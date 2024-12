PP de Málaga asegura que el Gobierno central generará "nuevos agravios" entre municipios por la nueva tasa de basura

MÁLAGA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha alertado este domingo de que la nueva tasa de basura "impuesta por el Gobierno de España a los ayuntamientos generará discrecionalidad y nuevos agravios entre los municipios", por lo que ha reclamado al presidente, Pedro Sánchez, que "dé marcha atrás y retrase su entrada en vigor más allá de abril de 2025".

En un comunicado, Carmona ha reclamado "un nuevo sistema de financiación local" y ha denunciado que el Estado "se desentiende de regular esta tasa e impone la responsabilidad a los ayuntamientos", los cuales "deberán adaptar su servicio e invertir en contenedores y maquinaria sin ningún aporte extraordinario del Gobierno".

"Que el Gobierno de Sánchez no gobierne no es nuevo; tampoco que genere desigualdades entre los territorios, pero desde el PP no nos vamos a quedar de brazos cruzados", ha manifestado Carmona, quien ha recordado que tanto la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como los inspectores de Hacienda Local "también exigen una moratoria al entender que la imposición de una tasa a los ayuntamientos por parte del Ejecutivo contradice la Ley de Haciendas Locales, que reserva esta potestad a los gobiernos municipales".

Además, el dirigente popular ha recordado que "Europa no obliga a introducir esta tasa de manera totalmente individualizada", sino a "incorporar paulatinamente mecanismos para que paguen más aquellos hogares que más contaminan".

Por otro lado, Carmona, que ha denunciado la situación "de infrafinanciación" que ya sufre Andalucía y sus entidades locales, también ha afirmado que "Sánchez ha evidenciado en los últimos días que no le interesa mejorar la financiación autonómica y local, de manera que los únicos que pierden con este nuevo 'tasazo' del Gobierno son los ayuntamientos y los vecinos".

Finalmente, el secretario malagueño ha insistido en que esta imposición llega "sin diálogo ni mecanismos de financiación para los ayuntamientos", por lo que ha denunciado que este Gobierno "ha demostrado que sólo se sienta a negociar cuando puede comprar un sillón", como "el pacto alcanzado por PSOE y Jaén Merece Más en el Ayuntamiento de Jaén para condonar la deuda a cambio de desalojar al PP de la alcaldía".