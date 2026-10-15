La Noria impulsa 'EmpoderaTech Rural' para reducir la brecha digital y generar oportunidades para las mujeres

Jornada 'EmpoderaTech Rural' impulsada por La Noria. - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Innovación Social La Noria de la Diputación de Málaga ha acogido la clausura de la iniciativa 'EmpoderaTech Rural', coincidiendo con el Día Internacional de las Mujeres Rurales.

El proyecto, impulsado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Andalucía (Coitta) y la Asociación Andaluza de Graduados e Ingenieros en Tecnologías Específicas de Telecomunicación (Aagit), busca reducir la brecha digital, fortalecer las capacidades tecnológicas de las mujeres rurales y favorecer nuevas oportunidades profesionales en sus territorios.

La iniciativa forma parte de la convocatoria de proyectos de innovación social digital de la Diputación de Málaga y Fundación "la Caixa", desarrollada a través de La Noria, y combina la formación práctica con la creación de una comunidad en la que compartir conocimientos, experiencias y recursos vinculados a la tecnología y el emprendimiento.

La vicepresidenta y diputada de Innovación Social, Antonia Ledesma, ha recordado que la propuesta se ha desarrollado para que "las mujeres rurales incorporen herramientas digitales a su actividad cotidiana, sus negocios y sus proyectos, combinando la formación práctica con la creación de una red de apoyo basada en el intercambio de experiencias y conocimientos".

Hasta septiembre de 2026, las participantes han trabajado en dos jornadas formativas locales con herramientas digitales de uso cotidiano, creación de contenidos, marca personal e iniciación a la inteligencia artificial. Paralelamente, el proyecto ha impulsado una comunidad digital que reúne a casi un centenar mujeres de municipios de la provincia, entre ellos Yunquera, Benarrabá, Villanueva de Algaidas, Coín, Arriate, Teba, Gaucín, Casarabonela y Pizarra.

El encuentro provincial ha permitido reunir a integrantes de esta comunidad y acercarlas a nuevas experiencias y redes profesionales vinculadas a la innovación, la tecnología y el emprendimiento femenino. El acto de clausura celebrado en La Noria ha superado el centenar de asistentes.

Por todo ello, Ledesma ha destacado la importancia de acercar la innovación social digital a las necesidades de las mujeres y los municipios de la provincia.

Ha señalado que "la tecnología puede abrir nuevas oportunidades en el medio rural cuando se pone al servicio de las personas y con EmpoderaTech Rural no solo acercamos herramientas digitales a las mujeres, sino que favorecemos que compartan conocimientos, ganen autonomía y creen conexiones que pueden contribuir al desarrollo de sus proyectos y de sus territorios".

LA TECNOLOGÍA COMO HERRAMIENTA PARA EL EMPRENDIMIENTO RURAL

La jornada de clausura ha combinado experiencias inspiradoras, demostraciones prácticas y espacios de participación para mostrar cómo las herramientas digitales pueden aplicarse a situaciones reales de la vida cotidiana y de la actividad profesional. La inteligencia artificial ha tenido un papel destacado mediante dinámicas participativas y demostraciones en las que las asistentes han podido explorar sus posibilidades y resolver dudas.

El programa ha incluido experiencias vinculadas a la innovación y el emprendimiento rural, como las de Málaga My City, Imbroda Vitroplant, Molino de las Pilas, Provelpack y Verosa, además de sesiones sobre inteligencia artificial y ciberseguridad, marca y visibilidad, y un consultorio práctico para abordar necesidades reales de los negocios de las participantes.

De esta forma, EmpoderaTech Rural busca facilitar que las mujeres incorporen recursos digitales útiles para mejorar la comunicación y la visibilidad de sus iniciativas, así como para ampliar sus posibilidades de desarrollo profesional y empresarial.

UNA RED QUE CONECTA TERRITORIOS Y AMPLÍA OPORTUNIDADES

Para ampliar el alcance de la iniciativa, EmpoderaTech Rural ha contado con la participación y colaboración de redes y organizaciones vinculadas al emprendimiento, la tecnología y el liderazgo femenino, entre ellas Málaga TechPark, Execs Women Leadership, el Foro de Mujeres Ciberlíderes de Andalucía, Ingenieras en Red, Mujeres Valientes y WomanDigital.

En el encuentro provincial también se ha invitado a asociaciones de mujeres de la provincia para favorecer el conocimiento del proyecto y ampliar las posibilidades de conexión.

La experiencia pone de relieve la importancia de combinar el aprendizaje práctico con la creación de redes estables que ayuden a las mujeres rurales a afrontar los retos de la digitalización, dar visibilidad a sus iniciativas y acceder a nuevas oportunidades sin desvincularse de sus territorios.