El PP ve una "temeridad" que la Junta "siga sin construir un nuevo centro de salud en Nerja"

Publicado 03/09/2018 13:46:36 CET

NERJA (MÁLAGA), 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha calificado este lunes de "temeridad" el hecho de que la Junta de Andalucía "siga sin construir, después de 15 años, un nuevo centro de salud en la localidad malagueña de Nerja, carencia con la que el Gobierno andaluz está poniendo en riesgo la salud de los nerjeños".

"Lo que está haciendo el PSOE aquí es una auténtica temeridad, y hasta que no pase algo muy gordo y sean conscientes de las limitaciones del otro centro de salud, mucho nos tememos que no hará nada", ha apuntado la dirigente 'popular', durante una rueda de prensa en este municipio, acompañada por el presidente del PP local, José Alberto Armijo.

De esta forma, los 'populares' malagueños han retomado su campaña de estacazos para denunciar "los más de 200 incumplimientos de la Junta de Andalucía en Málaga, y en el caso de Nerja, este es el más flagrante, porque hace ya 15 años que se empezó a hablar de la necesidad de construir un nuevo centro de salud".

La también parlamentaria andaluza ha recordado que fue precisamente en 2003 cuando la propia Junta consideró oportuno ampliar las infraestructuras sanitarias en Nerja, "y tras varios años de bandazos, en 2008 el pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad ceder un terreno, elegido por la propia administración autonómica, para la construcción del mencionado centro de salud", ha dicho.

"Aquí no sólo no ha habido ni un movimiento de tierra, sino que año tras año, cuando se presentaban los presupuestos andaluces, no había una partida para este centro de salud", ha criticado Navarro, quien ha advertido de que "esta dejación iba aún más lejos, porque siempre que el PP presentaba una enmienda para que hubiera una partida para este proyecto, el PSOE y su socio del momento, en ocasiones IU, y ahora Ciudadanos, han votado que no".

Navarro ha dicho no entender "cómo no se les cae la cara de vergüenza después de 15 años de vaivenes y bandazos, tiempo durante el cual lo único que ha habido son mentiras y promesas incumplidas", recordando también que en 2017 "la Junta reconoció que no había disponibilidad presupuestaria para luego en 2018 decir que querían volver a retomar el proyecto".

"Es una auténtica tomadura de pelo y la Junta sigue sin enterarse de que no estamos hablando de un capricho, sino de una imperiosa necesidad", ha concluido Navarro.

Por su parte, Armijo ha lamentado que hayan transcurrido ya 15 años desde que se firmó el primer convenio "y por tanto 15 años desde que la Junta tuvo constancia de que Nerja necesitaba un centro de salud nuevo".

"Desde entonces no se ha avanzado nada, y nada tampoco ha hecho el tripartito que conforma el equipo de gobierno, a pesar de que la alcaldesa socialista, Rosa Arrabal, dijo que sería una prioridad en esta legislatura", ha apuntado el dirigente 'popular'.