El PP anuncia una ofensiva parlamentaria para la reactivación del turismo en la provincia de Málaga

MÁLAGA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP y diputado nacional por Málaga, Pablo Montesinos, ha anunciado que esta formación va a llevar a cabo una ofensiva parlamentaria dirigida a la reactivación del sector turístico en la provincia de Málaga "para que se recupere el terreno perdido una vez que las condiciones sanitarias así lo permitan".

Así lo ha trasladado Montesinos, a través de vídeoconferencia y acompañado por los también diputados nacionales Carolina España y Mario Cortés, la senadora Ángeles Muñoz y la vicepresidenta del PP de Málaga Margarita del Cid, a alcaldes y portavoces de municipios turísticos de la provincia, de quienes ha recopilado una serie de iniciativas y medidas que también serán trasladadas a la Cámara Baja. También han participado en el encuentro el coordinador general del PP malagueño, José Ramón Carmona, y los vicesecretarios provinciales Manuel Marmolejo y José Antonio Víquez.

"La Costa del Sol y Málaga en su conjunto van a tener un papel protagonista en las reivindicaciones que el PP va a liderar para la reactivación del turismo", ha recalcado el diputado nacional, que ha recordado que el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ya ha presentado una PNL para la creación de un sistema especial de protección del turismo español ante la crisis.

Montesinos ha advertido de que "el sector hotelero, la hostelería y la restauración son claves para la creación de empleo y de riqueza en nuestra tierra, por lo que van a tener en el PP a un firme aliado".

El responsable de Comunicación de los 'populares' ha explicado que, "ante la ausencia de detalles del plan del Gobierno respecto al turismo", han planteado medidas concretas: "un plan de rebajas fiscales para el turismo o el levantamiento de las restricciones de movilidad entre provincias durante el verano".

"El Gobierno no puede dar el año por perdido. No es de recibo que la ministra de Trabajo dijera hace unos días que daba por amortizado el sector turístico y la hostelería hasta diciembre. Málaga no se merece tanta irresponsabilidad", ha criticado el dirigente 'popular', que se pregunta "por qué es la responsable de Trabajo y no la titular de Turismo la que habla de estas cuestiones. ¿Es que acaso Pedro Sánchez ha confiado la gestión del turismo a Podemos", se ha cuestionado.

Montesinos ha incidido en que Málaga "lo tiene todo para liderar la recuperación", y ha recalcado que el objetivo del PP "es salvar en lo posible la temporada turística, y a ello nos dedicaremos los tres diputados por Málaga, sin más objetivo que defender el interés general de todos los malagueños".

Margarita del Cid ha apuntado la necesidad de que cualquier tipo de acción promocional o acción política en torno al turismo se haga de forma coordinada entre todas las administraciones, para lo que ha solicitado que haya un calendario de actuaciones y protocolos a seguir para este tipo de campañas.