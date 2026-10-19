Personalización en diagnóstico y tratamiento protagonizan el Día Mundial contra el Cáncer de Mama en Quirónsalud Málaga

Encuentro entre pacientes y profesionales en QuirónSalud Málaga con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. - QUIRÓNSALUD MÁLAGA

MÁLAGA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Quirónsalud Málaga ha celebrado este lunes una jornada de puertas abiertas con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Entre sus propuestas, el hospital ha acogido una mesa coloquio donde distintas profesionales han resuelto dudas a pacientes con cáncer de mama sobre el proceso terapéutico, cada vez más personalizado, la vida después del tratamiento o el acompañamiento emocional.

Especialistas, pacientes y familiares han compartido el encuentro en el Área Integral de Oncología, en el Hospital de Día Quirónsalud Málaga, donde se ha reflexionado sobre el antes, durante y después de esta enfermedad.

La especialista en Oncología Médica, la doctora Carmen Cañabate; la facultativa especialista en Oncología Radioterápica Estefanía Ruiz; la especialista del Servicio de Ginecología y de la Unidad de Mama, la doctora Gemma Marín, y la especialista en Psicooncología del Hospital Quirónsalud Málaga, Carmen Barceló han compartido mesa y resuelto las dudas de los pacientes.

QuirónSalud ha detallado a través de una nota que una de cada ocho mujeres tiene riesgo de padecer un cáncer de mama a lo largo de la vida. En España el cáncer de mama continúa siendo el tumor más diagnosticado entre mujeres, y en aumento, con 38.318 nuevos casos estimados para este año, según los registros.

El aumento, detalla el hospital, "se debe a muchos factores, entre los cuales están el envejecimiento poblacional, exposición a factores de riesgo y al aumento de disponibilidad de las técnicas de detección precoz".

Un dato esperanzador, según Redecan (Red Española de Registros de Cáncer), es que la supervivencia a cinco años en el cáncer de mama continúa aumentando, encontrándose según el último registro en el 87,8%.

Por eso el Hospital Quirónsalud Málaga ha defendido que "el Día Mundial contra el Cáncer de Mama se dedica también a dar a conocer estas cifras que alientan al diagnóstico precoz, así como a dar voz a las pacientes".

La doctora Carmen Cañabate ha apuntado que el tratamiento del cáncer de mama ha evolucionado en gran medida en los últimos años. "Hoy sabemos que no existe un único cáncer de mama, sino diferentes subtipos con características biológicas distintas y, por tanto, con necesidades terapéuticas diferentes", ha afirmado.

Asimismo, ha aclarado que los tratamientos "son cada vez más personalizados", combinando, cuando es necesario, cirugía, radioterapia, terapia hormonal, quimioterapia, inmunoterapia o terapias dirigidas.

"El objetivo ya no es solamente conseguir la máxima eficacia frente al tumor, sino hacerlo reduciendo, siempre que sea posible, los efectos secundarios y preservando la calidad de vida de nuestras pacientes", ha apuntado Cañabate, especialista en Oncología Médica.

Por su parte, la doctora Estefanía Ruiz ha recordado que gracias a los avances tecnológicos, a una planificación cada vez más precisa y a los resultados de estudios clínicos, "hoy podemos administrar radioterapia en un número mucho menor de sesiones en determinadas pacientes con cáncer de mama".

"Lo que antes podía requerir varias semanas de tratamiento, ahora puede completarse, en casos seleccionados, en tan solo cinco sesiones, manteniendo resultados de eficacia y seguridad", ha aclarado.

Al hilo de los avances tecnológicos y la investigación en radioterapia, el jefe del Servicio Integral de Oncología del Hospital Quirónsalud Málaga, el doctor Jorge Contreras, ha afirmado que en la actualidad "podemos realizar la mayoría de los tratamientos en tan solo cinco sesiones con técnicas de aplicación más avanzadas que reducen las complicaciones", frente a las 25 sesiones de tratamiento que se precisaban anteriormente con técnicas "más antiguas que provocaban toxicidad aguda y crónica limitante para las pacientes".

La ginecóloga especialista de la Unidad de Mama, la doctora Gemma Marín, ha destacado una creciente personalización en los diagnósticos: "Queremos individualizar, queremos diagnosticar cada vez más precozmente y eso implica usar técnicas más allá de los estándares de una mamografía cada dos años entre los 50 y los 70 años".

En ese sentido, ha remarcado la importancia de establecer pautas individualizadas y ha apuntado que "algunas mujeres pueden necesitar un seguimiento diferente, especialmente si existen antecedentes familiares relevantes o una predisposición genética".

"Hay pacientes que quizá, por densidad mamaria o porque tengan más riesgo, por ejemplo, necesitan una ecografía de mama; o incluso tengo pacientes en consulta de alto riesgo que directamente les propongo una resonancia de mama con contraste cuando veo que va a ser el seguimiento óptimo para ella. Por tanto, en el Hospital Quirónsalud Málaga la personalización de cada caso forma parte de nuestra cultura asistencial", ha concluido Marín.

La psicooncóloga del Hospital Quirónsalud Málaga Carmen Barceló ha compartido "la importancia" de que las pacientes socialicen y cuenten con un acompañamiento durante su enfermedad, "para mejorar su afrontamiento al cáncer, facilitar su paso por los tratamientos, aumentar su sensación de bienestar y de gestión eficaz de sus emociones y, en consecuencia, para mejorar su calidad de vida", ha afirmado.

Tras el coloquio se ha celebrado un taller de cuidados de la piel y maquillaje para pacientes durante un proceso oncológico, con un equipo profesional de La Roche Posay, y un aperitivo para cerrar un evento enmarcado entre cientos de globos rosas como símbolo de este día conmemorativo.