PP-A critica que la "voracidad fiscal" de Sánchez "solo beneficia a sus socios" y que Montero niegue infrafinanciación

MÁLAGA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga y miembro del Comité Ejecutivo Autonómico del partido, José Ramón Carmona, ha criticado la "voracidad recaudatoria" del Gobierno de Sánchez "que sólo puede justificarse en el pago de favores políticos a sus socios independentistas y separatistas" y ha reprochado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "que niegue la infrafinanciación" de Andalucía: "Miente como ministra y mentirá cuando sea secretaria general del PSOE-A".

En declaraciones a los medios de comunicación en Málaga junto al mercado de Atarazanas, ha asegurado que "estamos ante la peor cuesta de enero de la historia por las subidas de impuestos y la falta de medidas contundentes para afrontar la inflación por parte del Gobierno de España".

Carmona ha recordado que "hace unos meses pedíamos al Gobierno de Sánchez que no aplicara la subida del IVA a los productos básicos, pero el 1 de enero entraron en vigor los cambios fiscales aprobados en el último pleno del Congreso para recaudar 4.500 millones de euros más al año".

Ha relatado que el Ejecutivo socialista ha subido 93 veces los impuestos, 12 en el inicio de este 2025. "La leche, los huevos, el pan, la fruta o el aceite están más caros porque el Gobierno de Sánchez así lo ha decidido", ha enumerado, añadiendo que "ha subido la luz, la gasolina y, mientras tanto, adelgaza la nómina de trabajadores y autónomos por el impuesto para pagar la hucha de las pensiones".

Según el secretario general del PP de Málaga, "el Gobierno subió once veces los impuestos en 2019, doce en 2020, 20 veces en 2021, diez en 2022, 17 en 2023, otras once en 2024 y 12 veces en lo que llevamos de 2025". "En total, 93 subidas impositivas que, sin embargo, no se traducen en inversiones ni proyectos para Málaga ni para Andalucía", ha lamentado.

"Un afán recaudatorio que no se traduce en mejores servicios por parte del Ejecutivo, por la sencilla razón de que ese superávit recaudado aquí se va a otros territorios para pagar los favores políticos del PSOE", ha dicho Carmona, quien ha señalado que son "matemáticas simples: si se recauda mucho más, pero las inversiones no llegan, alguien se está beneficiando el doble mientras que Andalucía y Málaga se están viendo doblemente agraviadas".

Por contra, el secretario general de los populares malagueños ha defendido que "el Gobierno andaluz de Juanma Moreno está demostrado con cifras y hoja de resultados que hay otra manera de hacer las cosas". "El PP demuestra con su gestión que es posible bajar impuestos y que eso se traduzca en un crecimiento del número de contribuyentes y de los recursos que redundan en una mejor calidad de los servicios públicos", ha incidido.

"Es un sello de identidad del PP: dinamizamos la economía y generamos empleo, atraemos inversiones, pero dejando más dinero en el bolsillo de los andaluces", ha aseverado el dirigente 'popular', quien ha señalado que en concreto, "900 millones de euros se ahorran cada año los andaluces gracias a estas seis bajadas de impuestos aplicadas por el Gobierno de Juanma Moreno".

Según Carmona, "solo por las deducciones en el IRPF autonómico, se ahorraron 64 millones de euros en 2023, cuatro veces más que en 2018", al tiempo que ha resaltado que "Andalucía es ahora la segunda región con mayor competitividad fiscal, con una fiscalidad más amable para las familias y empresas Y en esa línea seguiremos trabajando para activar, por ejemplo, nuevos beneficios fiscales para jóvenes en el acceso a la vivienda".

"MONTERO MIENTE: ANDALUCÍA ESTÁ INFRAFINANCIADA, LO SABE"

Para el 'popular', "la ecuación es sencilla: el PSOE en el Gobierno nos fríe a impuestos, recauda más que nunca, pero destina esos recursos para pagar favores políticos a sus socios". Ha dicho que "los andaluces soñaban con una Andalucía en la que las cosas funcionaran mejor y hoy Andalucía funciona mejor. Ahí están los datos".

En este punto, ha recordado que la comunidad tiene "récord de afiliación a la Seguridad Social, lidera la reducción del paro, es la comunidad con más autónomos de España. Igualmente, supera a Madrid en número de empresas, el 80% de las nuevas empresas inscritas en 2024 en España son andaluzas. Registramos cifras récord de inversión en I+D y lideramos el grupo de CCAA exportadoras. Y todo eso con menos impuestos, menos burocracia y una inversión histórica para mejorar nuestros servicios públicos".

Así, Carmona ha instado al Gobierno de Sánchez a "que se fije en el modelo andaluz. Que pida menos a los andaluces y que les dé lo que por justicia les corresponde, poniendo fin a esa financiación injusta que nos quita 1.500 millones de euros cada año".

En este punto, Carmona ha reprochado a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "que niegue que Andalucía pierde 1.500 millones de euros al año por ese pacto de financiación injusto" y ha recordado que "ella misma propuso como consejera que había que luchar para que se reconociera un déficit de 4.000 millones de euros en Andalucía, producto de esa infrafinaciación que ahora niega".

"Miente como ministra y mentirá como secretaria general del PSOE andaluz", ha advertido Carmona, quien ha alegado que "mentir a los andaluces está en el ADN del partido de Pedro Sánchez, igual que llevarse el dinero a otros territorios y no invertir aquí prácticamente nada".