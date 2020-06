El PP valora "el empuje" del Gobierno andaluz al sector turístico y hostelero

MARBELLA (MÁLAGA), 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del Partido Popular de Málaga, José Ramón Carmona, ha valorado este martes "el empuje" del Gobierno andaluz al sector turístico y hostelero de la provincia, con medidas encaminadas a la reactivación de ambas industrias; así como su aportación a la apertura de playas, con hasta 150 auxiliares para el litoral marbellí.

"Ahora que poco a poco volvemos a la normalidad, siempre adoptando las medidas de protección sanitaria necesarias, es más importante que nunca que las administraciones estén ahí, y la Junta está siendo un ejemplo, facilitando a los ayuntamientos el inicio de la actividad en las playas, clave para la reactivación del turismo", ha apuntado el dirigente 'popular', que ha ofrecido una rueda de prensa en Marbella (Málaga) acompañado por el secretario general del PP local, Manuel Cardeña.

Así, ha detallado que estos 150 auxiliares forman parte del total de 3.000 contrataciones que el Gobierno andaluz va a llevar a cabo para que entre el 15 de junio y el 15 de septiembre haya un mayor control y se cumplan las medidas de protección sanitaria en todo el litoral andaluz.

"Una medida que genera empleo, que refuerza una actividad turística de primer orden y que ayuda a los ayuntamientos del litoral", ha enumerado el diputado autonómico.

De igual modo, Carmona ha destacado que la acción de la Junta de Andalucía siempre ha estado marcada por la anticipación: "No es casual que nuestra región sea en la que menos infestados ha habido; al igual que no es casual que el Gobierno andaluz ya ha puesto encima de la mesa medidas encaminadas a la reactivación económica", ha celebrado.

Al respecto, ha resaltado aquellas propuestas encaminadas a ayudar al sector de la hostelería, como la ampliación del horario de apertura hasta las tres de la madrugada o la ampliación de comensales hasta el cincuenta por ciento del aforo.

"Es un sector muy importante para el empleo en nuestra provincia, y estrechamente ligado a nuestra principal industria, el turismo", ha argumentado.

En relación con el sector turístico, ha lamentado que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, "no sólo no rectifica, sino que se reafirma en sus críticas a un sector que es clave para la creación de riqueza y de empleo en nuestra tierra". "Es la tónica de un Gobierno que no cree en el turismo, y eso es muy arriesgado dada su importancia en el PIB", ha lamentado.

Es más, el también portavoz adjunto de los populares en el Parlamento andaluz ha advertido de que las intenciones por parte del Gobierno de llevar a cabo una desescalada turística asimétrica "puede perjudicar a destinos clave como es Marbella y la Costa del Sol".

"Nadie entendería que el Gobierno socialista volviera a perjudicar a Málaga y la Costa del Sol con una nueva paralización en el cambio de fase o con una vuelta a la actividad turística que no fuera por igual en todos los territorios", ha alertado y ha recordado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "aún no ha presentado ningún informe ni dato que justifique desde un punto de vista técnico y sanitario que Málaga y Granada se quedaran atrás en la desescalada".