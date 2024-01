El Pleno de Málaga insta a Junta a desarrollar un marco normativo para una posible implantación de tasa turística

MÁLAGA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado un punto de la moción urgente de Con Málaga, tras contar con enmienda, donde el Consistorio se muestra favorable a estudiar la implantación de una tasa turística en la ciudad.

También el Pleno insta a la Junta a desarrollar un marco normativo que lo posibilite mediante un proceso de diálogo con los distintos agentes sector. La tasa será finalista.

Además, de la moción urgente de Con Málaga sobre las medias para avanzar en una mayor planificación y regulación democrática del turismo en la ciudad han salido adelante otros tantos puntos, mientras que no ha sido aprobado de la iniciativa el punto sexto sobre viviendas de uso turístico.

Durante el debate, el viceportavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha explicado que el objetivo de la moción es abordar "de forma serena y constructiva" la "mejor o mayor planificación y regulación democrática del sector turístico", del que han dicho es un sector que "reconocemos como uno de los principales motores de la economía malagueña".

El concejal delegado de Turismo, Jacobo Florido, ha dicho alegrarse de que Con Málaga "deje de demonizar el turismo". "Nosotros no nos negamos a estudiar --la tasa--, todo lo contrario, lo hemos dicho, y con la voz del alcalde, muy claro y evidente", pero, ha continuado, "se trata de temas de competencia, que saben que no tenemos". "Lo hace Cataluña porque tiene las competencias", ha apostillado.

Ha aludido a la voluntad de colaboración, de estudiar, llegado el caso, la tasa, pero ha insistido en que "el turismo paga muchos impuestos, crea muchos puestos de trabajo y directa o indirectamente...", ha concluido.

El concejal del PSOE Mariano Ruiz ha valorado los datos "interesantes" que se han ofrecido en el marco de Fitur en relación con el turismo en Málaga y ha recordado las mociones socialistas sobre el turismo.

"Es innegable que para Málaga el turismo es una industria importantísima", ha dicho, pero ha agregado que "es una torpeza ponernos una venda en los ojos e ignorar que también conlleva importantes efectos indeseados y que si no se abordan de forma eficiente pueden generar enormes problemas en la ciudad y en la vida de los malagueños". Además, ha pedido abordarlo de forma "seria" y ha instado a De la Torre a que sea "valiente", porque "Málaga lo necesita".

La concejala de Vox Yolanda Gómez ha criticado la tasa turística y ha dicho, por otro lado, que cuando se hace un debate sobre esta tasa "hay que estudiar la demanda del sitio en cuestión", ya que "Málaga no es igual que, por ejemplo, Berlín o Londres".

URBANISMO

Por otro lado, ha salido adelante por unanimidad la moción de Vox sobre la reapertura al tráfico rodado y peatonal de las vías que conectan la avenida Imperio Argentina con la rotonda de Sacaba en ambas direcciones. De la moción también ha salido adelante instar al equipo de gobierno a que publique la auditoria realizada de la GMU.

La concejala de Vox Yolanda Gómez ha criticado sobre Urbanismo "el gran retraso, tanto en los expedientes de expedición de licencias como, en este caso, en la tramitación de expedientes de recepción de obras de un vial de acceso".

Ha lamentado que, pese a que se le ha requerido información sobre la auditoria, "todavía no sabemos ni se ha hecho pública" y ha criticado la "falta de transparencia". Por otro lado, ha afeado que la GMU "no es ágil, es ineficiente".

Por su parte, la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha coincidido con Vox con "la identificación del problema, de los problemas funcionales y me atrevería a decir casi estructurales que tiene" Urbanismo, pero "con lo que no coincidimos es ni con el diagnóstico que plantea la iniciativa, ni tampoco con las soluciones". "La solución no puede ser una mayor desregulación", ha incidido y ha pedido "transparencia" en Urbanismo.

Desde el PSOE, el concejal Mariano Ruiz ha dicho, además, que los "retrasos" en la Gerencia Municipal de Urbanismo "no son nuevos". Sobre la auditoría ha pedido que "dejen de decirnos que nos la facilitarán y nos la faciliten de una vez": "La Gerencia es el nuevo 'triángulo de los percheles', auditoría que pasa por allí, auditoría que desaparece para siempre".

Frente a las críticas, la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, ha mostrado el voto a favor de la moción, pero ha matizado algunas cuestiones, advirtiendo a Vox de que "si son la nueva política, si vienen a aportar soluciones a todos los problemas de los malagueños y el resto somos lo más añejo y casposo de la historia de la democracia, le recomendaría que empezara por leerse la normativa urbanística".

Ha reconocido que hay "procesos que tienen que mejorar" y "por eso la auditoría", pero "por más veces que me la pidan no se la daré hasta que no esté acabada", ha señalado.

EDUCACIÓN

Por otro lado, la situación de la educación y, más concreto, de los colegios Domingo Lozano e Intelhorce se ha abordado a través de mociones que han presentado PSOE y Vox, que se han aprobado con enmiendas, y de Con Málaga, que ha sido rechazada.

Así, en el debate, el concejal del PSOE Rubén Viruel ha aludido a la situación del colegio Domingo Lozano y ha criticado que "los colegios públicos se caen a pedazos", preguntando si "se van a poner a trabajar". También ha hablado del centro Intelhorce y ha advertido de que "lo que tiene que hacer la Delegación es escuchar y respetar a las familias".

Desde Vox, el portavoz, Antonio Alcázar, ha criticado "la falta de mantenimiento" del CEIP Domingo Lozano y ha dicho que el Consistorio tiene que "responder ante el perjuicio ocasionado a familias, alumnos y profesionales" de la enseñanza. "Responder y actuar", ha apostillado.

"Realmente lo importante es atender las necesidades educativas de los alumnos garantizando servicios de calidad y atención a las dificultades ya de por sí logísticas y emocionales a las cuales se van a enfrentar", ha concluido.

La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado que De la Torre "no se haya reunido con las familias" para "escuchar y atender demandas". Asimismo, ha dado la enhorabuena a las familias: "La lucha sirve, aunque cueste, se tenga que dedicar tiempo, energía y haya frustración; la lucha sirve y se ha conseguido cosas y hay que seguir para que las conquistas parciales sean totales".

Ha criticado "el plan" del PP para "desmantelar" la educación pública y ha pedido "un cambio y giro de guion" en los acontecimientos y "si es necesario" que De la Torre "se encierre con familias y se dé una solución ya".

Al respecto, el alcalde ha hablado de las gestiones que ha hecho en relación con el Domingo Lozano: "He sido el que he abordado el tema cuando les vi y les he llamado y hemos estado hablando" con las familias. "Sé de sobra el interés del equipo de gobierno en esta materia" y "no es cierto que yo haya dedicado mi tiempo a este tema", ha explicado.

La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, por último, ha insistido en que "ha sido una decisión técnica, no política", ha hablado de las reuniones y de que se ha ido informando con "total transparencia". Ha recordado la decisión por prevención que se adopta del cese de la actividad y ha aludido a la atención a las demandas de los padres, "empezando por redactar un proyecto, estudios, que determinará qué opciones técnicas hay para el edificio".

"Ha sido una decisión técnica... y si tuviera que decidir el cese de otro centro para evitar peligros para los niños y la comunidad educativa lo volvería a hacer", ha concluido.

La concejala de Educación, María de la Paz Flores, por último, ha dicho que "hace falta un acuerdo por la educación" y "la legislación en materia educativa es competencia del Estado". "La educación es clave y no se juega ni se hace demagogia; en este Ayuntamiento se escucha y atiende a la comunidad escolar", ha concluido.