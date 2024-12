PP Málaga critica el "balance cero" del Gobierno para mejorar movilidad: "Está en juego la seguridad de los malagueños"

MÁLAGA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha criticado este martes el "balance cero" de actuaciones por parte del Gobierno de España para mejorar la movilidad de la provincia y ha advertido de que "está en juego la seguridad y la tranquilidad de los malagueños".

En rueda de prensa, Carmona ha denunciado la "ausencia de criterio y de credibilidad" del Ejecutivo con esta provincia, señalando que la movilidad "sigue siendo un punto negro aún más evidente en fechas como las vacaciones de Navidad o las de verano".

De este modo, ha destacado que este pasado lunes "sufríamos la cancelación de 12 trenes de Cercanías por una avería eléctrica, mientras que la semana pasada fueron once los trenes afectados por otra avería en uno de los convoyes, generando un gran caos a primera hora de la mañana".

El dirigente 'popular' ha afirmado que esta situación "no sorprende ya a nadie, cuando este verano arrojó un balance de una incidencia ferroviaria cada dos días, con gran afectación también de los trenes de Media Distancia y con el AVE que tiene el dudoso honor de ser el más impuntual de toda España".

Sin embargo, ha reprochado al Gobierno que, ante esta realidad, "haga mutis por el foro: no da la cara, no hace nada para solventarlo y no compromete inversiones ni proyectos que supongan una mejora a corto plazo", ha lamentado.

A final de año, época de balances, "vemos cómo el Gobierno de Sánchez no ha hecho absolutamente nada por poner fin a este abandono y esta falta de inversión en la red ferroviaria de nuestra provincia. Tenemos los peores trenes, menor inversión y sin un horizonte presupuestario que permita mejorar las cosas", ha alertado.

En esta línea, Carmona ha advertido de que "nada cambia si las inversiones y las actuaciones pasan de largo de Málaga y se van a otros territorios, lo que pone de manifiesto que Málaga no le interesa a Pedro Sánchez ni al PSOE".

Ha afeado al Ejecutivo que en movilidad por carretera el balance "es similar". "Cero actuaciones en 2024 y colapsos continuados en la A-7 desde Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria hasta la entrada a la capital; o la A-7 igualmente saturada en la Costa del Sol, con puntos negros como el tramo entre Puerto Banús y San Pedro, mientras que los accesos siguen igual de complicados en puntos como Benalmádena, en el kilómetro 222, pero también en Torremolinos o Fuengirola", ha enumerado.

"Y todo ello, contando como única alternativa con el peaje más caro por kilómetro de España, el de la autopista de la Costa del Sol", ha apostillado Carmona, quien ha señalado que "hoy mismo reconocen que no están dispuestos a tomar decisiones a corto plazo para resolver los atascos en la ronda oriental, descartando medidas urgentes que desde el PP hemos puesto sobre la mesa, como carriles reversibles que alivien el colapso de tráfico desde Vélez y Rincón hasta la capital".

En esta línea, ha señalado que "lo único cierto es que Pedro Sánchez resolvió el contrato para el acceso norte al aeropuerto que el Gobierno del PP dejó adjudicado y que ha sido la Junta de Andalucía la que, ante esta inacción, ha tenido que acometer, sin ser su competencia, el desdoblamiento desde la A-7 hacia Alhaurín de la Torre".

Para Carmona, "el Ejecutivo central ha demostrado que la movilidad de Andalucía y de Málaga no es una prioridad" y ha lamentado que "hayan tardado cuatro meses en convocar unas mesas técnicas que, en lugar de aportar soluciones, proponen más estudios".

Mientras, ha añadido, "a los usuarios de la ronda Este les dice que esperen otro año para determinar cuál será su solución que luego deberá ejecutarse y que compartan coche para aliviar el colapso, tal y como propuso la DGT".

Además, ha proseguido, "en la Costa del Sol plantean una bonificación absurda de ocho céntimos por usuario y una dotación de un millón de euros frente a los 81,6 millones aprobados ese mismo día para la autopista gallega, la AP-9".

"No es de recibo; no es justo que el Gobierno de Sánchez siga ahondando en el agravio a Málaga, abandonando nuestra provincia y que el dinero que también aportan los malagueños se vaya a otros territorios", ha aseverado Carmona.

Ha lamentado que el ministerio "trate de despachar las reivindicaciones de movilidad de la provincia con apenas dos millones de euros, uno para bonificar el peaje de la Costa del Sol y otro para el estudio de viabilidad del tren litoral"; mientras ha recordado que en octubre "se aprobaron 1.100 millones de euros para mejorar el Rodalíes y las carreteras de Cataluña".

Por todo ello, Carmona ha anunciado que desde el PP "le decimos al Gobierno que no le vamos a pasar ni una y que seguiremos vigilantes para denunciar este abandono; que no vamos a seguirles el juego mientras tratan de despistar y desviar la atención, mientras les dicen a los malagueños que hasta dentro de un año no tomarán una decisión para mejorar la movilidad en el Este o que sigan pagando el peaje más caro de España mientras las bonificaciones importantes se van a otros puntos del país".

Por último, el secretario general del PP malagueño ha insistido en que "está en juego el desarrollo de Málaga pero también la seguridad de los malagueños". "Los malagueños se merecen la misma seguridad y la misma tranquilidad en épocas de gran afluencia que el resto de españoles, pese al veto de Sánchez a esta provincia y los agravios por mero tacticismo político para mantenerse en el poder", ha concluido.