora Cantero, "al final la violencia estética es algo que nos afecta a todas las mujeres, seamos como seamos".

La idea es disponer de muy diferentes perfiles, ya que "no hay una que se salve: si eres delgada es que estás delgada, si estás gorda es que eres gorda, si eres guapa es que eres guapa, si eres fea es que eres fea, así que, desgraciadamente, aquí entra cualquiera".

Beauty and violence abordará el complejo asunto de la opresión o violencia estética de una manera irónica y con las herramientas del teatro posdramático con el objetivo de que las espectadoras y espectadores se replanteen sus percepciones sobre la realidad y sobre sí mismos.

"No pretendo cambiar el mundo, pero sí que aprendamos, porque al final lo importante no es que digamos 'no, yo ya no me maquillo'; lo crucial es simplemente plantearnos por qué tenemos estos comportamientos, cómo socializamos, cuál es nuestra relación con nuestro cuerpo".

Con las tres intérpretes elegidas, Nora Cantero montará una pieza que pretende generar una mayor comprensión sobre la presión que sufren las mujeres para cumplir con los ideales de belleza inalcanzables que impone la sociedad patriarcal. El elenco ensayará la obra del 8 de mayo al 18 de junio de 2025 y la representará en el Teatro Echegaray del 19 al 28 de junio de 2025.

SINOPSIS DE BEAUTY AND VIOLENCE

Beauty and violence es una obra teatral de estilo postdramático que desafía las convenciones tradicionales para explorar de manera innovadora y provocativa la violencia estética que enfrentan las mujeres en su búsqueda constante por encajar en los estándares de belleza impuestos por la sociedad.

A través de una creación colectiva, el elenco de actrices se sumerge en un viaje reflexivo que aborda las complejidades de la opresión estética desde múltiples perspectivas.

NOVENA TEMPORADA

La novena Temporada de Factoría Echegaray se abrió el pasado viernes 15 de noviembre con el estreno de La muerte de Christopher Reeve. Pablo Beltrán dirigió a Alejandra Morón y Fernando Rueda en la adaptación libre del poema homónimo de la escritora malagueña Lidia Bravo.

El curso 2024-25 de la productora municipal estrenará a continuación colaboración con la Asociación Miguel Romero Esteo, que a partir de ahora preparará cada dos temporadas un montaje del dramaturgo cordobés. La versión del texto de Romero Esteo De lentejas y garbanzos subirá a las tablas del Teatro Echegaray del 20 de febrero al 1 de marzo de 2025.

La siguiente producción de Factoría, Aquí también los árboles son verdes, texto de Paz Palau, llegará en mayo: se verá del 8 al 17 de dicho mes. Nora Cantero, que ya codirigió Kilogramers en la pasada temporada, cerrará el curso del laboratorio escénico municipal con Beauty and violence, que se representará entre el 19 y el 28 de junio para cerrar este noveno curso.

PROYECTOS PARA LA DÉCIMA TEMPORADA

Factoría Echegaray abrió la semana pasada el plazo para recibir proyectos escénicos con los que compondrá su temporada 2025-26, la décima de la productora municipal de Málaga. La convocatoria está abierta para cualquier persona física, sin límite de edad ni procedencia, que podrá presentar hasta el próximo 16 de febrero de 2025 una sola solicitud que incluya bien texto literario, bien propuesta escénica o bien indicaciones coreográficas.

Los proyectos se presentarán en la página web www.teatroechegaray.es/factoriaechegaray/proyectos donde también se pueden consultar las bases y la documentación de la convocatoria

La sociedad municipal Teatro Cervantes de Málaga e Iniciativas Audiovisuales S.A. (Málaga Procultura) escogerá a través de un Comité de Selección un máximo de tres de las candidaturas presentadas. El próximo mes de abril de 2025 se dará a conocer la resolución con la selección de los proyectos escogidos, que el vivero escénico municipal montará y exhibirá entre octubre de 2025 y julio de 2026 en el Teatro Echegaray.