El Pleno de Málaga vuelve a exigir la dimisión de los ediles del PP y el gerente por el caso de Urbanismo

Publicado 11/03/2019 21:14:26 CET

De la Torre insiste en que no hay imputación formal y el equipo de gobierno del PP habla de "show mediático de condenas"

MÁLAGA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado, con 14 votos a favor y 13 en contra --del equipo de gobierno del PP-- exigir la dimisión de los ediles 'populares' Francisco Pomares y Teresa Porras, además del gerente de Urbanismo, José Cardador, tras ser llamados a declarar como investigados en relación con supuestas "injerencias políticas", en expedientes de infracciones urbanísticas, en concreto en la promoción Villas del Arenal.

Un pleno que ha estado marcado por momentos tensos a lo largo de la sesión, sobre todo con las comparecencias de vecinos; además de que ha venido precedido por el hecho de que la Fiscalía Anticorrupción se considera competente para intervenir en este citado caso.

Frente a la oposición que se ha unido en bloque para exigir las dimisiones, el equipo de gobierno del PP ha criticado que la oposición ha venido a hacer "show mediático de condenas". Por su parte, el regidor, ha incidido en la presunción de inocencia y, además, en que no hay imputación formal.

También han intervenido, por último lugar, Porras, que ha preguntado a los concejales de la oposición "¿si nos vamos, cuándo se archive todo, ustedes se van todos?", ha preguntado, mientras que Pomares, ha reiterado que llevarán a cabo acciones legales para defender su inocencia.

PROPONENTES DE LA MOCIÓN: PSOE, MÁLAGA AHORA Y MÁLAGA PARA LA GENTE

El portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, ha dejado claro que Porras, Pomares y Cardador "no pueden continuar más". Por ello, ha insistido en que De la Torre "tiene que hacerlos dimitir hoy y todo habrá terminado". "Usted tiene esa responsabilidad; sea valiente y hágalo de forma enérgica, no con medias tintas".

"Confunde la institución con su chiringuito", ha criticado, advirtiendo de que "esto de Urbanismo es la punta del iceberg, hay un síntoma mayor, un modus operandi. Tiene un gobierno corrompido". Por último, ha vuelvo a reiterar que De la Torre si no hace dimitir a Porras, Pomares y Cardador la oposición abrirá "nuevas vías que acaben con usted al frente del sillón municipal y para la regeneración política".

Por su parte, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha hecho hincapié en que "no hay política sin ética", pidiendo, por ello, la dimisión y advirtiendo de que se está hablando de "delitos muy graves". Así, ha recordado que hay una investigación en curso y ha considerado que "no puede ser responsable de urbanismo una persona que está investigada". "Usted --alcalde-- trata de convencernos de que la corrupción es en forma de maletines, pero no, esto también es corrupción", le ha dicho.

Por último, ha criticado el "vergonzante" informe de una catedrática que concluye que ediles de Málaga investigados no están formalmente imputados, al que ha calificado, entre otros, de "incompleto".

Asimismo, el portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha recordado que serán los tribunales los que diriman las responsabilidades penales pero "también hay responsabilidad política". De igual modo, ha acusado a De la Torre de "incumplir su palabra". "Mantiene a las personas y las respalda", ha dicho, por lo que, al no cesarlos "pediremos su dimisión, alcalde", ya que "ha dirigido y controlado" el urbanismo.

"El PP es el único partido condenado por corrupción en España y hoy en Málaga, el PP está al menos bajo sospecha e investigación judicial por graves delitos de corrupción", ha criticado. El concejal no adscrito Juan José Espinosa ha advertido de "a la oposición lo único que nos queda es una moción de censura o que lo cesen a usted --De la Torre-- el próximo mayo".

ALCALDE: "ATRIBUYEN PRESUNTAS POSIBILIDADES COMO REALIDADES"

El turno de intervención del equipo de gobierno del PP ha comenzado con De la Torre que ha pedido a los proponentes de la moción que "se lean y repasen el código ético" de sus partidos en relación con la imputación formal. Es más, ha dejado claro que "si se llegara el caso, que no va a llegar, serían --Porras, Pomares y Cardador-- apartados".

"No quieren que avancen las cosas, quieren cortar abruptamente; investigar ¿para qué?, ya lo tienen investigado todo; dan por hecho y atribuyen presuntas posibilidades como realidades hechas", ha afeado a la oposición.

"Sean serios, respeten la presunción de inocencia, que recoge la Constitución y Declaración de Derechos Humanos", ha incidido De la Torre, que también ha vuelto a recordar las sentencias, que "aunque son de lo social han entrado en el fondo de la cuestión" y ha aludido a los acuerdos con Ciudadanos.

POMARES: "SUS PROPUESTAS SON ANTIDEMOCRÁTICAS"

El concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, ha señalado que en este caso lo que hace la oposición es "predeterminar nuestra culpabilidad; promover y alentar juicios paralelos y sumarísimos buscando nuestra condena social y política; y pretender que se nos imponga lo peor, una pena anticipada" por un delito "que ni siquiera ha sido enjuiciado y ni existe condena".

"Sus propuestas son antidemocráticas", ha advertido, además de que son "contrarias al derecho y vulnera deliberadamente y groseramente nuestro derecho al honor y presunción de inocencia", ha criticado.

"Deben ser y son conscientes de la negación de los derechos fundamentales", ha continuado, por lo que "deben saber y saben que las acciones, opiniones y decisiones del Pleno que proclaman sin pudor la culpabilidad de inocentes y/o vulneran frontalmente sus derechos humanos básicos no son impunes", ha agregado. Por ello, ha dejado claro que "ejerceremos cuantas acciones legales tengamos a nuestro alcance para la defensa de nuestros derechos políticos, de nuestro honor y sobre todo de la presunción de inocencia".

CONDE HABLA DE QUE OPOSICIÓN MONTA "UN SHOW MEDIÁTICO DE CONDENAS"

Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno, Carlos Conde, ha sido crítico con la oposición y les ha dicho que "han suspendido el examen de constitucionalidad, han montado un show mediático de condenas vulnerando sin escrúpulos el derecho a la presunción de inocencia", lo que, a su juicio, es "hacer política basura".

Sobre Villas del Arenal, ha criticado que la oposición "han traicionado" a estos vecinos, "utilizándolos según sus intereses", todo, a su juicio, "por fines electorales" y "erosionar a este equipo de gobierno".

"Ahora viene a condenarlos y volver a judicializar este asunto", ha agregado, dejando claro que el equipo de gobierno "ha cumplido, ha sido honesto y con la verdad por delante, ha ofrecido transparencia y explicaciones".

"No saben ni construir ni destruir, politizan la justicia y judicializan la política y esa esta actitud le pasará factura cara en las urnas en las próximas elecciones", ha concluido.

CIUDADANOS

Alejandro Carballo, viceportavoz de Cs, grupo que ha roto el acuerdo de investidura después de que el regidor rechazara la dimisión de Porras, Pomares y Cardador, ha aludido a los acuerdos que De la Torre y el PP tenía con la formación naranja: ¿acaso no pertenece al PP?, le ha preguntado al regidor, al tiempo que ha dicho que "no asume ni cumple lo que acuerda ¿o es que nos quiere tomar el pelo? ¿Está usted por encima del bien y del mal", le ha interpelado.

Asimismo, tras recordarle el reciente acuerdo firmado para el Gobierno de la Junta, Carballo ha advertido a De la Torre que "usted solo ha hecho añicos la gobernabilidad de esta ciudad que dice tanto amar" y ha dejado claro que "no tiene más salida que apartar a Porras, Pomares y Cardador, si usted tiene palabra".

También Carballo ha aludido al informe de la catedrática y ha agregado que "los acuerdos políticos se dirimen en la política". Por último, ha dicho al PP también que "son ustedes los que utilizan a los vecinos y montan el circo, nosotros no; nosotros damos pasos serios".