El PP culpa al Gobierno del aumento de la inseguridad en la provincia Málaga tras cuatro años del cierre de OCON-Sur

Archivo - El diputado nacional del PP por Málaga, Cristóbal Garre - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional por el PP de Málaga Cristóbal Garre ha tachado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez de "cómplice político" ante "el aumento de la inseguridad en la provincia de Málaga", que según afirma, "perciben los ciudadanos malagueños".

Declaración que se produce cuando se cumple el cuarto aniversario del cierre de la unidad especializada contra el narcotráfico y el crimen organizado OCON-Sur. "En los últimos meses hemos asistido a imágenes inéditas, como las narcolanchas desembarcando a plena luz del día en playas de nuestra provincia y campando a sus anchas desde Manilva hasta Nerja", ha explicado el diputado.

Garre ha recordado en un comunicado que la Fiscalía territorial de Málaga "fue el pasado año la tercera de España con más expedientes de cooperación internacional abiertos, superando el millar de casos, muchos de ellos relacionados con el crimen organizado".

En la misma línea, el diputado nacional ha incidido en que Málaga "ya es la primera provincia andaluza en incautación de armas de guerra por parte de la Policía Nacional y la segunda, tras Cádiz, en el caso de la Guardia Civil".

Garre ha afirmado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, debe "rendir cuentas" a los malagueños ante el "evidente error que supuso desmantelar la unidad de élite de la Guardia Civil en septiembre de 2022", una "decisión política que se traduce en una pérdida de autoridad cada vez más evidente".

El diputado nacional ha criticado que Málaga afronta "la escalada de la violencia y el avance de las narcolanchas con un déficit de 1.200 agentes, entre Policía y Guardia Civil", y ha exigido al Ejecutivo que "se tome en serio la situación y ofrezca una respuesta contundente, como puede ser la reapertura necesaria de OCON-Sur, ante un problema cada vez más estructural", ha concluido.