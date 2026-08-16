Las oficinas y puntos de información turística de Málaga atienden a más de 5.500 usuarios entre viernes y sábado

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en su visita este domingo la Oficina de Turismo de la plaza de la Marina. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las oficinas y puntos municipales de información turística de Málaga capital han atendido a un total de 5.545 usuarios durante el viernes 14 y el sábado 15 de agosto, en el marco de la Feria 2026, lo que supone un 14% menos de visitantes que el año anterior.

Así lo ha indicado el Ayuntamiento en una nota, en la que señala que el descenso de visitantes se registra el viernes 14 --un 35% menos--, si bien este día aún no estaba habilitado el punto de información de la Alameda Principal; mientras que el sábado 15 se registró un 12% más de usuarios con respecto al año anterior, ya con los todos los puntos activos --plaza de la Marina, Alcazabilla, Alameda y Real, este último novedad en esta feria--.

En cuanto a procedencia de ambos días, el 73% ha sido del mercado internacional, liderado por Reino Unido; y el 27%, nacional, principalmente de Málaga. En cuanto a las consultas más demandadas figuran la información de planos de la ciudad, museos y monumentos, transportes, restaurantes, tiendas y Feria.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al concejal delegado de Turismo, Jacobo Florido, ha visitado este domingo la Oficina de Turismo de la plaza de la Marina, dentro del dispositivo especial puesto en marcha por el Ayuntamiento, a través del Área de Turismo, "que ha potenciado un año más sus servicios de información turística para cubrir el aumento de la demanda que, con motivo de la Feria de Agosto, está prevista en la ciudad".

Asimismo, ha recordado que, además, que el Área ha llevado a cabo distintas actuaciones en estas instalaciones, dentro de las inversiones previstas en el Plan de Turismo Sostenible, con mejoras en la eficiencia energética y la cubierta, entre otras.