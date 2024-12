Pleno de Málaga rechaza considerar "inadecuado" la ubicación del Festival de las Linternas en Parque del Oeste

MÁLAGA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Festival de las Linternas, espectáculo que se está desarrollando en el Parque del Oeste de Málaga y que cuenta con el rechazo vecinal al cerrar parte de este espacio para su desarrollo ha llegado al Pleno de Málaga. Así, entre otros, ha sido rechazado considerar "inadecuado" la ubicación del festival en el parque "por ser un espacio público y zoológico singular donde se presta un servicio público".

También ha sido rechazada la celebración de este tipo de espectáculos privados en cualquier parque o zona verde del municipio. Otro de los puntos de la moción de Con Málaga que no ha salido adelante es que el Consejo Consultivo "estudie las irregularidades en la concesión del Festival de Las Linternas".

El PSOE también llevaba como moción ordinaria otra iniciativa en relación con la ocupación privada del Parque del Oeste, que, al igual que la de Con Málaga, ha sido rechazada.

Tras la intervención de varios vecinos, ha dado comienzo el debate de las mociones. La portavoz municipal de Con Málaga, Toni Morillas, ha recordado que los vecinos de la zona "llevan días escuchando calificativos de violentos, amargados, 'El Grinch' de la Navidad..." y ha dado la oportunidad al regidor, Francisco de la Torre, de "reconocer el error" y dar "explicaciones".

"Reconozcan el error, que se han equivocado y comprométanse a no privatizar ningún parque, y menos un parque especial, singular, en el distrito más densamente poblado de Europa", ha recordado.

Ha dicho que es "una vergüenza que se haya levantado un muro que está privando de la vista y acceso a los vecinos del barrio, que se haya hecho este intento de convertir el parque en un espectáculo privado, y para hacer caja, no el Ayuntamiento, para que la empresa adjudicataria haga negocio y caja con un parque que es de todos", ha abundado.

Morillas ha reconocido que "no nos sorprende que el PP intente privatizar un parque", porque el "afán privatizador lo conocemos", pero ha lamentado la "manera marrullera" de hacerlo: "No hay por dónde cogerlo", ha dicho y ha advertido de que "vamos a llegar hasta el final con este asunto".

Por su parte, la concejala del PSOE Begoña Medina ha lamentado el hecho de "perder un espacio común, un lugar, durante más de 30 años años pulmón verde y social de Carretera de Cádiz". "Han decidido arrebatarnos todo, por cinco meses, para convertirlo en una máquina de hacer dinero", ha lamentado.

"¿En que momento decidieron que el beneficio privado es más importante que la calidad de vida de los malagueños?", ha preguntado Medina, al tiempo que ha advertido de que "esto no es una mejora cultural, ha sido toda una privatización en cubierta, y lo hacen en beneficio de una empresa privada".

"¿Dónde está el beneficio para Málaga? ¿Este es el modelo de ciudad que quieren, la Málaga que sacrifica parques para vender entradas?", ha preguntado. "Han arrancado un trozo de alma de Málaga a los malagueños", ha avisado.

PORRAS: "NO VOY A ENTRAR EN EL CIRCO QUE HAN MONTADO EN EL PLENO"

La concejala delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, ha avisado de que "no voy a entrar en el circo que han montado, hemos dado todos los datos". "Ustedes tienen todo y yo al circo que ustedes han montado hoy aquí, en el pleno, no voy a entrar".

Por ello, ha propuesto una enmienda a la totalidad de las dos mociones en la que dice que "el Ayuntamiento de Málaga se compromete a valorar, con las asociaciones de vecinos colectivos de la zona junto al distrito a volver o no volver a celebrar en el Parque del Oeste el Festival de las Linternas".

Por último, la concejala de Vox Yolanda Gómez ha dicho que el equipo de gobierno podría haber buscado alternativas al espectáculo: "Estamos en contra de la ubicación elegida por el PP", ya que, a su juicio, "hay otras zonas de Málaga para realizar el evento sin privar a los vecinos de un espacio del que venían disfrutando". No obstante, también ha advertido, por otro lado, de que "se está haciendo demagogia por parte de la izquierda".

SEGUNDO TURNO

En segunda intervención, Morillas ha pedido a Porras que "lo que tiene que hacer es pedir perdón y disculpas públicas a los vecinos del distrito de Carretera de Cádiz". También sobre "falta de respeto a los vecinos" ha hablado la edil del PSOE: "Esto no es ningún circo, han venido a explicar el sentimiento que tienen y cómo se encuentran ante esta barbarie que han hecho".

También Morillas ha criticado que "el alcalde no ha dicho ni mu" y le ha interpelado directamente al regidor sobre lo que opina. Precisamente, De la Torre ha incidido en lo ya dicho por Porras y es que "si en esas reuniones con asociaciones de vecinos la postura es que no se repita allí, esta instalación no se hará".

De la Torre ha señalado que "se ha hecho con la mejor buena intención" de "dinamizar" la zona y ha reconocido que es un tema que "se presta al debate y que políticamente lo utilizan, están en el derecho de hacerlo".

Frente a ello, Morillas ha reprochado a De la Torre que "la única dinamización del barrio es que hay un muro que hace que los vecinos no puedan disfrutar del parque", esperando que "desautorice a Porras y reconozca el error, no pasa nada por reconocer el error" porque "no era la mejor ubicación".

"Lo que han hecho no hay por donde cogerlo, hoy está perdiendo una oportunidad de reconocer el error", ha incidido, al tiempo que ha recomendado que escuche a los vecinos y ha avisado de que "la impunidad de determinadas intervenciones se va acabar y vamos a llegar hasta el final", ha concluido.