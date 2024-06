El PP advierte que "Sánchez castigará a Málaga sin tren litoral" para "comprar la investidura de Illa en Cataluña"

MÁLAGA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional por el PP de Málaga Mario Cortés ha criticado el "abandono inversor" del Gobierno de España con Málaga mientras que "el Ejecutivo ya negocia condonar 15.000 millones de euros a Cataluña", al tiempo que ha advertido que "Sánchez castigará una vez más a la provincia sin tren litoral para comprar la investidura de Salvador Illa en la Generalitat de Cataluña".

Asimismo, Cortés ha subrayado en una nota que "la negativa explícita" del PSOE a impulsar esta infraestructura ferroviaria "no es una cuestión presupuestaria, sino de falta de voluntad política". En este marco, ha incidido en que Málaga "sigue teniendo graves deficiencias en el transporte de Cercanías y sufre un colapso de tráfico en el área metropolitana y en la Costa del Sol". Además, ha criticado que la provincia cuenta "con el único peaje del sur de la Península y el más caro de España por kilómetro".

De igual forma, el diputado popular ha añadido que en el verano "esta circunstancia de colapso en la movilidad de la provincia se ve afectada por la llegada de millones de visitantes". Así ha recordado que "ya en mayo el Aeropuerto de Málaga ha registrado cifras similares al mejor agosto de su historia, al superar los 2,3 millones de pasajeros sólo en este mes".

En este contexto, Cortés ha exigido en nombre del PP de Málaga que "la conexión por tren hasta Marbella, Estepona y Algeciras", una petición que "lleva décadas sobre la mesa y que es fundamental para una provincia que lidera el crecimiento de población en España, con la proyección del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de sumar 300.000 nuevos habitantes en diez años", ha puntualizado.

Además, el 'popular' ha puesto en valor que Málaga se encuentra entre las provincias que "más aporta en impuestos a las arcas del Estado", incidiendo en que "el Gobierno acumula tres años consecutivos de recaudación histórica en la provincia y ha vuelto a batir récords en el primer trimestre de 2024".

Al hilo de lo anterior, ha lamentado que "desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se le niega sistemáticamente a Málaga cualquier tipo de inversión o de mejora de las infraestructuras ferroviarias".

Sin embargo, ha añadido que "hace unos días hemos conocido la intención del Gobierno de favorecer en materia de financiación a Cataluña" y "que el Ejecutivo ya está trabajando para condonar la deuda de 15.000 millones a esta comunidad autónoma en perjuicio del resto de territorios del país".

Con respecto ha dicha cantidad monetaria, Cortés ha afeado que "los 15.000 millones salen del bolsillo de todos los españoles, también de los malagueños". En este sentido, ha aseverado que este dinero "va a servir para comprar la investidura del socialista Salvador Illa en la Generalitat de Cataluña".

Igualmente, ha exacerbado que "este dinero va a salir de proyectos como el tren litoral, que no van a ejecutar los gobiernos socialistas; de las mejoras del Cercanías de Málaga que no llegarán nunca; y de la bonificación del peaje de la Costa del Sol que no van a hacer, pero que sí aplican ya en Galicia y estudian también en la AP-7 que circunvala Alicante".

Por último, Cortés ha afirmado que los malagueños "no podemos seguir callados aguantando este agravio" para reivindicar que "es hora de movilizarse y de decir que no estamos dispuestos a ser una provincia de tercera por los intereses políticos del señor Sánchez".