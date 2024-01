El Pleno aprueba crear "una alianza por Málaga contra la sequía"

MÁLAGA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este jueves el primer punto de la moción urgente del PSOE en relación con reconocer "la necesidad de crear una alianza por Málaga contra la sequía" como "un espacio de encuentro y coordinación entre administraciones para poner en marcha medidas urgentes, con recursos económicos suficientes, para combatirla".

No obstante, ha sido rechazados los otros puntos de la moción socialista, por 17 votos en contra y 13 a favor, en los que se lamentaba "la inejecución presupuestaria de la Junta de Andalucía de 1.250 millones de euros en materia hídrica"; se pedía "un mayor compromiso a la hora de ejecutar las inversiones"; y se instaba a la Junta "a aportar urgentemente, tal y como estaba pactado, el proyecto de construcción de la desaladora de la comarca de la Axarquía, para la que el Gobierno central ha movilizado una financiación de 100 millones de euros".

Tampoco ha salido adelante instar a la Junta a tomar acciones inmediatas para avanzar en la construcción de desaladoreas y otras infraestructuras hídricas necesarias para garantizar el suministro de agua en la región.

En el debate, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha advertido de la "situación dramática" por la sequía y ha insistido en que es "muy importante" que el consejo social de la ciudad aborde y "se pronuncie sobre la sequía", por lo que ha propuesto un punto añadido a la moción, que tampoco ha sido aprobado.

Ha dicho, asimismo, que "nadie puede ya negar el cambio climático" y ha aludido directamente a Vox, y ha hablado también "del estrés hídrico". "Sin agua no hay futuro", ha sostenido Pérez, que ha vuelto a insistir en la "gran alianza" de "todos frente a la sequía y es lo que proponemos en el día de hoy". "La alianza contra la sequía es lo más urgente en estos momentos, es presente, pero también el futuro".

Pérez ha criticado la gestión de la Junta en materia hídrica, y ha aludido a las responsabilidades municipales, al tiempo que ha lamentado "el tarifazo del agua".

La concejala de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, ha criticado que el PSOE "tergiversa la verdad y confunde a la ciudadanía" en relación con el tema de las desaladoras y ha afeado que la moción tiene "un fondo político, tendencioso, pobre de argumentos", pero "no nos sorprende".

Ha valorado el "buen hacer" de la Junta, que "en cinco años les ha dejado en evidencia" al PSOE, frente a "la grave inacción cuando gobernó el PSOE". La concejala del PP ha hablado del canon del agua y ha aludido a los "millones sin gastar y un grado de ejección del 28%" en época socialista y "hoy es del 100%".

La concejala de Voz Yolanda Gómez ha admitido también la "situación dramática en la que nos encontramos". Ha reprochado al PSOE que no iba a "aceptar lecciones" sobre el cambio climático. "Han gobernado más de 30 años en la Junta, y aludo también al PP" ya que "las medidas hídricas han sido cortoplacistas, han ido parcheando y nos encontramos donde nos encontarmos", ha lamentado.

"Habla el PSOE de estrés hídrico y a mí lo que me ocasiona estrés es ver sus pactos, los pactos de su partido para los acuerdos de investidura", ha afeado, al tiempo que ha criticado que la acción del Ejecutivo central en Málaga es "un anuncio electoral y cero obras ejecutadas". "Una de las causas del problema de la sequía radica en la falta de plan hidrológico nacional efectivo, que es lo que pedimos desde Vox", ha concluido.

Por su parte, el viceportavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha también ha incidido en que se debe abordar un asunto que "es de gran gravedad" como es la sequía y "hacerlo desde la máxima unidad y consenso".

"Seamos sinceros y humildes en el diagnóstico, no ha habido precisión sobre este asunto", ha advertido, al tiempo que ha añadido que "no se ha actuado con la planificación necesaria". "No miremos al cielo rogando lluvia, miremos a los gobernante; la clave están los presupuestos y las políticas públicas", ha agregado. "Menos mirar la cielo y clamar por la lluvia y más responsabilidad, unidad y determinación para impulsar políticas públicas necesarias", ha concluido.

En segundo turno, el portavoz municipal del PSOE ha recordado al PP la competencia de la autonomía y la concejala de Sostenibilidad Medioambiental ha advertido en relación con la desalación que es competencia del Estado y recogida en la ley.

Así, en relación con el primer y único punto aprobado de la moción del PSOE, Penélope Gómez ha asegurado que "no podemos estar más de acuerdo, pero llegan tarde con sus acciones", aludiendo a la alianza promovida por los 'populares' y con todos los grupos. También ha explicado la negativa a los otros puntos, incluido la mesa en el consejo social, a lo que ha precisado que "no vemos sentido duplicar este tipo de mesas".

Al respecto, el portavoz municipal del PSOE ha explicado que el objetivo del consejo social es "porque está representada la sociedad civil", por lo que ha afeado que no se apruebe ese punto.

"La verdad, a día de hoy, es que cuando en Campanillas abren un grifo cae un hilo, y esa es la realidad, por mucho que quieran y no la pueden negar", ha dicho Pérez y ha asegurado que han aprobado la alianza porque "no pueden hacer otra cosa, es el principal problema que tenemos de presente y futuro, no hay futuro sin agua".

El alcalde, Francisco de la Torre, que ha tomado brevemente la palabra ha señalado que el problema del agua no es local y ha abogado por una visión metropolitana, Ha dicho que "siempre cabrá" la posibilidad de la mesa del agua en el Consejo Social, pero ha apostado por ver primero las conclusiones que se llegue en el foro metropolitano y el consejo social sea conocedor de la máxima información. Por último, ha pedido que "no seamos egoístas con el agua" y sí "tener una visión de compartir los recursos, que son limitados, entre todos".