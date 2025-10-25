El PP pide explicaciones a PSOE por "entrega de sobres con dinero realizada por gerente socialista"

Archivo - El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, en una imagen de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha pedido este sábado explicaciones al PSOE de Málaga "ante la entrega de sobres en efectivo realizada por la gerente socialista, Ana María Fuentes, hasta 2024" y ha criticado el "silencio cómplice" del secretario general de los socialistas malagueños, Josele Aguilar.

Además, Ortega ha recalcado que la malagueña "realizó pagos en efectivo a miembros del partido socialista, entre los que se encuentra Pedro Sánchez, por cuantías que superaban los 1.000 euros".

"¿Dónde está el secretario general de los socialistas? Josele debe comparecer y dar explicaciones sobre lo ocurrido. Porque Ana María Fuentes ha sido candidata a la Alcaldía de Ronda, parlamentaria andaluza y diputada nacional por el PSOE de Málaga", ha señalado, al tiempo que ha reiterado que "los malagueños merecen saber si los pagos en sobres también se producían durante su etapa como dirigente socialista en la provincia".

Así, Ortega en un comunicado ha recordado que Fuentes "también aparece en el informe de la UCO por el caso Ábalos y Koldo, y que intentó dar un pelotazo cuando trató de vender a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos un local de su propiedad por más de 750.000 euros".

"Tampoco podemos olvidar que el marido de Fuentes fue uno de los subvencionados por el PSOE de los ERE en 2007. Nada más y nada menos que 200.000 euros en ayudas a la autoescuela Las Palmeras de Ronda, de la cual su cónyuge era propietario y administrador", ha relatado.

Así, el dirigente 'popular' ha solicitado "el origen y justificante de los 60.000 euros que Ana María Fuentes ha entregado en mano a miembros del PSOE". "Tienen que demostrar la procedencia de ese dinero en efectivo", ha reclamado.

"Y, por supuesto, tienen que confirmar si esos pagos en efectivo se han realizado en la provincia de Málaga. Porque, sin ir más lejos, ya sabemos a qué destinaba Ábalos el dinero de los contribuyentes cada vez que visitaba la provincia", ha concluido Ortega.