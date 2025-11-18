PP critica el "caciquismo" de PSOE al permitir que el alcalde de Alozaina lleve 14 meses sin convocar pleno ordinario

ALOZAINA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP de Alozaina (Málaga) y diputado provincial, José Santaolalla, ha criticado este martes el "caciquismo" del PSOE de Málaga "al permitir que el alcalde de Alozaina, el socialista Antonio Pérez, lleve 14 meses sin convocar ni un solo pleno ordinario". "Ha secuestrado la democracia del municipio, demostrando una actitud irresponsable y autoritaria, y no es la primera vez que procede de esta manera", ha dicho.

Así, ha arremetido contra la dirección provincial del PSOE al "permitir a Pérez saltarse la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que obliga a la convocatoria de un pleno ordinario cada tres meses como mínimo al contar el municipio con menos de 5.000 habitantes".

En una nota, el 'popular' ha acusado a los socialistas malagueños de "sentirse cómodos cerrando todas las vías de participación democrática no sólo a los grupos de la oposición, sino también a los colectivos y a los propios ciudadanos".

Santaolalla ha subrayado que el alcalde socialista "lleva desde septiembre de 2024 sin convocar un pleno ordinario, de manera que se ha comido un cuarto de la legislatura sin debatir cuestiones que son importantes para el municipio y sin dar la cara sobre asuntos que preocupan a los vecinos".

Al respecto, ha especificado que el regidor "sí ha celebrado plenos extraordinarios en este periodo, pero estos no permiten la introducción de mociones o propuestas de la oposición, ni admite ruegos y preguntas, eliminando por completo la parte de fiscalización al Gobierno municipal, que evita con esta estratagema rendir cuentas de su gestión".

El dirigente 'popular' ha presentado un escrito en el Ayuntamiento para denunciar esta situación y ha reclamado la celebración de plenos ordinarios, toda vez que ha solicitado una sesión extraordinaria con una serie de puntos correspondientes a las mociones que el PP "no han podido presentar a lo largo de los últimos 14 meses".

En este punto, ha recordado que el Defensor del Pueblo ya exigió a Pérez que aclarase en 2017 por qué no convocaba plenos, al estar también todo ese año sin celebrar ninguna sesión ordinaria, dando como resultado una resolución favorable al PP que obligó a restaurar la normalidad democrática en el municipio.

Así, ha señalado la "connivencia del actual secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y de los anteriores con este asunto", marco en el que ha alegado que "esta forma de proceder recuerda mucho al desgobierno de Sánchez". "Es sanchismo en estado puro", ha apostillado.

"Esto no es sólo una cuestión de irresponsabilidad y de parálisis, que lo es; se trata de un abuso de poder que puede configurar incluso en una presunta prevaricación administrativa por parte del regidor socialista, que lleva años actuando contra la ley y contra los intereses de los ciudadanos de manera consciente y deliberada", ha explicado.

Además, Santaolalla ha apuntado igualmente "la complicidad de IU en esta vulneración de la ley", al recordar que la formación de izquierdas cuenta con un concejal en el Gobierno municipal y con la primera Tenencia de Alcaldía, "lo que lo sitúan como encubridor de esta mala gestión y como colaborador necesario en este bloqueo democrático".

Desde el PP han exigido responsabilidad política a los socialistas malagueños, han pedido al alcalde de Alozaina que reconozca y ponga fin a la vulneración del derecho fundamental a la participación política recogido en el artículo 23 de la Constitución Española y han dicho que no descartan "elevar esta denuncia a instancias judiciales por el incumplimiento reiterado del regidor pechero".