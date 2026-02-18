PP insta al Gobierno a declarar a municipios de Málaga con playas dañadas como zonas gravemente afectadas por temporales

Archivo - El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, en una imagen de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha instado este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez "a contemplar los daños ocasionados en numerosas playas de la provincia malagueña a la hora de establecer el listado de las zonas gravemente afectadas por el temporal" y ha subrayado que este litoral "ha sufrido estragos de este a oeste".

Por ello, Ortega ha insistido en que, además de la necesaria reposición de arena por parte de Costas de cara a la inminente llegada de la Semana Santa, el Ejecutivo debe incluir la reparación de establecimientos de playa y chiringuitos, así como el mobiliario urbano.

Además, a través de una nota, ha incidido en la necesidad de que el Ejecutivo impulse, "de una vez por todas", un plan de estabilización de las playas de la provincia "para evitar los continuos daños generados año tras año y que los ayuntamientos tienen que afrontar a pulmón".

En este sentido, ha recordado que el PP de Málaga lleva años reclamando la planificación y ejecución de un plan estructural que "ponga fin al parcheo continuo del Gobierno de España en la reposición de arena que, además, siempre llega tarde y mal".

De esta forma, el dirigente 'popular' ha recordado que "el Ejecutivo socialista prefiere desviar fondos a otros países antes que atender las necesidades de los municipios malagueños" y ha criticado que "Sánchez y Montero destinan un millón de euros para eliminar el sargazo en el mar Caribe mientras niegan fondos para retirar el alga asiática en la Costa del Sol".

Al respecto, ha explicado que el Ayuntamiento de Mijas (Málaga) aprobó por unanimidad en el pleno de septiembre instar al Gobierno central a crear un fondo estatal para luchar contra este tipo de plagas, "sin respuesta de momento del Ejecutivo", por lo que el Consistorio ha destinado 1,2 millones para limpiar las playas del alga asiática en 2024 y 2025.

"El Gobierno lleva años despreciando al litoral malagueño. Y esta es la gota que colma el vaso", ha manifestado Ortega, quien ha puntualizado que el balance de daños ya supera el millón y medio de euros en cuatro municipios afectados "y todo a un mes escaso de Semana Santa". "Ya vamos tarde", ha advertido.

Así, el coordinador general del PP malagueño ha subrayado que el "aislamiento de la provincia no es solo por aire y por tierra, sino también por mar". "Están atentando contra un sector fundamental para la economía malagueña, como el turismo, y los malagueños no se merecen este desprecio sistemático".

Por último, ha recordado que la formación presentará mociones en los ayuntamientos de la provincia como en la Diputación para pedir al Gobierno que permita a las entidades locales que utilicen el superávit de 2025 para recuperar el litoral ante la falta de respuestas del Ejecutivo socialista.