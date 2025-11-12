Pacífico 54 de Diputación de Málaga acoge una muestra de imágenes con IA que recrean recuerdos de usuarios de residencia

El diputado de Centros Asistenciales, Tercer Sector y Cooperación Internacional, Francisco José Martín, ha recibido en la Diputación a algunos de los participantes en la iniciativa cuyos recuerdos y experiencias se pueden ver en la exposición - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El espacio expositivo Pacífico 54 de la Diputación de Málaga acoge desde este miércoles una exposición de imágenes creadas con Inteligencia Artificial que recrean recuerdos de los usuarios de la residencia San Carlos de Archidona. Esta iniciativa innovadora se llevó a cabo en febrero y permitió que una veintena de personas mayores vieran plasmados en imágenes recuerdos de su infancia, niñez y juventud.

El diputado de Centros Asistenciales, Tercer Sector y Cooperación Internacional, Francisco José Martín, ha recibido en la Diputación a algunos de los participantes en la iniciativa cuyos recuerdos y experiencias se pueden ver en la exposición, abierta al público hasta el 30 de noviembre.

Una de estas personas es Graciela, cuyo recuerdo plasmado en imagen fue el más votado en el I Concurso de Recuerdos Ilustrados por IA: ella y su abuela viendo las estrellas y esperando el paso de un cometa que anunciaron en las noticias y del que se decía que iba a provocar el fin del mundo, aunque finalmente no lo vieron pasar.

El segundo premio ha sido para José por la divertida imagen de una chica echando un cubo de agua al propio José cuando era joven al llegar de una fiesta. Una broma que recuerda ahora con cariño pero que en su momento no le gustó ya que se le mojaron "los cuatro duros que llevaba en el bolsillo".

El tercer premio ha sido para Antonio por la bonita postal de él y su abuelo caminando al amanecer acompañados por una borriquilla que los ayudaba a cargar cualquier cosa, según relata Antonio.

El diputado ha destacado que la iniciativa no sólo ha permitido a los participantes revivir y compartir momentos felices, sino que también los ha acercado a las nuevas tecnologías.

En este sentido, ha recordado que la Diputación organiza en los municipios de menos de 20.000 habitantes talleres de uso de teléfonos móviles para personas mayores, y que durante la pandemia proporcionó móviles a los usuarios de la residencia San Carlos para que pudieran comunicarse con sus familiares.