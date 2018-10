El Pleno del Ayuntamiento de Málaga aprueba establecer un plan de inversiones que aborde obras hidráulicas

Publicado 25/10/2018 16:30:54 CET

MÁLAGA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Málaga ha aprobado este jueves instar al Consistorio a establecer un plan de inversiones que aborde las obras hidráulicas perentorias en la ciudad, a tenor de los informes de Emasa del pasado año y del presente, que "no han sido suficientemente ambiciosos", con una línea temporal definida, incluyéndose las primeas obras en la primera ventana económica a la que tenga acceso del equipo de gobierno.

De igual modo, de la moción urgente del PSOE, además, se aprobó por unanimidad el crear un plan integral de limpieza del alcantarillado; así como desarrollar un plan de mantenimiento que delimite las competencias para limpieza y mantenimiento de los mismos.

No era la única moción en relación con la prevención de las inundaciones en la ciudad de Málaga, ya que también han sido aprobadas por unanimidad las iniciativas de Málaga Ahora y la ordinaria de Málaga para la Gente.

En concreto, ha salido adelante del grupo municipal de Málaga Ahora instando el instar al Gobierno central y regional a colaborar entre las administraciones para dar una "solución definitiva" a la cuenca del Guadalmedina, elaborando un proyecto que incorpore una solución hidráulica. Asimismo, ha sido aprobado que el Ayuntamiento, en cumplimiento de la sentencia, "intensifique" las actuaciones en mantenimiento, limpieza y las obras necesarias para dejar los cauces en condiciones óptimas.

De igual modo, de la moción de Málaga para la Gente ha salido adelante instar al equipo de gobierno a impulsar las actuaciones necesarias para avanzar en la total consecución de una red de pluviales y red de fecales completamente separadas, realizando las inversiones necesarias para construir los colectores para que se canalicen adecuadamente las aguas de lluvia.

Antes del debate de las mociones todos los grupos han mostrado su solidaridad con los municipios afectados por las fuertes lluvias de este pasado fin de semana y también han mostrado condolencias a familiares, amigos y compañeros del bombero fallecido en acto de servicio.

Durante el debate, el portavoz del grupo municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha señalado que el motivo de la iniciativa es "hablar de la situación en la que se encuentra la ciudad". Así, ha dicho que hace falta "una actuación urgente", recordando, al respecto, que lo que el equipo de gobierno utilizó el dinero de Emasa en "pagar deuda del Ayuntamiento".

"Al final el equipo de gobierno demuestra una mala gestión", ha lamentado, advirtiendo de que "ahora mismo es un momento de fin de ciclo y vemos claramente la sordera política en el día de hoy cuando se ha tumbado los expedientes de modificación de créditos porque no son capaces de hablar con nadie". "El equipo de gobierno ha sumido a la ciudad en un caos".

"Los barrios de la ciudad son los grandes olvidados de Málaga por la incompetencia del PP", ha dicho, advirtiendo al PP de que "llevan 23 años gobernando, por lo que no le echen la culpa a otros partidos".

"No se está actuando de manera competente en este Ayuntamiento", ha lamentado, volviendo a criticar la falta de interlocución: "La ciudad está sumida en un caos por la incompetencia de la gestión municipal", ha concluido.

Por su parte, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha incidido en la necesidad de acometer obras para la prevención de las inundaciones, además de la limpieza de los arroyos de la ciudad. En su intervención, de igual modo, ha recordado también los efectos del cambio climático.

"La separación de redes al ritmo que va el cambio climático va más rápido que las obras de pluviales y residuales", ha advertido la portavoz de Málaga Ahora.

Asimismo, el portavoz de IU Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha agregado que su moción era ordinaria, por lo que fue presentada antes de que "sucedieran las dramáticas inundaciones", asegurando que la intención era "preventiva". "Es un tema del que hay que llamar la atención y hay necesidad de estar preparados", ha dicho.

Ha reconocido, no obstante, que la cantidad caída este fin de semana, "se esté o no preparado causa un desastre pero de no estar preparados el desastre es peor". "Aquí no caben excusas de competencia porque las alcantarillas es exclusiva de competencia municipal", ha dicho.

Por último, ha advertido de que casi la mitad de la red de saneamiento en Málaga "sigue sin separar aguas y esto es grave". "Comprendo que es más vistoso electoralmente inaugurar un museo que los colectores pero van en beneficio de la seguridad de los ciudadanos", ha agregado.

PP DEFIENDE QUE LAS REDES "ESTÁN REVISADAS"

El edil de Medio Ambiente, José del Río, ha indicado que la ciudad está preparada para una intensidad de lluvia entre 30-40 litros por metro cuadrado y hora. "Las redes están revisadas", ha agregado, precisando, de igual modo, que en los últimos años Emasa "a pulmón" ha invertido 5,5 millones de euros.

Ha acusado al PSOE de "ningunear" a la ciudad de Málaga "en todas las grandes inversiones que son necesarias". Por su parte, el alcalde, Francisco de la Torre, ha agregado que las obras deben realizarse por todas las administraciones, insistiendo en la necesidad de contar con fondos europeos.

Juan Cassá, portavoz municipal de Ciudadanos, ha dicho al alcalde que, como ya le han propuesto, que se debería hacer un plan por fases "para arreglar el saneamiento", con cantidades entre tres a cuatro millones. Ha lamentado, de igual modo, que tras negociaciones con Ciudadanos se ha podido tener una partida para estas obras "y seguimos tendiendo la mano a negociar por el bien de la ciudad". "Votaremos a favor porque nos parece vital y fundamental dejar de jugar con la seguridad de los ciudadanos", ha concluido.

El edil no adscrito Juan José Espinosa, por último, ha insistido en la necesidad de acometer estas obras, ya que, además, así "los ciudadanos no se siente amenazados".

CANON DEL AGUA

Por otro lado, ha salido adelante por unanimidad el punto de la moción urgente de Ciudadanos sobre el canon del agua pidiendo a la Junta promover de manera "urgente y prioritaria" la construcción de la EDAR norte y asumirla como cuestión ineludible en el próximo mandato; así como acerar todas las acciones pendientes en materia de depuración en la provincia.

Ha sido aprobado censurar la "inacción" del Ejecutivo andaluz en esta materia --punto en el que el PSOE votó en contra-- e instar al Ayuntamiento a solicitar una reunión con el nuevo equipo que conforme la Consejería de Medio Ambiente tras las elecciones autonómicas, que ha salido por unanimidad.

Cassá ha criticado las "carencia" en saneamiento que tiene la provincia, recordando que pese a los 46,6 millones recaudados por la Junta no han invertido nada más que 100.000 euros en la provincia, acusando al Gobierno andaluz de "meter la mano" en el bolsillo de los malagueños.

De la Torre ha intervenido para aclarar que el canon "surgió porque no se utilizaron los bien los fondos europeos, que han sido abundantes". El edil de Medio Ambiente ha criticado el retraso en la construcción de la EDAR Norte, que, a su juicio, es un proyecto que "nace corto".

La concejala del PSOE Begoña Medina ha reiterado que es un impuesto de carácter solidario y finalista "no se trata de que lo recaudado invierta en Málaga, es donde sea más urgente", ha aclarado, valorando la gestión que hace la Junta.

La edil de Málaga Ahora Isabel Jiménez ha recordado las leyes de agua y ha dicho que han pasado 27 años "y ningún ejecutivo ha cumplido" sobre el correcto tratamiento de las aguas. También ha puesto de manifiesto la necesidad de la EDAR norte.

Zorrilla, por su parte, ha dicho compartir la finalidad en la que inspira la moción, pero ha propuesto una enmienda para eliminar la parte del saneamiento, que no tiene que ver con este impuesto. Espinosa, por último, se ha mostrado a favor de la moción pero ha acusado a Cs de traer esta iniciativa con "tintes electoralistas".