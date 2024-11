El Pleno de Málaga da luz verde a la prohibición de nuevas viviendas turísticas en 43 barrios de la ciudad

MÁLAGA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha dado luz verde este jueves de forma inicial a la modificación del Plan General para prohibir o limitar la implantación de nuevas viviendas turísticas en determinados barrios de la ciudad en base al diseño de una zonificación de la ciudad.

La propuesta, que tendrá que ser publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) antes de que entre en vigor, ha salido adelante con los votos favorables del equipo de gobierno (PP), la abstención del grupo municipal Vox y los votos en contra de los grupos municipales del PSOE y Con Málaga.

Así, una vez publicada la aprobación inicial en el BOP, habrá 43 barrios de la ciudad en los que no podrán darse de alta nuevas viviendas turísticas --son los barrios en los que las turísticas suponen más del 8% del parque residencial-- y 328 en los que solo podrán darse de alta aquellas viviendas turísticas que tengan entrada y servicios independientes. El resto de barrios (46) hasta 417 no son considerados residenciales.

Han recordado que dicha modificación del PGOU se centra en incluir una disposición adicional, de acuerdo a lo establecido en el decreto 31/2024 --por el que se modifican diversas disposiciones en materia de vivienda turística-- de la Junta de Andalucía y que habilita a los ayuntamientos a establecer limitaciones de viviendas turísticas por razón de interés general.

Así, esta disposición del PGOU se va a basar en la limitación de este tipo de viviendas en barrios donde ya existe un gran número y donde supone un detrimento del parque residencial de acuerdo al estudio sobre el impacto de la vivienda turística en la ciudad elaborado por Espacio Común Coop, que aporta datos hasta junio del presente año.

DEBATE

Durante el debate en el pleno, la concejala delegada de Urbanismo, Carmen Casero, ha recordado la gestión que hace el Ayuntamiento en esta materia y ha insistido, frente a las críticas de la oposición, que "los datos que dan de la conversión de viviendas a uso turístico es falso y lo saben".

"Saben que cuando se toman decisiones para limitar una actividad hay que tener en cuenta las seguridad jurídica en las decisiones que se toman", ha abundado Casero, al tiempo que ha dicho que plantean "cosas que no pueden estar recogidas en esta aprobación, porque esto es documento de planeamiento". Por lo tanto, ha sostenido, "recoger medidas como un plan de inversiones, régimen sancionador, etcétera, no son objetivo de esta herramienta de planeamiento".

Así, ha solicitado que los grupos sean "sensatos y colaboradores" porque, "tienen en su mesa la posibilidad del impuesto turístico a las viviendas turísticas", como ha pedido el alcalde, Francisco de la Torre.

"Esto es un desafío que tenemos que abordar todos los municipios, pero con colaboración, alejando la confrontación y la mentira", ha agregado Casero, quien ha opinado que "la ciudad de Málaga no está tan alejada de las medidas que se están tomando en otras ciudades con problemas similares". Asimismo, ha dejado claro que "vamos a seguir tomando medidas serias, sensatas y con respaldo jurídico".

"Estaremos encantados si proponen", ha dicho, incidiendo en que "ayuden a tomar medidas serias, sensatas y que tengan respaldo jurídico, ahí nos van a encontrar seguro".

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha incidido en el "grave problema" que hay en Málaga en relación con la falta de vivienda para compra o alquiler a precios asequibles. Ha dicho también que con la modificación puntal del PGOU "es darle una patada a la lata" y ha reprochado que "no han tomado medida contundentes".

Ha avisado también de que las medidas tomadas harán que puedan propiciarse más viviendas turísticas, por lo que ha tachado la propuesta de insuficiente", pidiendo declarar tensionada toda Málaga "porque de lo contrario los pisos turísticos pasarán de los 13.000 actuales a los más de 25.000".

"Es el momento de que la ciudad sea valiente y ante el mayor problema que tenemos demos una solución", ha apostillado, criticando que lo que hace el equipo de gobierno es "reírse de todos los malagueños y engañarlos". "De la Torre es el responsable", ha concluido.

Por su parte, el portavoz municipal de Vox, Antonio Alcázar, ha explicado la abstención de su grupo, pero ha criticado que la medida del Ayuntamiento "no soluciona absolutamente nada". "Es contraproducente y arbitraria", ha dicho. En suma, ha explicado que están de acuerdo en tomar medidas, pero la medida propuesta es, ha dicho, "a corto plazo inútil" y a "largo, contraproducente".

La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha recordado las manifestaciones en Málaga en relación con la vivienda y ha exigido al regidor, Francisco de la Torre, que "dé la cara con este tema, no se esconda detrás de los concejales, dé la cara ante miles de ciudadanos que se movilizaron".

Ha criticado el "cinismo político" de De la Torre, "cuando salió días antes del 9N a prohibir más viviendas turísticas de Málaga", pero ha avisado de que "el problema es que ya no cuela porque no es creíble".

"Esto es fruto de un modelo muy concreto por el que han apostado", ha dicho, asegurando que la propuesta de prohibir las nuevas viviendas turísticas en los 43 barrios "no revierte" el problema, pidiendo que aceptara la enmienda a la totalidad y las propuestas que plantea Con Málaga.

El alcalde de la capital ha dejado claro que "no estoy escondiéndome, he dado la cara, he mandado castas al Gobierno, que no me han contestado", ha explicado, al tiempo que ha abogado por "serenamente estudiar, parar la cuestión y ver dónde estamos, ver los efectos.. y no olvidar" a las familias en riesgo de exclusión social, que es donde iría el impuesto que De la Torre reclama. "Es una forma muy clara de pasar el dinero que el turista se ahorra en vivienda turística en relación con el hotel a las familias afectadas", ha concluido.