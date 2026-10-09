La nueva biblioteca pública de San Pedro Alcántara estará finalizada en primavera de 2027

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, en la nueva biblioteca pública de San Pedro Alcántara, que estará finalizada en primavera de 2027 - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

El parque Jorge Lorenzo Tejada de San Pedro Alcántara, en el municipio malagueño de Marbella, contará próximamente con un nuevo equipamiento cultural y educativo que permitirá recuperar y poner en valor el antiguo anfiteatro existente en este espacio.

La actuación contempla la creación de una biblioteca, una amplia zona de estudio y un espacio destinado a la celebración de actividades culturales, educativas e institucionales.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha destacado durante una visita a las obras que se trata de "un equipamiento muy importante en San Pedro" y ha señalado que la intervención "permite transformar una zona del parque que hasta ahora no estaba siendo utilizada".

"Este recinto necesitaba una gran rehabilitación y hemos podido hacer una importante inversión para convertir el antiguo anfiteatro en una infraestructura que va a prestar un servicio muy importante a los vecinos", ha explicado.

La actuación se desarrolla sobre una parcela de aproximadamente 7.500 metros cuadrados y contempla la construcción de un edificio de tres plantas, con alrededor de 700-800 metros cuadrados por nivel, lo que permitirá concentrar distintos usos en un mismo equipamiento. La planta inferior estará destinada principalmente a zona de estudio y contará con un espacio diáfano, abierto y luminoso, además de una zona de porche.

Esta área tendrá acceso directo y estará concebida especialmente para facilitar el estudio y ofrecer a los jóvenes de San Pedro Alcántara un entorno adecuado para la preparación de sus exámenes y actividades académicas.

"Queríamos hacer algo similar a lo que hemos conseguido con la biblioteca Fernando Alcalá, en el parque de La Represa, que ha tenido una gran acogida", ha explicado la regidora, al tiempo que ha subrayado que el objetivo es trasladar este modelo a San Pedro "con unas instalaciones modernas, accesibles y pensadas para las necesidades de los ciudadanos".

Muñoz ha explicado que la zona central del edificio estará ocupada por la biblioteca, con acceso independiente y directo desde la calle, y dispondrá de espacios diferenciados para adultos y público infantil.

"En este último ámbito se prevé desarrollar actividades de animación a la lectura y cuentacuentos, con el objetivo de fomentar este hábito entre los más pequeños", ha indicado.

Por su parte, la planta superior se configurará como un espacio polivalente para la celebración de grandes eventos y actividades vinculadas a la cultura y la educación, además de otros actos de carácter institucional.

Así, de esta forma, el nuevo equipamiento ampliará también la oferta de espacios disponibles para la programación de actos en San Pedro Alcántara, según ha valorado la primera edil, que ha estado acompañada durante la visita a los trabajos por el teniente de alcalde sampedreño Javier García.

La alcaldesa ha resaltado que los trabajos avanzan conforme a la planificación prevista y ha detallado que "en primavera está previsto que termine la obra y estamos haciendo en paralelo todo el trabajo de equipamiento para que podamos contar con unas magníficas instalaciones", ha apuntado.

Al respecto, ha afirmado que el objetivo es que el nuevo espacio pueda estar operativo antes de los exámenes finales de 2027, de manera que los estudiantes puedan disponer de la nueva zona de estudio en ese periodo.

Además, Muñoz ha valorado la recuperación de este espacio del parque Jorge Lorenzo Tejada y ha señalado que el nuevo equipamiento permitirá incorporar "zona de estudio, zona de biblioteca y también una zona de recepción de eventos", contribuyendo a ampliar las posibilidades de uso y dinamización del entorno.

Por último, ha recordado que este proyecto, que cuenta con una inversión adjudicada de cerca de 3,5 millones de euros, forma parte del Plan de Actuación Integrado (PAI) 'Convive Marbella 2030', en el marco de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) de Marbella, cofinanciado en un 85 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) mediante el Programa Plurirregional de España 2021 - 2027.