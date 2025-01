La obra 'Por voluntad propia' de Perigallo Teatro inaugura una nueva temporada del ciclo Escénik en el MVA de Málaga

MÁLAGA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga continúa su programación cultural para 2025 con una variado programa de actividades. La obra 'Por voluntad propia' de Perigallo Teatro será la encargada de inaugurar una nueva temporada del ciclo 'Escénik' el día 24 de enero, a las 20.30 horas, en el Centro Cultural MVA.

Asimismo, la institución provincial detalla en un comunicado que la programación semanal cultural comienza en la Biblioteca Cánovas del Castillo, que celebrará otra sesión de la temporada de consultoría educativa. Durante todo el año 2025, salvo los meses de verano, ofrecerá este servicio de consultoría educativa o laboral para los usuarios de la mano de Álvaro Recena. A lo largo del mes habrá tres sesiones de esta actividad, que irán alternando en horario de mañana y de tarde, para adaptarse a todos los usuarios.

Durante las sesiones, de 30 minutos de duración cada una, se abordarán planes para la gestión del cambio, gestión del tiempo, técnicas de estudio, técnicas de productividad e inteligencia emocional. En las sesiones se generarán planes de trabajo individualizados, dando herramientas contra la procrastinación y aportando técnicas que mejoren la productividad a través de diferentes métodos, herramientas, técnicas y recursos de gestión del tiempo. La última sesión de enero se celebrará este lunes, día 20, a las 17.00 horas.

Asimismo, la sala infantil de la Biblioteca Cánovas del Castillo también acoge el lunes, a las 18.00 horas, el primer club de lectura infantil del año con el libro '¡Hola, Margarita!' de la autora Lola Clavero e ilustraciones de Pablo Fontana. El club estará moderado por Isabel Umbría y va dirigido a pequeños de 7 a 10 años.

El MVA proyectará el jueves 23 de enero, a las 20.30 horas, el documental 'Made In England: The Films Of Powell And Pressburger' (2024) de David Hinton. Martin Scorsese rinde homenaje a los escritores-directores Michael Powell y Emeric Pressburger.

Con un tesoro de fragmentos de películas y material de archivo, Scorsese investiga el genio e impacto de este dúo en la historia del cine, autores de grandes clásicos de la edad de oro británica como 'Las zapatillas rojas', 'El fotógrafo del pánico' o 'Narciso Negro', entre muchos títulos. En palabras de Martin Scorsese, sus películas eran "grandiosas, poéticas, sabias, aventureras, testarudas, extasiadas por la belleza, profundamente románticas y completamente intransigentes".

La obra 'Por voluntad propia', de Perigallo Teatro, será la siguiente actividad que acoja el MVA el viernes 24 de enero, a las 20.30 horas. Esta comedia propone mirar más allá de las apariencias e indagar en la esencia de cada de uno. En este viaje, concreta la Diputación, los autores someterán al público en la misma medida en la que ellos se sienten sometidos, con la esperanza de que los propios personajes les muestren el camino hacia el gobierno de sí mismos.

Por otra parte, las salas de exposiciones del Centro Cultural MVA acogerán hasta el 21 de febrero las exposiciones 'Petricor. El olor de la lluvia' de Lara&Bisbe, y 'Premios Málaga de Arquitectura 2024' organizada por el Colegio de Arquitectos de Málaga. Ambas pueden visitarse de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, mientras que los festivos estarán cerradas.

La primera de estas muestras está compuesta por 60 fotografías basadas en el fenómeno del petricor, el olor de la lluvia sobre el suelo y la piedra. Las composiciones fotográficas combinan flores, árboles, hojas, plantas, con paredes, estratos de la roca, creando una obra unitaria, una sola fotografía que nace de la combinación equilibrada de las imágenes que relacionan como si hubiesen montado un rompecabezas.

'Premios Málaga de Arquitectura 2024' tiene por objetivo mostrar la producción arquitectónica de la provincia y acercar a la ciudadanía los trabajos presentados y premiados en la última edición de este reconocido certamen.