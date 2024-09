El PP critica los "engaños" y "agravio" del Gobierno con la tramitación de la desaladora de la Axarquía en Málaga

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha criticado los "engaños" y el "agravio" del Ejecutivo de Pedro Sánchez con la tramitación de la desaladora de la Axarquía frente a la acción desarrollada en otros territorios de Cataluña. "Estamos atados, tenemos una mano atada a la espalda como consecuencia de este Gobierno", ha dicho.

"El PSOE, además de engañar y de prometer algo que nunca hace, no nos trata de igual manera que a otros territorios", ha incidido Repullo en declaraciones a los periodistas en la localidad malagueña de Vélez-Málaga, junto al secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona; y el alcalde, Jesús Lupiáñez, y el presidente de la Diputación, Francisco Salado.

Según ha recordado, "vinieron aquí en campaña electoral de las municipales para decir que iban a solucionar el problema del agua, que iban a hacer una desaladora y que iban a invertir 100 millones de euros en una desaladora que podía solucionar los graves problemas de agua que tiene esta comarca".

Pero ha incidido en que "14 meses después lo único que han hecho es mover un papel", mientras que en Cataluña "en tan solo cinco meses han iniciado un proyecto de 500 millones de euros para hacer dos desaladoras iguales que las que podían haber hecho aquí".

"Aquí 14 meses para mover un papel y 100 millones de euros; Cataluña, cinco meses, 500 millones de euros. Ese es el resultado de la solidaridad, de la igualdad de un Gobierno que no piensa en los españoles como ciudadanos que son iguales ante el Estado", ha señalado.

El dirigente 'popular' andaluz ha señalado que "los catalanes, por el simple hecho de que le mantienen en el sillón, de que colocan a un presidente socialista al frente de la Generalitat, tienen la posibilidad de tener esa desaladora, tienen esa posibilidad de luchar contra la sequía", mientras que "aquí estamos atados, tenemos una mano atada a la espalda como consecuencia de este Gobierno y lo sufren nuestros ciudadanos y lo sufren en esta comarca".

Ha lamentado que estos 14 meses "han sido muy duros para esta comarca como consecuencia de esa falta de gestión del Gobierno de Pedro Sánchez", recordando que es "la despensa de Europa en productos subtropicales, el mango, el aguacate; productos que son esenciales y que nos piden desde muchos puntos del mundo y se cultivan aquí y necesitan agua".

"El PSOE ha venido a Málaga, a Andalucía siempre a prometer y a engañar. A eso se ha dedicado el PSOE y el gran ejemplo de esas mentiras, de esos engaños y de esas promesas incumplidas lo tenemos en Málaga y lo tenemos en la comarca de la Axarquía y en Vélez-Málaga", ha incidido Repullo.

Ha dicho que hay un Ejecutivo central "absolutamente insensible e insolidario con Andalucía" y ha criticado "ese oxígeno que intenta darle el PSOE de Andalucía a un Gobierno ineficaz y que no tiene sensibilidad alguna con comarcas como la de la Axarquía", apuntando que "tienen pendiente en su cuenta, el PSOE y el Gobierno, más de 2.000 millones de euros en la provincia de Málaga" en infraestructura hidráulica.

Así ha destacado la importancia de que las administraciones "estén al lado de aquellos que más lo necesitan, que sirvan a la sociedad" y ha asegurado que "frente a los 2.000 millones de euros que no ejecuta ni un solo euro Pedro Sánchez", hay "otras maneras de gobernar y de hacer las cosas", poniendo como ejemplo la acción del Ejecutivo de Juanma Moreno "que ha movilizado 400 millones de euros de inversión en infraestructuras hidráulicas para solucionar el problema del agua en la provincia".

Al respecto, ha indicado que "se han solucionado problemas que si no se hubiesen hecho ahora mismo habría serias dificultades de que muchos pueblos y muchos agricultores en Málaga pudiesen desarrollar su actividad normal". "Ese es el ejemplo de un Gobierno que funciona, que gobierna, frente a un Gobierno que no hace absolutamente nada por los ciudadanos a no ser que les sirva para mantenerse en el poder y en el sillón de la Moncloa", ha insistido.

Por su parte, el secretario general del partido en la provincia, José Ramón Carmona, ha destacado que Málaga es "la provincia que más ha crecido en exportación en materia agroalimentaria gracias a comarcas como la Axarquía" y también económica y turísticamente; por lo que ha dicho que hay "un buen motor, pero ese motor tiene un problema que son los palos en las ruedas que nos pone permanentemente Pedro Sánchez".

Ha reafirmado el compromiso del PP en materia hídrica, señalando que "no hicieron absolutamente nada en todas sus competencias" cuando el PSOE estaba en la Junta de Andalucía "y tampoco, evidentemente, íbamos a esperar nada de un Gobierno de España que es indolente cuando no ataca los intereses de Málaga, como lo ha hecho con la depuradora de la Axarquía".

Así, Carmona ha recordado que "gracias al trabajo del PP, de José Alberto Armijo, alcalde de Nerja, en una pregunta parlamentaria descubrimos la mentira del PSOE en materia de la depuradora de la Axarquía, porque intentaban decir que era responsabilidad de la Junta, cuando no es cierto". "Siempre fue una responsabilidad absoluta del Gobierno de España, pero ni siquiera son capaces de avanzar al ritmo adecuado que se precisa y mira como en otros sitios lo hacen".

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, ha coincidido en que "estamos trabajando con una mano cogida" contra la sequía y ha lamentado que "nuestro primer contacto con la Administración General del Estado ha sido hace un mes cuando nos invitaron a visitar la desaladora de Águilas".

Según ha señalado, "hasta entonces, nuestro único contacto ha sido con las administraciones más cercanas, con la Junta de Andalucía, con la Diputación Provincial y con la Mancomunidad, para trabajar" tanto en las interconexión de la tubería con La Viñuela y sobre las aguas regeneradas.

Ha criticado que las dos desaladoras catalanas y las dos desaladoras andaluzas "parece que van a distintas velocidades" y ha reclamado un "impulso lo antes posible" a esta infraestructura, apuntando que desde el Ayuntamiento de Vélez-Málaga trabajan "para que cualquier tramitación administrativa tenga la mayor urgencia porque evidentemente el tema del agua nos preocupa a todos los ciudadanos, sean del PP, del PSOE o de cualquier partido".

"Celebro que en este caso los ciudadanos de Cataluña vayan a tener esa tramitación urgente. Nosotros la estamos esperando y esperemos que ahora que está terminando el verano pues se pongan las pilas porque ciertamente están dedicados a otros menesteres", ha finalizado Lupiáñez.