El PP de Málaga reivindica "el compromiso real y la gestión efectiva" en la lucha contra la violencia de género

MÁLAGA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP malagueño, Patricia Navarro, ha reivindicado este sábado "el compromiso sincero y la gestión efectiva" de la formación en la lucha contra la violencia de género, destacando el impulso a "medidas reales, útiles y dotadas de presupuesto frente a los que practican el negacionismo y el feminismo radical".

Así lo ha expuesto junto al vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y diputado nacional por Málaga, Elías Bendodo, durante la octava edición de los premios 'Junt@s contra la Violencia de Género'.

Navarro ha destacado que el PP "practica con el ejemplo" a través de "acciones de gobierno y de medidas dotadas de presupuesto que se convierten en herramientas para lograr una sociedad más igualitaria y más segura para las mujeres".

De igual modo, ha valorado "la implicación" de la Junta de Andalucía, la Diputación y los ayuntamientos y ha pedido "unidad institucional, independientemente del color político, para erradicar la violencia machista". Además, ha reclamado "la unión de toda la sociedad y de los agentes sociales para prevenir, concienciar y combatir esta lacra".

La dirigente 'popular' ha recordado que la formación "fue clave desde el Gobierno para impulsar el primer plan de acción contra la violencia doméstica, para crear el Observatorio contra la Violencia de Género y para poner en marcha las primeras órdenes de alejamiento".

Al respecto, ha incidido en que "en 2017 fuimos clave para alcanzar ese gran acuerdo que supuso el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y también fuimos los primeros en alzar la voz a favor de los menores víctimas de esta lacra".

"No podemos consentir que nadie nos dé lecciones de igualdad, ni de compromiso en la lucha contra la violencia de género porque ya trabajábamos en este sentido antes de que muchos se incorporaran a la vida política", ha manifestado.

Así, ha destacado el programa puesto en marcha por la Junta de Andalucía para ayudar con 5.000 euros anuales a menores huérfanos víctimas de violencia de género, apuntando que Málaga es la provincia andaluza con más víctimas mortales en lo que va de año y donde más huérfanos han solicitado y recibido esta ayuda.

Navarro también ha destacado que el presupuesto del Instituto Andaluz de la Mujer "contará en 2025 con más de 49 millones de euros, un 15% más que en 2018 con el PSOE", al tiempo que ha señalado que "el gasto en recursos para la acogida de víctimas de violencia de género ha crecido un 7% desde 2019, mientras que el presupuesto para programas de atención psicológico ha aumentado más del doble y se ha multiplicado por ocho el del Teléfono de Atención a la Mujer".

"Se han dado pasos pero tenemos que seguir avanzando, porque mientras haya una mujer que sufre o que pierde su vida, y mientras que haya niños que quedan huérfanos o que mueren a manos de sus progenitores, debemos seguir demostrando con medidas reales y efectivas, dotadas de presupuesto, nuestro compromiso contra esta lacra", ha apostillado la presidenta provincial del PP.

Por su parte, el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y diputado nacional por Málaga, Elías Bendodo, ha reivindicado "el compromiso" de la formación a nivel provincial, regional y nacional para "estar al lado de las mujeres y garantizar su igualdad y seguridad, como hemos hecho a lo largo de nuestra historia".

Ha destacado que "esta lucha, que ha sido siempre y seguirá siendo una prioridad absoluta para el PP, es de todos y la solución está en mano de todos", subrayando que "nadie puede patrimonializar una lacra que afecta a toda la sociedad, vote lo que vote".

Bendodo ha valorado las campañas promovidas por el PP desde los ayuntamientos, la Junta y la Diputación Provincial, "algunas con gran recorrido como las señales de tráfico con un corazón partido que representan la lucha contra la violencia de género en los municipios de la provincia", ha detallado.

En este punto, ha criticado a los partidos que, "cargados de ideología, tratan de apropiarse de esta lucha", recordando que "el partido que se apropió de la lucha contra la violencia machista y que incluso impulsó su color fue el creador de la nefasta Ley del 'Sólo sí es sí', que benefició a violadores y agresores sexuales, por lo que no pueden darnos lecciones".

Así, ha incidido en que "como país, tenemos que tener la altura de sacar de la política cuestiones fundamentales para el desarrollo de la sociedad, y los partidos que intentan patrimonializar esta lucha lo que hacen es perjudicar y dañar ese avance conjunto", ha lamentado.

"Desde el PP no queremos criticar, pero tenemos que recordar qué se ha hecho mal para que no se vuelva a repetir e invito a quienes nos intentan dar lecciones en torno al 25N que fueron ellos los artífices de esa nefasta ley que no se puede repetir gobierne quien gobierne", ha advertido.

PREMIOS 'JUNT@S CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO' DEL PP MALAGUEÑO

La formación ha hecho entrega este sábado de los reconocimientos enmarcados en la octava edición de los premios 'Junt@s contra la violencia de género', destacando el compromiso en la lucha contra esta lacra del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla por su campaña 'Ilumina su oscuridad', que pretende concienciar y animar a los vecinos a implicarse y hacer uso del Teléfono de Información a la Mujer.

Además, se ha puesto en valor la iniciativa 'Fuertes y Hermosas' en la categoría de compromiso empresarial, un movimiento que nace del compromiso de varios empresarios malagueños que, cada año, convierten la plaza de la Constitución en un salón de belleza al aire libre y destinan los fondos recaudados al proyecto 'Vive y Camina' de las Hermanas Adoratrices, dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad por motivos de violencia o explotación sexual.

Por último, el premio al compromiso institucional se ha otorgado en esta ocasión a los ayuntamientos de Ronda, Mijas, Manilva y Villanueva del Rosario, reconocidos por ampliar su compromiso contra esta lacra realizando desde sus áreas de Igualdad diferentes acciones, siendo distinguidos como 'Municipios contra el maltrato' por Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña.