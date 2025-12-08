El PP afea la "inacción" del Gobierno ante el "colapso" de la movilidad en Málaga en temporada alta navideña

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega. - PP DE MÁLAGA

MÁLAGA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha criticado este lunes la "inacción" del Gobierno de Pedro Sánchez "para atajar el colapso de la movilidad en la provincia durante la temporada alta navideña".

En una nota, Ortega ha denunciado la "falta de planificación" del Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente "para implementar medidas transitorias que reduzcan los atascos", y ha preguntado a dicho departamento del Gobierno "si piensa reforzar el servicio de Cercanías en unas fechas tan señaladas en las que miles de malagueños se decantan por el transporte público".

Tras remarcar que a esto "hay que sumarle la llegada de visitantes durante este periodo", el representante del PP ha considerado "necesario saber si Óscar Puente va a ampliar y reforzar el servicio de un medio de transporte clave para la provincia como el Cercanías".

"Los malagueños deciden aparcar sus coches en estas fechas y se decantan por una red ferroviaria que está colapsada y abandonada desde hace siete años por los socialistas", ha remarcado.

El dirigente 'popular' ha señalado que "la provincia se enfrenta a un nuevo examen en materia de movilidad y, según los usuarios habituales de la red de Cercanías, ya hemos suspendido antes de que llegue la Navidad por la apatía con Málaga de Sánchez y Puente".

Además, Ortega ha sostenido que "esta pasividad" confirma que el Gobierno de España sigue "ajeno a las necesidades en materia de movilidad que tiene la provincia". "No sólo no atajan este caos que sufren a diarios los malagueños, sino que tampoco incentivan medidas transitorias para frenar el colapso en el que han sumido a Málaga", ha lamentado.

Por ello, Ortega ha reclamado "un trato justo y necesario" para la provincia de Málaga, "uno de los principales motores económicos del país" que, "de seguir así, verá frenada su capacidad de crecimiento", ha advertido, y ha concluido avisando de que, "si el Gobierno de Sánchez sigue mirando para otro lado, la capacidad productiva de la provincia no podrá mantener este ritmo". "Necesitamos que nos quiten palos de las ruedas para seguir siendo una de las provincias más pujantes de toda España", ha sentenciado el dirigente del PP para concluir.