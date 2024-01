PP pide a los diputados de PSOE por Málaga que "recapaciten y no validen la Ley de Amnistía": "Es un absoluto disparate"

MÁLAGA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha exigido este martes a los tres diputados del PSOE por la provincia malagueña, Mari Nieves Ramírez, Ignacio López e Isabel Pérez, que "recapaciten y no validen la Ley de Amnistía", que ha calificado de "absoluto disparate".

Así, ha reclamado al PSOE malagueño "que tenga voz propia y no dé la espalda a Málaga y a toda España con la votación para la aprobación de la infausta Ley de Amnistía, que debiera llamarse ley de autoamnistía-Puigdemont, en la que van a encajar todos los preceptos pedidos por Junts, a la sazón socio imprescindible para Pedro Sánchez".

En rueda de prensa, Carmona se ha preguntado "cómo se ha llegado a este punto de inmoralidad política y que no haya un ápice de reconocimiento a lo que ha supuesto la construcción de la democracia de España en más de 40 años".

En este sentido, ha lamentado que se intente "tirar todo por la borda a través de una ley que trata de olvidar lo que ocurrió cuando un territorio de nuestro país intentó unilateral e ilegalmente aprobar leyes contra el Estado de derecho".

"¿Cómo es posible que se amnistíe a quienes intentaron romper la unidad de España y el Estado de derecho?, ¿cómo es posible que el PSOE de Málaga esté mudo y sea coparticipe votando la ley de amnistía que va a suponer un quebrantamiento de la separación de poderes", se ha preguntado el secretario general de los 'populares' malagueños.

Por ello, ha reclamado al PSOE de Málaga y a los tres diputados por la provincia que "den un paso atrás en su deseo de aprobar una ley totalmente arbitraria que está siendo un absoluto disparate y que han puesto en entredicho todas las instituciones europeas".

Carmona ha confiado en que "este episodio negro en la democracia española no culmine hoy" y que el PSOE de Málaga "no dé la espalda a muchos de sus votantes que no están de acuerdo con este despropósito".

Por otro lado, Carmona se ha mostrado satisfecho con las reuniones celebradas tanto con el PSOE como con Izquierda Unida para alcanzar una Alianza por Málaga, planteada por los populares "en positivo, para intentar aislar del debate y de la crispación política lo que supone el crecimiento y el potencial futuro de la provincia".

En este sentido, ha abogado por acordar unos mínimos "para intentar garantizar que nuestra provincia pueda seguir creciendo a un ritmo adecuado y no con palos en las ruedas", al tiempo que ha destacado que las tres formaciones (PP, PSOE e IU) están de acuerdo en la necesidad de potenciar el tren y la movilidad en la provincia.

El dirigente 'popular' ha apuntado el acuerdo de todos para que el tren litoral, "que hoy es un Cercanías que solo llega a Fuengirola, sea una red que ha de transportar a ciudadanos desde Málaga capital hasta Algeciras". "Esto es un avance importante en el que seguiremos trabajando y es evidente que esta Alianza por Málaga debe dar un paso adelante en los Presupuestos Generales del Estado y que estos reconozcan ese deseo mayoritario de las distintas fuerzas políticas", ha expuesto.

Además, ha incidido en que son ya "demasiados años esperando una noticia en positivo para este tren litoral" y ha hecho hincapié en que el diálogo y las reuniones de trabajo con el resto de fuerzas políticas con representación en la provincia "están siendo fructíferas a pesar de las diferencias ideológicas y de lo que está aconteciendo en nuestro país, que son nubarrones difíciles de olvidar".

Pese a ello, el secretario general de los 'populares' malagueños ha resaltado "el deseo máximo del PP de Málaga de que los Presupuestos Generales del Estado contengan partidas" para los proyectos pendientes para el crecimiento de la provincia.