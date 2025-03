PP dice que el Gobierno recauda 30 millones al año por la autopista Costa del Sol y exige que se destine a bonificarla

MÁLAGA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha presentado este lunes un informe económico que refleja que el Gobierno de España recauda 30 millones de euros al año de la autopista de la Costa del Sol en concepto de IVA y por el impuesto de Sociedades y ha exigido que revierta este beneficio fiscal en bonificaciones para los malagueños.

En rueda de prensa, Navarro ha precisado que dicho informe, elaborado "con datos objetivos publicados en las propias páginas del Gobierno", precisa que desde su puesta en funcionamiento en 1999 la autopista ha arrojado unos ingresos acumulados de 1.300 millones de euros y ha conseguido un beneficio de explotación para la empresa de 985 millones, lo que suma un beneficio neto para esa empresa de 355 millones de euros.

Pero, ha incidido en que "lo que más nos interesa o lo que más sonroja por lo que de público tiene este impacto económico es precisamente lo que ha ingresado el Estado desde 1999 en concepto de impuestos, que ha sido un total de 384 millones de euros, 234 millones de euros en concepto de IVA y 150 en concepto de impuestos de sociedades".

"Ha tenido, por tanto, el Estado un beneficio neto mayor a la propia empresa adjudicataria, 384 millones de euros, frente al beneficio neto de la empresa, que ha sido 355 millones de euros", ha precisado.

Según ha incidido, "solo en 2023 el Gobierno de Pedro Sánchez ha recaudado 30 millones de euros de la autopista AP-7 y lo que nos ha ofrecido ha sido un millón de euros para bonificar hasta ocho céntimos el viaje y todavía no lo ha puesto en marcha".

Por eso, ha considerado que con los datos del informe "la conclusión a la que llega cualquiera es que es una auténtica vergüenza que con este beneficio por lo recaudado en impuestos de esta autopista, lo máximo que haya podido ofrecernos a los malagueños ha sido una bonificación de ocho céntimos el viaje", punto en el que ha incidido en que es un ofrecimiento "porque ni siquiera esa bonificación anunciada hace ya algunos meses se ha puesto en funcionamiento".

Navarro ha querido dejar "muy claro que el PP jamás va a criticar que una empresa que ha hecho una inversión y que ha ganado honestamente y por los cauces normativos establecidos un concurso público gane lo que tenga que ganar" y ha precisado que la inversión inicial de la sociedad fue de poco más de 800 millones de euros, donde el Estado interviene con 100 millones en concepto de préstamo.

Así, ha apuntado que esta inversión "ha sido más que rentable y sigue siendo, ya no solo para la empresa adjudicataria, que, insisto, hace lo que tiene que hacer, sino sobre todo para el Ministerio de Fomento y para el Gobierno de España".

Ha dicho que "cuando nosotros pedimos la eliminación del peaje o la bonificación, como se está haciendo en otros territorios, siempre es sin perjuicio de esos derechos adquiridos por parte de la empresa adjudicataria" y ha asegurado que "hay muchas maneras de compensar, hay muchas maneras de establecer o activar los mecanismos que legalmente se establecen, con indemnizaciones y con compensaciones que están previstas en todos los contratos", pero eso es responsabilidad del Gobierno".

En este sentido, ha considerado que el Gobierno "debería tener más sensibilidad y empatía con la situación que viven todos los malagueños a diario y ver en la liberalización de este peaje una manera de darle oxígeno a los problemas de colapso y de atascos que tenemos permanente en punta".

Navarro ha asegurado que desde el PP "no hemos parado de denunciar el permanente abandono que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene con esta provincia" en varios aspectos, pero sobre todo en movilidad. Ha significado el "permanente crecimiento" de población especialmente en el eje litoral y en el área metropolitana y ha dicho que "la planificación para absorber en términos de movilidad estos crecimientos poblacionales por parte del Gobierno ha sido nula".

Ha destacado que el PP forzó "con la ayuda de todos los malagueños, de la opinión pública y también de los medios de comunicación" que el Ministerio de Fomento montara una mesa de trabajo con diferentes niveles de las administraciones competentes, "de la que, después de un año, solo hemos sacado en claro un estudio de un tren del que se lleva hablando y sobre el que se lleva estudiando desde finales del siglo XIX".

"Nada de medidas a medio o a corto plazo que pueda dar un resultado mucho más inmediato y efectivo a los problemas reales y actuales que tiene la movilidad en nuestra provincia. Nada de mejora en la en el actual Cercanías, nada de nuevos accesos de la AP-7 a los municipios por los que transita esta autopista, nada de terceros carriles o carriles reversibles por Rincón de la Victoria o por Puerto Banú-San Pedro, nada de eliminar o al menos bonificar el peaje de la AP-7 al nivel de otros territorios", ha lamentado.

Ha abundado entonces en el "agravio" a Málaga, recordando los 84 millones de euros destinados por el Gobierno para bonificar la AP-9 gallega, los más de 15 millones para la AP-66 entre Oviedo y León, los 7,6 millones para la AP-53 también en Galicia, así como la extensión de la gratuidad durante un año en la AP-7 a su paso por Alicante.

Para la dirigente 'popular', "esto es una nueva demostración de que el Gobierno de Pedro Sánchez solo está en Málaga para pegarnos el sablazo, para recaudar y no para invertir y ayudar a generar oportunidades de futuro. Eso sí, también está para venir a actos de partido. Esos no se pierden ni uno".

Al respecto, ha considerado que los dos miembros del Gobierno que participaron en el Congreso del PSOE de este domingo son "los dos protagonistas de este gran atropello que hemos sufrido y padecido a lo largo de los últimos años los malagueños con la AP-7", como son el ministro de Transportes, Óscar Puente, y la de Hacienda, María Jesús Montero.

En cuanto a Puente ha asegurado que "aquí ya se le conoce como el ministro Mesías, el profeta del tren, porque lo único que hace es pedirnos a los malagueños que tengamos fe, que algún día el tren salga".

De Montero ha dicho que "habla y habla y grita y regaña, pero desde luego de lo que nunca habla es de lo que nos interesa o preocupa a todos los malagueños" y ha recordado que fue ella, como ministra también de Economía y Hacienda, "la que dijo más claramente y sin ningún tipo de tapujo que la eliminación del peaje de la AP-7 era imposible, cosa que no ha sido capaz de decirle ni a los socios de Junts en Cataluña, cuando ha tenido que poner encima de la mesa 1.500 millones para los rodalíes y la mejora de sus carreteras, ni tampoco al BNG para bonificar, como estaba establecido en ese acuerdo de investidura, el 75% de sus autopistas"

Navarro ha felicitado al nuevo secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y ha considerado que "en esas conversaciones que, evidentemente, tendremos que ir teniendo a lo largo de los próximos meses, va a haber una constante que no va a faltar". "Lo que esperamos en este caso es que el señor Aguilar no sea un nuevo palmero de Pedro Sánchez y que no tenga que aprender catalán para pedirle a Sánchez y al Gobierno aquello que es justo para Málaga y que merecen todos los malagueños", ha dicho.

"Con este deseo que esperamos que se haga realidad y que, en todo lo que supone la mejora de las infraestructuras y, por tanto, de la vida de los malagueños, tengamos un aliado en el PSOE y no un cómplice de los atropellos y de los abusos del Gobierno de Pedro Sánchez. No por el PP, sino por Málaga y por todos los malagueños", ha apostillado.