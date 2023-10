El pianista sueco Helge Antoni presenta en el Teatro Cervantes de Málaga un viaje por 300 años de música

Danza Málaga apuesta por Olga Pericet, Lucía Lacarra y los estrenos de David Segura y Nieves Rosales



MÁLAGA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pianista sueco Helge Antoni interpretará el martes 24 de octubre en el Teatro Cervantes de Málaga piezas de Couperin, Scarlatti, Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, Satie, Albéniz, Turina, Falla y otros compositores en 'Viaje musical. 300 años de música para piano', un concierto que sirve de bisagra a las dos primeras semanas de programación de Danza Málaga 2023 (DZM).

El ciclo dancístico de los teatros municipales de la capital malagueña continúa los próximos días con las coreografías de Olga Pericet, Lucía Lacarra y R.E.A. Danza en el primer escenario y con los estrenos de David Segura y Nieves Rosales y los espectáculos de Rosario Toledo y NS Danza en el Echegaray.

Según detallan en un comunicado, en cuanto a Antoni, y para continuar celebrando el magnífico nuevo piano gran cola Steinway D del Teatro Cervantes, el pianista ha concebido un programa en el que destaca el esplendor del repertorio para este instrumento desde su inicio hace 300 años hasta la actualidad.

Un viaje musical con obras muy queridas y otras joyas pianísticas a descubrir en el que concurren entre muchos otros Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Albéniz, Turina y Falla. Helge Antoni presentará las piezas con anécdotas y comentarios personales.

Aún quedan entradas disponibles para este 'Viaje musical. 300 años de música para piano' (20 euros precio único). Para este concierto se aplicará la tarifa de última hora: descuento del 50% en taquilla desde dos horas antes de la función para, en este orden, pensionistas, jubilados, mayores de 65 años, personas con diversidad funcional y desempleados; menores de 30 años; estudiantes de los conservatorios de Música y Danza y la Escuela de Arte dramático; y miembros de la Asociación de Amigos del Cervantes.

LA SEGUNDA SEMANA DE 'DANZA MÁLAGA 2023'

Las nuevas coreografías de Olga Pericet, Lucía Lacarra y R.E.A. Danza en el Teatro Cervantes y cuatro espectáculos en el Teatro Echegaray, los estrenos de David Segura y Nieves Rosales y las visitas de Rosario Toledo y NS Danza, componen la programación de la segunda semana de Danza Málaga 2023.

El ciclo comenzó la pasada semana en el Cervantes con los últimos montajes de Antonio Najarro, Rocío Molina, Jesús Carmona y el coreano Dongha Lee, mientras que el Echegaray, segunda sede del ciclo, recibió el primer estreno, Tapicotap, de Manolo Supertramp, así como 37 Guernica 17, coreografía de Fernando Hurtado producida por Factoría Echegaray, y sendas piezas de DA.TE Danza y Violeta Borruel.

En total, DZM está vertebrado en 18 espectáculos y varias actividades paralelas. En esta edición, el cartel está transitando por el flamenco fronterizo e innovador (Molina, Carmona, Pericet, Supertramp, Rosales, Toledo) y discurre paralelamente por el neoclasicismo, la escuela clásica eslava, la danza oriental, la expresión corporal fusionada con el teatro físico y la danza española.

'La escuela bolera: la academia de la danza española' es el título de la conferencia que dará Marta Carrasco la tarde de ESTE lunes 23 octubre de 2023. La cita será a las 18.00 horas en el Teatro Echegaray, y las invitaciones se pueden retirar en las taquillas de los teatros Cervantes y Echegaray y del Cine Albéniz desde el pasado viernes 20 de octubre.

Las clases magistrales se impartirán en el Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet y estarán destinadas a su alumnado: Javier Latorre la ofreció el 20 de octubre, Olga Pericet vendrá el 26 y Gianluca Battaglia el 27.

El segundo estreno del ciclo le corresponde a David Segura, bailarín malagueño cuya compañía hermana la danza clásica con el trabajo de suelo del break dance y la dimensión introspectiva de la psicología.

El miércoles 25 de octubre trae al Echegaray 'El curso de la vida', un alegato a favor del instinto y de la expresión conducido a través de la unidad entre danza y música en directo.

Dos coreógrafas y bailarinas que parten del flamenco para conducirlo a nuevos puertos coinciden el viernes 27, Olga Pericet con 'La Leona' en el Cervantes y Nieves Rosales estrenando 'MujerSilencio: crónica de la frontera' en el Echegaray.

La creadora cordobesa busca el diálogo entre el animal y el instrumento en la simbología de 'La Leona', la célebre guitarra de Antonio de Torres que podría considerarse el primer prototipo de guitarra española y flamenca. Pericet nos regalará una interpretación libre, inspirada en un instrumento único y en su proceso de construcción, singular, lleno de matices, misterios y poéticas.

Rosales, por su parte, modula su flamenco conceptual y cruza la frontera del tiempo para lanzar en 'MujerSilencio: crónica de la frontera' un canto a todas las mujeres valientes que, sin saberlo, nos han permitido ser quienes somos hoy, aquellas que jamás vieron el mundo más allá de la puerta de su casa. Aquellas guardianas, aquellas escondidas.

Lucía Lacarra y su 'partenaire', el canadiense Matthew Golding, escenifican en Málaga (sábado 28) 'In the still of the night', una historia de amor eterno por cuya interpretación la bailarina guipuzcoana obtuvo el Max en 2022.

La danza más pura y la reflexión cinematográfica nos adentran en este bello relato coreografiado por Golding y acompañado musicalmente por grandes éxitos de los años 50 y 60 (Five Satins, Righteous Brothers, Edith Piaf o The Ronettes) y música minimalista (Philip Glass, Max Richter).

Con Lacarra y Golding en el Cervantes, el segundo teatro municipal abrirá para 'Playeras', la conjunción de Rosario Toledo -bailaora-, Blanca Barranco -contrabajo- y Chiqui Cienfuegos -piano- para dar forma escénica a un disco grabado durante la pandemia dedicado a las playas del mundo. El resultado, como escribe Pedro G. Romero, es "un trío de vanguardia en el que se citan Ornette Coleman con el Manolo Sanlúcar de la escala dórica, los cantes de playa, muy populares en Cádiz y Málaga a mediados del XIX, y las seguiriyas".

La mañana del último domingo de octubre (día 29) la compañía catalana NS Danza propone en 'El principito' una adaptación bailada para niños a partir de cuatro años del relato de Antoine de Saint-Exupéry.

Ya por la tarde, otra compañía muy ligada a DZM, R.E.A. Danza, aparca en las tablas del primer teatro de Málaga su particular homenaje al tango a través de la danza. 'La Revirada Tango Club', su nuevo espectáculo, sugiere grandes y pequeñas historias con un amplio abanico de técnicas de movimientos y una cuidadísima selección musical en la que el bandoneón más clásico desgrana la esencia más pura y a la vez más novedosa de la cultura porteña

EL RESTO DE DZM

La primera parte de Danza Málaga 2023 acaba con 'El corsario', del Ballet de Kiev (martes 31). La compañía ucraniana desembarca en el Cervantes con un título emocionante y lleno de acción que cuenta la historia de un grupo de piratas que navegan por los mares en busca de aventuras y tesoros, un ballet en tres actos inspirado en un poema romántico de Lord Byron con música original de Adolphe Adam, a la cual posteriormente se incorpora música de Riccardo Drigo, Leo Delibes y Cesare Pugni, y con coreografía de Jules Perrot y Marius Petipa.

En noviembre tomará el testigo de Danza Málaga la primera producción de la octava temporada de Factoría Echegaray, una pieza de danza-teatro de la coreógrafa Ellie Harlet titulada 'Crossing over'. La productora municipal presentará del 8 al 18 un trabajo a medio camino entre la expresión corporal y el teatro gestual que "por medio de un lenguaje físico -afirma su autora- revela las sensaciones y emociones ocultas en la mente del ser humano ante su confrontación con la muerte".

El cierre del programa le corresponde al Ballet de Kiev con su versión colorida y emotiva de 'El cascanueces' que se podrá disfrutar el viernes 29 de diciembre.