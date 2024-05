PP de Málaga clama contra Gobierno por abandono de servicio ferroviario: "Los usuarios no pueden estar en vilo cada día"

MÁLAGA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha criticado el "abandono continuo" al que el Gobierno de Pedro Sánchez está sometiendo a los servicios ferroviarios de la provincia, "con problemas prácticamente a diario en los Cercanías, en los AVE o en los Avant y que están provocando problemas a los usuarios".

"Miles de personas utilizan estos trenes a diario para ir a trabajar, al médico, a hacer gestiones y no pueden estar en vilo cada día, sin saber si Renfe suspenderá el servicio, si podrán sacar sus billetes, si habrá problemas en el trayecto, etcétera", ha sostenido Carmona, quien ha clamado contra la "inacción del Gobierno y la degradación a la que está sometiendo a los servicios ferroviarios".

Así, ha incidido en que el Ejecutivo "debe dejar de mirar para otro lado y garantizar un servicio público de calidad" como son las conexiones ferroviarias, sin embargo, "con cancelaciones y retrasos tan frecuentes y en muchas ocasiones sin previo aviso parece que la intención del Gobierno es aburrir a los ciudadanos para que dejen de utilizar el tren para desplazarse".

Carmona ha apuntado al "maltrato a la línea que conecta Málaga y Antequera y a la población del norte de la provincia", así como al enlace directo con trenes Avant entre Granada y Málaga, con supresiones motivadas por averías o falta de material rodante, como ha ocurrido este miércoles, cuando Renfe ha suprimido servicios y bloqueado la venta de billetes.

"Lo más llamativo es que a veces encuentran una solución de última hora para poder realizar el servicio, pero no desbloquean la venta de billetes, por lo que esos trenes van prácticamente vacíos pese a haber muchos usuarios afectados; es el colmo de la incompetencia", ha criticado.

El secretario general de los 'populares' malagueños ha lamentado que la situación está volviéndose "insostenible": "Los usuarios no pueden más. Estas situaciones van en perjuicio del propio ciudadano además del deterioro en la imagen de un sistema ferroviario que siempre ha sido modélico".

Y frente a estos problemas diarios en la movilidad por tren "la única respuesta es la desidia y la política de brazos cruzados" del Gobierno de España, con un ministro de Transportes y Movilidad Sostenible como Óscar Puente, "que en vez de admitir los problemas y activar soluciones inmediatas se dedica a la confrontación institucional".

"El Gobierno no es la red social X, no se soluciona su malestar bloqueando a gente; con su inacción está bloqueando la movilidad por tren en nuestro país y en nuestra provincia y no podemos permitir que miles de personas estén afectadas cada día por su nivel de incompetencia", ha finalizado Carmona.