PP de Málaga pide a Puente que "no mienta más" sobre el tren litoral: "Hay documentos y mapas de consultora pública"

MÁLAGA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha exigido al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que se preocupe "de una vez" de solucionar los problemas de movilidad de la provincia y ha criticado que, igual que el secretario de Estado, José Antonio Santano, "se desentienda de una infraestructura clave para el desarrollo de Málaga y lo haga mintiendo al decir que no hay papeles cuando existen documentos y mapas de Ineco, la consultora pública del propio Ministerio".

Así, ha aludido a los estudios que se han elaborado a lo largo de los años sobre esta infraestructura ferroviaria, y ha añadido que la hemeroteca es contundente. "Quizá eso es lo que no le gusta a Puente, que los medios hablen de un tren que era incluso prioritario para su partido; o las diversas respuestas parlamentarias a diputados socialistas sobre este tren, que consideraban prioritario por su impacto económico, turístico y para la creación de empleo", ha dicho.

En un comunicado, Carmona ha exigido al ministro "que dedique al tren de la Costa del Sol y a la movilidad en Málaga al menos los mismos recursos públicos que dedica a enumerar las veces que los medios lo critican".

"No es de recibo que en España tengamos un ministro tuitero que miente y se dedica a insultar a todo el que no le dé la razón mientras nuestra movilidad sigue resintiéndose por culpa de un Gobierno de brazos caídos que lleva cinco años sin preocuparse de lo que necesitan los ciudadanos", ha recalcado.

El dirigente del PP malagueño ha recordado que, en octubre del año 2009, el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, "ambos gobernados entonces por el PSOE, el mismo partido al que pertenece Óscar Puente", constituyeron una comisión técnica para perfilar el desarrollo del tren de la Costa del Sol, un órgano que debía ser el encargado de retomar unos trabajos que hasta ese momento había realizado el Ejecutivo autonómico de Manuel Chaves, "que por cierto llegó a adjudicar dos tramos".

También ha dicho que hay informes y mapas de Ineco, consultora del propio Ministerio de Fomento, "que señalan que se han redactado para dicho organismo estudios informativos para el nuevo acceso ferroviario a Marbella y Estepona". "Pero el ministro dice que no hay papeles; es algo falso y escandaloso y no nos vamos ni a conformar ni a callar. A los malagueños no nos gustan que nos mientan", ha advertido.

"El entonces diputado socialista Miguel Ángel Heredia pedía al Gobierno que contemplara de manera urgente la prolongación del Cercanías a Marbella y Estepona por su rentabilidad, pero el ministro dice ahora que no es rentable", ha criticado Carmona, quien ha aludido a que ya en 2017 el propio Gobierno "señalaba que se habían redactado el estudio de viabilidad y el documento inicial ambiental, elaborándose en ese momento el estudio informativo".

Al respecto, ha añadido que se desgranaba el importe gastado por años. En concreto, para el estudio de viabilidad, en 2013, 67.441,81 euros; en 2014, 278.052,99 euros. En 2015, para el documento inicial ambiental se indicaba un gasto asociado de 18.988,19 euros; y para el estudio informativo 120.000 euros en 2016 y una inversión prevista y con el gasto ya aprobado en 2017 y 2018 de 751.527,08 euros, ha precisado.

"¿Dónde están esos papeles, señor Puente?", se ha preguntado el dirigente del PP, quien ha pedido al ministro "la seriedad, el rigor y la responsabilidad que conlleva el cargo para trabajar en solucionar los problemas de los ciudadanos". "Deje de tomarnos el pelo y póngase a trabajar", ha insistido.

Según ha señalado, el Gobierno de España ha presupuestado 8,4 millones de euros a estudios del tren litoral en los últimos diez años, al tiempo que ha recordado que el ministro de Fomento del PP Íñigo de la Serna, en 2018, dejó planteadas y estudiadas dos alternativas de trazado, avanzando en los estudios geotécnicos y dotando de presupuesto el Documento Inicial Ambiental.

"¿Y qué ha hecho Pedro Sánchez? Nada. No ha movido ni un dedo, ni un papel, que los hay. Es un presidente que sólo se preocupa de subsistir en el Gobierno y no gestionar nada; y ahora, además, tenemos un ministro que miente sobre una infraestructura clave y que en vez de trabajar se dedica a criticar en la red social X a los que no le bailan el agua", ha finalizado Carmona.