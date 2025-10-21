PP de Málaga pregunta al subdelegado por qué se supo información registrada en Viogen relacionada con el edil de Turismo

MÁLAGA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Málaga y del equipo de gobierno de la capital malagueña, Elisa Pérez de Siles, ha preguntado al subdelegado del Gobierno, Javier Salas, "por qué la opinión pública tuvo conocimiento de información registrada en el sistema Viogen", relacionada con el edil de Turismo Jacobo Florido, denunciado por maltrato, causa que ahora ha sido archivada. "¿Cómo se produjo esa filtración y, sobre todo, el motivo", ha apuntado.

Así ha respondido al ser cuestionada por el sobreseimiento provisional de la causa contra Florido por un delito de malos tratos del que había sido denunciado por su pareja y ha recordado que desde el PP malagueño "siempre defendimos algo que es lógico en un Estado democrático y de derecho, que es el respeto al principio de la presunción de inocencia de nuestro compañero y, sobre todo, el respeto al trabajo de los jueces y tribunales". "Eso fue lo que defendimos en su día y eso es lo que volvemos a defender en el día de hoy", ha dicho.

Por eso, la dirigente 'popular' ha considerado que ahora es "el momento de aclarar algunas cuestiones", como "por qué la opinión pública tuvo conocimiento de una denuncia que se hacía a instancia de parte y, sobre todo, tuvo conocimiento del registro de una información en el Sistema Viogen", que depende de la Secretaría de Estado de Seguridad, Ministerio del Interior, Gobierno de España".

"¿Por qué la opinión pública tuvo conocimiento de esta información, que insisto, es una información privada y de la que, lógicamente, se tiene que guardar cautela, como no puede ser de otra manera?", ha cuestionado Pérez de Siles, quien ha dirigido estas preguntas "directamente al responsable del Gobierno de España en la provincia de Málaga, que es el subdelegado, el señor Salas".

Al respecto, Pérez de Siles ha asegurado que si el motivo de la filtración "fuese una intencionalidad por parte de quien tiene que custodiar esta información y este registro y la intencionalidad pudiera ser la de utilizar todos los mecanismos, todos los medios del Gobierno de España, por ejemplo, los medios de la Policía Nacional, para dañar, para perjudicar de alguna forma al adversario político, esto sería de una total gravedad".

"Por tanto, esa pregunta la dirijo directamente al señor subdelegado del Gobierno y me gustaría que nos las aclarase en un momento en el que ya se ha sobreseído la causa y, por tanto, hemos respetado de forma absoluta y tajante el trabajo de los jueces y de los tribunales", ha apostillado Pérez de Siles.

Para la edil 'popular', es "una duda más que razonable" el por qué y cómo esa información ha transcendido y "llega a conocimiento de la opinión pública antes que al conocimiento de las partes interesadas", incidiendo en que "suponía un registro de una información privada en un sistema Viogen y lógicamente puede perjudicar tanto a nivel personal, a nivel familiar a ambas personas interesadas".

Además, ha mostrado preocupación sobre "si se pudieran estar utilizando los mecanismos, los medios, las herramientas del Gobierno de nuestro país a favor de dañar al adversario político; si esto que pudiera haber ocurrido con el compañero Jacobo Florido se pudiera estar haciendo o nos pudiera estar ocurriendo también a otros compañeros del PP".

Para Pérez de Siles, esto sería "algo muy grave" y en ese caso "estaríamos, yo creo, ante un supuesto quizás un poco cutre, si me permiten la expresión, de series como 'House of Cards', por ejemplo".

Asimismo, ha dicho que fueron los distintos grupos de la oposición en el Ayuntamiento de la ciudad, citando al portavoz socialista, Daniel Pérez; y a la de Con Málaga, Toni Morillas, "quienes se saltaron, quienes vulneraron este principio indispensable en un Estado democrático y de derecho, como es el principio de la presunción de inocencia, y públicamente pidieron el cese y renuncia de nuestros compañeros".

Al respecto, ha señalado que "serían, por tanto, estos ahora que se ha sobreseído la causa, los que tuvieran también públicamente quizás que pedir disculpas" y, sobre todo, ha apuntado, "justificar a la opinión pública por qué se saltaron principios fundamentales, insisto, de nuestro Estado democrático y de derecho".