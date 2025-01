El Pleno de Málaga aprueba pedir a todas las administraciones una alianza en materia de vivienda

MÁLAGA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este jueves una moción en la que muestra el compromiso con la construcción de vivienda asequible para garantizar el acceso de los malagueños a la vivienda y solicita a todas las administraciones competentes una alianza en materia de vivienda.

Además de la moción urgente del PP y cuyas enmiendas del PSOE han sido aceptadas, también ha salido adelante que los grupos municipales del Consistorio de Málaga "se comprometen a apoyar la construcción de vivienda protegida en nuestra ciudad".

Sobre vivienda también se ha debatido una moción ordinaria de Con Málaga que con 19 votos en contra y once a favor no ha salido adelante. En concreto, era sobre "la emergencia habitacional y la imposibilidad" de acceso a la vivienda a un precio asequible para los malagueños, además del "plan de choque del alcalde para seguir expandiendo e impulsando la construcción de viviendas de lujo orientados hacia los fondos de inversión y extranjeros de elevado poder adquisitivo que encarecerá aún más los precios de la vivienda".

Durante el debate, el concejal de delegado de Vivienda y Regeneración Urbana, Francisco Pomares, ha dicho que "si seguimos la actualidad política de la última semana parecería que en este país lo único que interesa sería el número de votos que tiene el Gobierno en el Congreso o sus problemas judiciales", pero "todos los presentes somos conscientes de que el principal problema es el drama por la vivienda o cómo llegar a fin de mes".

Ha incidido en que la moción presentada por los 'populares', que antes de ser enmendada por el PSOE pedía reafirmar el compromiso con la construcción de vivienda asequible para garantizar el acceso de los malagueños a la vivienda y solicitar al Gobierno y la Junta una alianza en materia de vivienda que contemple la aplicación y desarrollo de las propuetas del PP incluidas en la 'Declaración de Asturias', es para "recordar cuál es nuestro deber".

Asimismo, Pomares ha valorado el plan municipal y su ejecución, así como el compromiso del equipo de gobierno en relación con la vivienda asequible. "El 40% de las viviendas que se están construyendo ahora mismo en la ciudad lleva un escudo, el escudo de esta ciudad, el 40%", ha destacado.

Ha incidido en sentirnos "todos" orgullosos de lo que se está haciendo, pero también ha aludido como reto a que "no baje", además de invitar a todos los grupos a reflexionar y "unirse" a apostar por la vivienda pública, suelos públicos y "seguir dando soluciones" de vivienda a los ciudadanos.

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha incidido en que la iniciativa la ven "como un corta y pega" de la 'Declaración de Asturias' del PP y ha dicho que "se queda bastante corta sobre medias que necesitaríamos en la ciudad".

Ha criticado que el PP "ha dicho no" a un pacto de Estado en relación con la vivienda y ha advertido de que lo que quieren los 'populares' son "medidas del pasado, que recuerdan al pasado y que tanto daño hicieron y no es la solución en este momento".

Pérez ha hablado de "la realidad" de Málaga, con ciudadanos que tienen que irse, que no encuentran vivienda a precios asequibles y "ha pasado por muchos factores", entre otros, "por el crecimiento exponencial de las viviendas turísticas".

Ha destacado que durante tiempo han presentado mociones tras mociones y el PP ha votado en contra y ha propuesto una enmienda porque lo "importante" es que las administraciones colaboren, "como hace el Gobierno y la Junta no está haciendo nada".

El portavoz municipal de Vox, Antonio Alcázar, ha explicado que comparten muchos argumentos de la moción del PP, "diría que bastantes", pero "llega tarde". "Todos los argumentos que menciona en la moción han sido presentados por este grupo en el pleno", ha recordado y muchos "aprobados; me temo que llegan tarde".

Ha explicado que no comparten los puntos tal y como los proponen, ya que la labor del equipo de gobierno "es todavía insuficiente" y la "planificación ha sido nefasta, hasta que la olla ha reventado".

La portavoz municipal de Con Málaga, Toni Morillas, ha señalado que la moción del PP "no va de diálogo, va de un corta y pega de la 'Declaración de Asturias'".

Morillas ha contrapuesto los modelos del PP y el que representa su grupo: "Frente a la concepción de vivienda como negocio, nosotros consideramos la vivienda derecho fundamental", ha abundado. Además, ha reprochado al equipo de gobierno que "la hoja de ruta de servicios con la que viene aquí está falseada" y ha alertado de "la realidad en Málaga, con miles de malagueños siendo expulsados, la ciudad en cabeza de los precios de vivienda en venta y alquiler y en las viviendas turísticas".

"Hay que tener arrojo para traer una iniciativa con la que pretende que les aplaudamos", ha apostillado Morillas, que le ha dicho al alcalde que "no tiene credibilidad ni autoridad" para hablar de política de vivienda, acusándolo de "mentir" con el plan de choque anunciado en pleno del debate de la ciudad. "Traiga una propuesta seria y rigurosa y no lo mismo que nos ha traído hasta aquí", ha concluido. Precisamente, De la Torre ha tomado brevemente la palabra para incidir en el plan de choque, que "no tiene que ver con lo que dice" la portavoz de Con Málaga.

SEGUNDO TURNO

En segundo turno, la concejala delegada de Urbanismo, Carmen Casero, ha dicho estar de acuerdo con el portavoz del PSOE sobre trabajar unidos en relación con "el gran desafío" que tienen muchas grandes ciudades y ha pedido, entre otros, que "empiecen por votar sí" al suelo de Soliva, que "lo que pretenden hoy es maquillar que están votando que no de manera reiterada a 1.000 viviendas protegidas en Soliva".

Alcázar, por su parte, ha insistido en que coinciden en el cuerpo de la moción, pero no acepta los puntos como tal que propone el PP "porque no podemos darle un cheque en blanco y aplaudirle lo que están haciendo".

Por su parte, la portavoz de Con Málaga ha dicho al equipo de gobierno que "de las propuestas no hay ni una que sirva para atender las situaciones de emergencias".

Por último, el concejal delegado de Vivienda ha agradecido las enmiendas presentadas y "desde la lealtad entre grupos, desde la lealtad institucional y desde la colaboración por unir fuerzas para construir la VPO, vamos a aceptarlas".

OTRAS MOCIONES

Durante el pleno también se ha debatido una moción del PSOE sobre llevar el metro al PTA y ampliar la red por toda la ciudad y área metropolitana, que ha sido rechazada.

La iniciativa del PP sobre condonación de deudas por parte del Gobierno a los ayuntamientos ha sido aprobada, al igual que ha salido adelante la del Ingreso Mínimo Vital; mientras que la del PSOE sobre "colapso" sanitario en Málaga ha sido rechazada.

Asimismo, la moción del Vox para la inclusión de proyectos culturales inferiores a 5.000 euros en las bases de subvenciones del Ayuntamiento de Málaga ha sido rechazada; y la relativa sobre natalidad y conciliación familiar, dos de sus puntos han sido desestimadas y otras dos han sido aprobadas con enmiendas.