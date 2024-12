El Pleno de la Diputación de Málaga solicitado por el PSOE subraya las diferencias entre equipo de Gobierno y oposición

MÁLAGA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno extraordinario de la Diputación de Málaga celebrado este viernes a petición del PSOE ha subrayado las diferencias de criterio entre el equipo de Gobierno del PP y los socialistas como principal grupo de la oposición, toda vez que las mociones presentadas por estos últimos no han prosperado (solo una ha sido retirada por parte del PSOE), y en todas ha habido reproches mutuos en materia de gestión política.

La sesión se ha iniciado con una petición de comparecencia del vicepresidente y diputado responsable del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB), Manuel Marmolejo, a quien desde el PSOE se le ha pedido una relación de la deuda que los ayuntamientos mantienen con el ente.

Marmolejo ha defendido su gestión y ha detallado que la deuda en derechos de cobro asciende a 4.921.000 euros y ha detallado cifras referidas a los municipios con deudas más altas como Vélez-Málaga, Rincón de la Victoria o Torrox, si bien ha explicado que se trata de Ayuntamientos con los que se han alcanzado planes de fraccionamiento de pago.

Ha detallado que el Consorcio "puede soportar esta situación" y ha hecho hincapié en señalar que se está llegando a acuerdos para que los ayuntamientos paguen, así como que la Intervención ha apuntado que no hay ningún problema con el anticipo de caja.

Por el PSOE, el diputado Antonio Navarro ha acusado a Marmolejo de "no estar a la altura del Consorcio de Bomberos por mucho que usted quiera hacer de esto su cortijo" y de "menoscabar la imagen del CPB"; ha criticado que a pesar de la deuda, que ha calificado de "millonaria", se haya cerrado el retén de Periana; y ha ofrecido la colaboración de su partido para afrontar la situación.

Marmolejo, que ha recibido el apoyo explícito de su gestión del CPB por parte del presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha dicho que al PSOE "le duele" que solo un municipio de más de 20.000 habitantes esté en el Consorcio. También ha recordado que la decisión de Periana fue de carácter técnico y que, a pesar de ella, "se está atendiendo al municipio exactamente igual como se atendía antes".

El vicepresidente ha subrayado que se han establecido planes de pago que, ha dicho, "se van a cumplir porque hay compromisos de los alcaldes y en el consorcio, y con respecto a la anualidad, en el año 25 hay un compromiso de pagar todos los ayuntamientos la anualidad y en dos años se fracciona la deuda de aquellos que tienen una deuda superior a un millón, entre ellos Torrox".

Por su parte, Salado ha dicho que el CPB "es un referente de buena gestión, inversión en medios técnicos y humanos de toda la provincia de Málaga, y los ayuntamientos que tienen dificultades para pagar, pues siempre estamos ahí para ayudarles", y ha señalado que hay consistorios que mantienen deuda con el consorcio debido a la situación financiera heredada de anteriores gobiernos socialistas.

En el Pleno no ha prosperado la propuesta para crear una comisión con el fin de conseguir el abastecimiento de agua en los municipios de Cuevas de San Marcos, Cuevas Bajas, Villanueva de Algaidas y Villanueva de Tapia (al que han sumado Alameda por encontrarse también en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) desde el pantano de Iznájar que ha defendido el diputado y alcalde de Cuevas Bajas, Manuel Lara, que ha asegurado que se ha reunido con la Diputación de Córdoba para afrontar este asunto.

El vicepresidente de la Diputación y responsable del ramo, Cristóbal Ortega, ha defendido que la institución "está siempre del lado de los municipios" y le ha dicho a Lara que incluso alcaldes socialistas así lo pueden atestiguar. Ha recordado que el abastecimiento de agua es competencia municipal y ha defendido la financiación que la Diputación está haciendo a los ayuntamientos en materia hídrica.

"La Diputación va a estar con los ayuntamientos. Lo que no va a estar es con el PSOE porque lo que está utilizando es la demagogia para intentar conseguir un proyecto, unas inversiones que la Diputación provincial de Málaga va a poner en marcha. Las está poniendo y está poniendo financiación a todos los ayuntamientos para que tengan financiación en materia hídrica para que no haya falta de abastecimiento de agua en la provincia", ha zanjado Ortega.

Patricia Alba, diputada del PSOE, ha presentado una moción para defender la atención a los niños con necesidades especiales en los centros educativos que tampoco ha salido adelante. Ha criticado los recortes en esta materia por parte de la Junta y ha puesto ejemplos concretos en la provincia en una exposición durante la cual han estado presentes representantes de AMPA.

Por parte del equipo de Gobierno, se ha reprochado a la bancada socialista que viva en una "realidad paralela" y en la que no supieron ni quisieron solucionar este tipo de problemas "en 40 años": "Es completamente falso que la educación pública esté experimentando recortes y deterioros en los últimos años", ha dicho el diputado 'popular' José Santaolalla, que ha admitido que pueda haber casos minoritarios.

El presidente, Francisco Salado, ha cerrado el debate y ha reprochado a Alba "que no tuviera la misma sensibilidad" con casos como el expuesto durante su anterior periodo como delegada de Educación: "Me hubiese gustado --esa sensibilidad-- porque también había niños y padres y madres con esa misma situación. Igual que sensible se ha vuelto usted ahora en la oposición", la ha dicho.

La moción socialista que también ha defendido Patricia Alba sobre los derechos de los trabajadores de la Diputación tampoco ha prosperado. En ella, el PSOE insta al Gobierno de la institución a sentarse en la mesa general con los representantes de los trabajadores "para recuperar los derechos perdidos" que la diputada ha achacado a tiempos del Ejecutivo de Rajoy.

La diputada de Recursos Humanos, Sandra Extremera, ha respondido que los mayores recortes fueron en tiempos de Zapatero, y ha lamentado que los sindicatos no hayan acudido a una reunión para una importante modificación de la RPT, y ha incidido en "tender la mano al diálogo" y seguir trabajando en aras de la estabilización de más puestos de trabajo.

El equipo de Gobierno también ha impedido que prospere una moción sobre un complejo urbanístico en Coín, toda vez que a pesar de que el PSOE ha insistido en el "carácter lesivo" del mismo por supuestos daños a un acuífero y otros motivos medioambientales, el diputado 'popular' Cristóbal Ortega ha recordado que se trata de un asunto municipal y ha insistido en que el PSOE quiere hacer es una "demagogia política nuevamente, con su moción, que no la ampara ningún informe ni ningún criterio, simplemente el de erosionar al gobierno municipal de Coín, porque gobierna el PP".

La última moción, en la que el PSOE, a través de su portavoz, Josele González, ha vuelto a pedir que la Diputación asuma el dinero que los municipios de menos de 10.000 habitantes aportan al Consorcio de Residuos Urbanos (RSU), tampoco ha salido adelante.

El diputado del PP Luis Rodríguez ha incidido en que la propuesta del PSOE no se puede ejecutar porque sería "ilegal", y al respecto le ha recordado que así se lo expuso a los socialistas la Intervención y el secretario del Consorcio, y se ha dirigido a González: "Estamos dispuestos siempre a negociar, pero lo que ustedes piden hoy no se puede hacer porque no lo permite la ley. Ustedes lo hacen a cosa hecha, confunden churras con meninas, intentan tergiversar a sus propios alcaldes no informándoles de la realidad y de la verdad".

Josele González ha dicho que el PSOE abandonó las mesas de negociación de los nuevos estatutos del Consorcio por "sentirse insultado" en la misma, y ha puesto el acento en la que ha considerado una mala gestión del ente con "desplome" en las inversiones o "70 días como periodo medio de pago a proveedores". También ha reprochado al equipo de Gobierno que "ustedes cuando quieren pueden".