Los paisajes de Hernan Bas llegan por primera vez a España con 36 obras expuestas en el CAC Málaga

Publicado 21/09/2018 14:05:45 CET

MÁLAGA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) Málaga acoge la exposición 'A brief intermission' del artista norteamericano Hernan Bas (Miami, 1978), que llega por primera a través de una gran exposición a España con 36 pinturas y obras. Así, abarcan su producción más reciente, desde 2007 hasta la actualidad, con dos obras realizadas expresamente para esta exposición y que es la primera vez que se exponen al público.

Así lo ha explicado el propio artista junto con el director del CAC Málaga, Fernando Francés; el alcalde de la capital malagueña, Francisco de la Torre, y la directora general de Cultura, Susana Martín.

La representación de escenas en la naturaleza con figuras de hombres y jóvenes contemplativos y solitarios en un universo sin mujeres son una constante en su pintura. En los mundos imaginados por Bas, "lo hermoso y lo maldito no son simples contrapuntos, sino, de hecho, mellizos".

La obra del artista se recrea en la producción de la romántica y melancólica imaginería del mundo clásico y hace referencia a Óscar Wilde, Joris-Karl Huysmans y otros escritores del periodo esteticista y decadente de la literatura.

El autor ha detallado que se siente "atraído por las historias y los cuentos", añadiendo que quiere pensar que su interés por ellos "va más allá y se traduce en imágenes que trascienden la mera representación de las cosas que me gustan".

"Me encanta la palabra escrita --ha precisado--, pero lucho constantemente para intentar crear imágenes que puedan ser autónomas y competir con ella o, mejor aún, superarla. Me gusta el proceso por el que la obra se convierte en una imagen, ese momento en el que todo lo que he leído y pensado para llegar hasta el cuadro terminado desaparece y este cobra vida propia, encuentra su propio espacio para la interpretación. Una vez que he permitido que salga del estudio, ya no siento que me siga perteneciendo de ningún modo".

Durante la rueda de prensa ha dicho que "está feliz con todo" y ha incidido en que es la primera vez que expone en España. Sobre su obra ha indicado que la elección de los detalles depende del momento y las personas individuales son distintas en cada cuadro, ya que le gusta pensar que "son diferentes capítulos de su obra".

El director del CAC, por su parte, ha incidido en que en la obra de Bas "hay un mundo complejo de paisajes abstractos donde pasan tantas cosas que no hay ningún espacio vacío, es más hay una obsesión por ocupar todo el espacio", pero "todo tiene una razón de ser". Al respecto, el autor ha aclarado que en las últimas obras hay espacios con un solo color, planos, pero ha indicado que con esas pinceladas y los detalles "si se ve, pueden ser una obra en sí misma".

Francés ha detallado también que le gustaría que se aproximara a su pintura como lo pueden hacer a una poesía de Bécquer, entre otros: "cuando nos acercamos a ese tipo de poesía tenemos que hacer un esfuerzo y posicionarnos en la capacidad del autor, porque sino es imposible".

Por otro lado, Francés ha reconocido que ha sido un proyecto que "no ha sido nada fácil de realizar", explicando que para llevarla a cabo "han fallado prácticamente el 50 por ciento de las piezas pedidas", por lo que para llegar a 36 se han tenido que gestionar por encima de las 80 piezas en todo el mundo, lo que "da una pista sobre la sensibilidad que en el mundo del arte, de los coleccionistas, se ha creado sobre Hernan Bas".

Ha recordado que vio la obra del artista por primera vez en Miami en 2001 y ha dicho que "desde entonces estaba fascinando", reconociendo que en Europa "no es tan sencillo encontrar obras de él". "Es el típico artista que cada vez que lo veías te deja sorprendido por la extraña creatividad que tiene en su cerebro y en sus sentimientos", ha agregado.

"Es una mezcla de pensamiento inteligente intelectual y al mismo tiempo todo eso lo traspasa por una criba emocional de su propia experiencia vital, de cómo siente y vive sus circunstancias", creando así "un mundo maravilloso, no sé si al estilo de 'Alicia en el país de las maravillas', pero sí fantástico en todo caso, donde todo es posible y la magia existe", ha señalado.

"Esa magia tiene que ver con el romanticismo, que es la máxima expresión de cómo el arte en sus máximas dimensiones puede romper los límites de la realidad", ha dicho, hablando, además, de que la realidad no sólo se trasgrede a través de lo intelectual, también de lo simbólico.

Por último, De la Torre ha valorado que la primera vez que expone el artista en España sea en el CAC Málaga, por lo que "se sitúa en el grupo de vanguardia" con "un artista que vale la pena". "En Málaga la vida cultural no tiene parada, es una ciudad con alto nivel, y esta exposición ayuda a ese alto nivel y ambición cultural de Málaga", ha concluido.

La literatura y la poesía, fueron las referencias principales del artista en sus obras más tempranas. El sentido del romanticismo, la decadencia y el ocasional existencialismo oscuro que rodean las delicadas figuras de sus pinturas se asemejan al siniestro mundo de Edgar Allan Poe, el dandismo de Oscar Wilde, la exploración de Jean-Yves Raimbaud y el estético de Joris-Karl Huysmans. 'Mephistopheles, at 17 (reading poetry)' (2007) es la obra más temprana de la exposición.