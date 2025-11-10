Oskar Martín (UGT): "La sociedad andaluza está cansada de recortes, listas de espera y falta de respuestas políticas"

Oskar Martín ha valorado las manifestaciones celebradas este pasado domingo en toda Andalucía en defensa de la sanidad pública, calificándolas como "una verdadera expresión social y colectiva del sentir de la ciudadanía andaluza" - UGT ANDALUCÍA

MÁLAGA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín Silvoso, ha valorado este lunes las manifestaciones celebradas este pasado domingo en toda Andalucía en defensa de la sanidad pública, calificándolas como "una verdadera expresión social y colectiva del sentir de la ciudadanía andaluza". "Ayer fue otro día de expresión social, en el que la sociedad andaluza volvió a levantar la voz para defender un sistema sanitario público que está siendo deteriorado por una gestión ineficaz y por la falta de recursos humanos y materiales", ha señalado.

El dirigente sindical ha recordado en Málaga --donde se encuentra este lunes con motivo de unas jornadas sobre vivienda convocadas por su organización-- que las referidas movilizaciones son ya la tercera gran protesta sanitaria del año 2025 en Andalucía, y que "ponen de manifiesto un clamor popular justificado, no una protesta improvisada".

Martín ha subrayado que "todo el mundo sabe cuáles son los problemas de la sanidad andaluza y las distorsiones que está generando". En este sentido, ha criticado que, según los datos de la Federación de Servicios Públicos de UGT Andalucía, la media de espera para poder ser atendido por el médico de familia ronda ya los 20 días, existen cientos de miles de pruebas diagnósticas pendientes y miles de operaciones retrasadas, lo que, a su juicio, "refleja una gestión deficiente y una situación insostenible tanto para los usuarios como para los profesionales".

"Los trabajadores y trabajadoras del SAS sufren una precariedad laboral inadmisible: contratos temporales, inactividad en las bolsas de empleo, falta de reconocimiento profesional y una carrera sanitaria paralizada. Todo ello desmotiva, sobrecarga y pone en riesgo la calidad asistencial", ha criticado.

El secretario general ha advertido que esta situación está provocando un proceso creciente de privatización encubierta. "Más de 2,2 millones de andaluces se han visto obligados en los últimos tres años a contratar un seguro privado. Ninguna familia con bajos salarios lo hace por gusto, sino por necesidad. Esto demuestra que la sanidad pública no está respondiendo a las necesidades reales de la población", ha afirmado.

Martín también ha alertado sobre el avance de la privatización en otros ámbitos públicos, como la formación profesional. "Este año se han ofertado 2.500 plazas públicas frente a más de 9.000 privadas. Estamos asistiendo a una deriva peligrosa que debilita los servicios esenciales y amplía las desigualdades sociales", ha dicho.

El dirigente sindical ha destacado la masiva participación en las marchas del domingo: más de 57.000 personas en Sevilla, 20.000 en Málaga y miles más en el resto de provincias, lo que, en su opinión, "demuestra que la sociedad andaluza está cansada de los recortes, de las listas de espera y de la falta de respuestas políticas".

"La sanidad pública andaluza, que siempre fue la joya de la corona, necesita recuperar su sitio: ser de nuevo un motivo de orgullo, con una gestión eficiente y con medios suficientes para garantizar la atención de calidad que merece la ciudadanía", ha afirmado.

Martín ha insistido en que "no basta con decir que se ha invertido más que nunca", sino que hay que saber a dónde va esa inversión: "Si gran parte de los recursos se destinan a externalizar servicios o a privatizar, lo que se está haciendo es debilitar el sistema público, y eso es precisamente lo que estamos viendo hoy".

Finalmente, el secretario general de UGT Andalucía ha reiterado el compromiso del sindicato con la defensa de un sistema sanitario universal, gratuito, público y de calidad: "Seguiremos exigiendo que la sanidad vuelva a ser un derecho garantizado para todos y todas, no un privilegio para quien pueda pagarlo".