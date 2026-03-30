PP-A lamenta utilización "partidista" de la izquierda de la figura de García Caparrós

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, este lunes - PP-A

SEVILLA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha lamentado este lunes la utilización "partidista" que se ha hecho desde los partidos de la izquierda de la figura de Manuel José García Caparrós, el joven muerto de un disparo de la Policía en la manifestación por la autonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977 en Málaga.

"Que a nadie le quepa ninguna duda de la defensa de la figura de García Caparrós por parte del Partido Popular", según ha manifestado en rueda de prensa el secretario general del PP-A, Antonio Repullo.

Sobre el hecho de que el PP votara el jueves en el Congreso en contra de la convalidación (que salió adelante) de la reforma de la Ley de Memoria Democrática para indemnizar a personas asesinadas o que sufrieron lesiones graves como consecuencia de la represión franquista entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978, como Manuel José García Caparrós, ha indicado que era una iniciativa que provenía de Bildu y en la que "se quería maquillar a muchas personas que han secuestrado y han asesinado a personas en este país". Por tanto, ha defendido el posicionamiento del PP.

Ha añadido que les ha "molestado mucho que se intente utilizar la figura de García Caparrós de manera partidista y de manera falsa, porque realmente el PP de Andalucía ha dado más muestras que ningún otro partido de la defensa de la figura histórica de este andaluz, que sufrió cruelmente la violencia por sus ideas".