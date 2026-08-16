La Noria recibirá 16 nuevos proyectos de innovación social digital para desarrollar en la provincia de Málaga

Archivo - Málaga.- La Diputación impulsa la formación en medición de impacto social e IA para fortalecer el emprendimiento social - DIPUTACIÓN - Archivo

MÁLAGA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga y la Fundación 'la Caixa', a través del centro de innovación social La Noria han seleccionado 16 proyectos de innovación social digital para la nueva temporada, correspondientes a la convocatoria de 2026, en la que han participado 17 entidades sociales.

La convocatoria, dotada con 300.000 euros, tiene como objetivo impulsar iniciativas que "incorporen la innovación y el apoyo de la tecnología" para dar respuesta a los principales retos sociales y medioambientales de la provincia de Málaga, con especial atención al territorio rural y a los municipios menores de 20.000 habitantes.

Así lo ha dado a conocer la vicepresidenta y diputada de Innovación Social y Despoblamiento, Antonia Ledesma, que ha informado de que en total se han presentado 69 proyectos a esta duodécima convocatoria, que se enmarca en la colaboración que la Diputación de Málaga y Fundación 'la Caixa' mantienen desde 2013 para impulsar la innovación social en la provincia, según ha recogido la institución provincial en una nota.

Ledesma ha señalado que con esta nueva edición, son ya 225 los proyectos de innovación social impulsados a través de esta alianza, con una inversión acumulada de 3.475.000 euros por parte de Fundación 'la Caixa'.

Entre las iniciativas seleccionadas se encuentran proyectos impulsados por la Asociación de Nuevos Residentes y Extranjeros de Málaga; la Asociación para el Desarrollo del Turismo Rural y su Cultura El Pasero; Fundación Marcelino Champagnat y Asociación Juvenil Atrompikones, con un proyecto conjunto; Asociación de Profesionales de Juventud de Málaga; Videojuegos Sin Fronteras; Alikindoi, S.Coop.And; Fundación Edau - Educación Autismo; Asociación Taller de la Amistad; Asociación Nueva Alternativa de Intervención y Mediación; Asociación Arrabal-Aid; Asociación Tomate Huevo Toro, Frutas y Verduras del Guadalhorce; Asociación Movimiento 55PLUS; Fundación Alternativas por la Sostenibilidad Real; Asociación Unidad de Protección Rescate y Defensa Animal; Asociación Cultural Tabularium Arqueorutas y Asociación Dyar (Descubrir y Aprender).

Los proyectos subvencionados contarán con el acompañamiento del equipo técnico de La Noria durante todas las fases de ejecución. Como principal novedad, la Diputación ha señalado que esta convocatoria incorpora la participación obligatoria en un proceso de mentorización especializada en medición de impacto social.

Esta iniciativa "pionera" permitirá, a su juicio, a las entidades formarse en indicadores de impacto, así como contar con herramientas para obtener datos medibles que faciliten la evaluación de los resultados y la mejora continua de los proyectos, alineándose con las tendencias y exigencias actuales a nivel europeo.

RETOS DE LA NUEVA CONVOCATORIA DE LA MANO DE LO DIGITAL

Entre los retos a los que tendrán que enfrentarse las entidades destacan la lucha contra el despoblamiento y el retorno y asentamiento de los jóvenes en municipios menores de 20.000 habitantes. Esta convocatoria busca el equilibrio territorial y con ello ampliar el foco de oportunidades para jóvenes y mujeres de los municipios.

Asimismo, impulsa el emprendimiento vinculado a nuevas economías como la Economía Silver, la Economía Circular, la Economía Azul o la Economía Verde, sectores estratégicos para el desarrollo sostenible de la provincia.

También se abordará la reducción de la brecha digital en el medio rural, el impulso de la cultura del impacto social en el sector tecnológico, así como los riesgos derivados del mal uso de las TIC y sus efectos en la infancia y la juventud. Otro de los retos será la inclusión social y laboral de personas con diversidad funcional, promoviendo soluciones innovadoras que favorezcan la igualdad de oportunidades. Por último, se trabajará en el impulso de la digitalización de las entidades sociales, así como en la formación y capacitación en innovación social digital como herramienta para dar respuesta a los desafíos sociales y medioambientales.